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В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 ноября 2021, 06:01

Модные джинсы зима 2021 2022 – это возможность даже в самые лютые морозы выглядеть на миллион долларов, ведь они необыкновенные!

  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram
  • Модные джинсы зима 2022
    Модные джинсы зима 2022 Instagram

Вы отсчитываете дни до первого снегопада и ищете красивые и модные джинсы 2022, чтобы дополнить ними свой зимний гардероб? Тогда вы все делаете правильно! Осень подходит к концу, как и осенняя мода, и самое время подготовиться к холодной поре.

Джинсы женские – это своего рода стилевой ресурс, и они отличная база для множества образов. А модные джинсы зима 2021 – это еще и возможность даже в самые лютые морозы выглядеть на миллион долларов: они эффектные, немного необыкновенные и чуточку романтичные!

Вряд ли любой другой предмет одежды настолько прочный и одновременно настолько переменчив, как джинсы. С тех пор, как знаменитый американский изобретатель джинсов Леви Страус подал заявку на первый патент на крепкую ткань в 1873 году, они пережили немало "революций", но всегда были на передовой моды – и никакие потрясения их не смели.

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Наоборот, кажется, женские джинсы только выигрывают от всевозможных экспериментов – необычные силуэты, оттенки и интересные детали делают их магнитом, который притягивает всех. Джинсы на зиму женские покорят вас своим разнообразием, но вы не должны поддаваться искушению, а выбирать тот вариант, который наиболее удачно подходит вашей фигуре – это самый главный критерий!

Завышенная талия или заниженная талия, прямые или расклешенные, узкие или очень широкие? Муки выбора сложными не будут, ведь зимой каждая модница найдет то, что заставляет ее сердце таять.

Читайте такжеВ моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красотыНесомненно, джинсы осень-зима 2021 2022 не похожи друг на друга. Но именно в этом их прелесть. Высокая талия все еще очень популярна, но в моду опять возвращается заниженная талия. Преобладают прямые джинсы в стиле 80-х, но скинни тоже снова "на коне".

Самые модные джинсы зима 2022 – на что обратить внимание

Джинсы мом

В прошлом году прямые джинсы свободного кроя куда-то ретировались с вершины Моды, а теперь они снова в числе самых свежих джинсовых трендов. Зимой они станут находкой для многих, ведь удачно сочетаются с любой обувью и верхней одеждой. Модные джинсы мом 2022, свитшот и сапоги – это всегда хорошее "трио".

Модные джинсы зима 2022
Модные джинсы зима 2022 / Instagram

Джинсы с разрезом

Модели с разрезом – идеальный компромисс для тех, кто хочет носить узкие джинсы, и в то же время не готов прощаться с современными тенденциями. Кроме того, разрез в данном случае добавляет больше пространства на подоле и позволяет видеть обувь. Что это дает? Будете удивлены, но такая маленькая деталь, как разрез, способна превратить самые простые джинсы в безумно стильные.

Модные джинсы зима 2022
Модные джинсы зима 2022 / Instagram

Широкие джинсы

Широкие джинсы стали чем-то вроде новых узких джинсов. Их "визитной карточкой" являют чрезвычайно широкие штанины. Стиль XXL в мире моды все с удовольствием приняли в последние несколько сезонов, и эти джинсы – одно из его проявлений. Правда, последние тенденции показывают, что постепенно джинсы зима 2022 будут сужаться к подолу.

Модные джинсы зима 2022
Модные джинсы зима 2022 / Instagram

Темно-серые джинсы

Если вы морально устали от синих джинсов (хотя это вряд ли возможно!), то обратите внимание на темно-серые джинсы женские. Этот темный и равномерный серый оттенок сведет вас с ума – он строгий и в то же время свободный, и в этом его очарование! Серые джинсы можно носить так же универсально, как и синий вариант, просто они всегда смотрятся немного элегантнее, чем классические.

Модные джинсы зима 2022
Модные джинсы зима 2022 / Instagram

Читайте такжеСамая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снегРанее сообщалось, в моде удивительные брюки палаццо в стиле 30-х, которые оставила миру великая Коко Шанель. Они очень женственные, в них появляется невероятное чувство уверенности, и в них вырастают крылья – кажется, все самое лучшее с нами происходит тогда, когда мы шагаем по миру в палаццо!

В нашем сюжете можете узнать о том, как правильно выбрать брюки:

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