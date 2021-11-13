В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-х

Бывают моменты, когда стрижка уже не радует. Еще какое-то время мы инерционно делаем свою любимую прическу, и даже чувствуем легкость после укладки волос парикмахером, но очень быстро это настроение улетучивается. Все это – предвестники перемен, которые мы должны впустить в свою жизнь. И если вы сейчас испытываете что-то подобное и хотите обновить образ, то модная женская стрижка тупой боб в стиле 90-х станет для вас находкой!

Тупой боб 2021 2022 – это, без преувеличения, одна из самых популярных стрижек среди современных модниц. Ее многие полюбили за то, что она проста в укладке и в то же время очень эффектная. Но самое главное то, что для холодной осени и зимы – это самое лучшее решение, потому что линия среза проходит чуть выше шарфа и воротника пальто.

Эту удивительную прическу еще называют блант боб, и своим возвращением в тренды она обогатила и вознесла до невиданных ранее вершин модные стрижки осень-зима 2021 2022. Немного резкая, но очень изящная и элегантная, эта стрижка на короткие волосы завораживает с первого взгляда.

Реклама

Кроме того, есть еще один плюс, почему в осенне-зимний период стрижка блант боб 2021 2022 заслуживает внимания. Дело в том, что она делает волосы здоровыми, крепкими и густыми, и все благодаря прямой, словно под линейку, линии среза.

Чаще прическу носят прямо, чтобы лучше подчеркнуть эластичность текстуры и линии. Но это не значит, что вы не можете завивать волосы. Независимо от того, какой вариант укладки вам больше по душе – гладкие волосы или с легкими волнами – в любом случае вы будете выглядеть шикарно и супер стильно!

Женская стрижка тупой боб 2021 2022 / Instagram

Как вы уже поняли из названия, в основе этой модной стрижки 2022 – аккуратные и тупые кончики волос. Никакого намека на филировку и слои нет и быть не может – в этом фишка прически. Единственный допустимый эксперимент, на который вы можете решиться, - это изменить длину.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-хБлант боб на короткие волосы - идеальный вариант для осени и зимы. Но, если вы пока не готовы на такие кардинальные изменения, а глоток свежего воздуха в виде новой прически вам крайне необходим, то сделайте удлиненный блант боб. Вы можете опустить линию среза до плеч и даже ниже. Так или иначе тупые кончики творят чудеса, и вы будете в восторге от новой себя!

Женская стрижка тупой боб 2021 2022 / Instagram

Только не волнуйтесь, если от природы у вас тонкие волосы, ведь тупой боб 2022 – это самый удачный вариант для вас! Благодаря той же линии среза визуально ваша шевелюра будет казаться густой и объемной.

Кому подходит тупой боб

Блант боб до ключицы должны взять на вооружение обладательницы лица круглой формы – визуально оно вытянется.

Очень короткий тупой боб станет настоящим спасением для обладательниц лица в форме сердца – визуально стрижка подчеркнет скулы.

Удлиненный тупой боб с челкой – это лучшее решение для тех, у кого от природы лицо квадратной формы.

Блант боб с челкой, без челки, и вообще, любой вариант стрижки подойдет счастливым обладательницам овального лица.

Женская стрижка тупой боб 2021 2022 / Instagram

Больше интересных новостей о стрижках: