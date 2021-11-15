Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взгляд

В воздухе уже витает праздничная суета, и самое время выбрать маникюр на Новый год 2022, который будет гармонично сочетаться с вашим нарядом и в холодную зимнюю пору ко всему прочему поднимет настроение до небес.

Если вы еще не выбрали, в чем встречать 2022 год Тигра и не знаете, какого цвета должна быть одежда, то в нашем материале В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра можете узнать об этом подробнее.

Новогодний маникюр совершенно не похож на то, что мы обычно привыкли видеть на ногтях, потому что в нем много символизма – никогда женщины не вкладывают в ногти столько смысла, надежд и ожиданий, как в период зимних праздников. Ногти на Новый год 2022 – это маленький ритуал, который должен перерасти в чудо!

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Маникюр на год тигра должен быть с намеком на сказку и чудеса, и он ни в коем случае не должен раздражать животное, которое будет покровителем следующего года.

Кроме того, атмосфера, созданная для праздника, в том числе и с помощью дизайна ногтей, очень важна. Вдохновленные и окрыленные мечтами о красивом будущем, которое вот-вот наступит, мы искренне поверим в чудо - а чудеса, как вы знаете, случаются только с теми, кто в них верит. Так вот, новогодний маникюр 2022 тигр заранее настроит вас на сказочную волну!

Новогодний маникюр 2022 синий / Instagram

Самый главный цвет маникюра на новый год 2022 – синий и все возможные его оттенки, ведь именно он в первую очередь ассоциируется с покровителем года - Черным Водяным Тигром.

Новогодний маникюр 2022 синий - на что обратить внимание

Вы будете приятно удивлены, но синий цвет символизирует удачу, поэтому синий маникюр на Новый год 2022 угодит не только Тигру, но и вам, ведь удача – это то, чего мы друг другу желаем и о чем мечтаем.

Новогодний маникюр 2022 синий / Instagram

Только учтите, что синий цвет – очень необыкновенный и не слишком дружелюбный в плане сочетания с другими оттенками, поэтому в маникюре комбинировать его с другими цветами лака следует очень аккуратно.

Новогодний маникюр 2022 синий / Instagram

Синий новогодний маникюр 2022 – это сочетание глубоких и нежных оттенков синего с белым и серебристым лаком.

Новогодний маникюр 2022 синий / Instagram

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