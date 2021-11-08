В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра

Мысли о том, каким должно быть платье на Новый год 2022 и в какой цвет одеться на Новый год 2022, уже сейчас не дают многим женщинам покоя. А все потому, что переход от одного года к следующему очень важный для всех. Мы мечтаем о том, чтобы новогодняя ночь стала особенной, и чтобы всё то, что будет загадано под брызги шампанского, сбылось.

По сути, все наши усилия направлены на то, чтобы задобрить животное – символ грядущего года. В 2022 году над нами будет властвовать Черный Водяной Тигр – чрезвычайно сильный, упертый и жестокий хищник, который любит побеждать! Вот почему 2022 год полосатого Тигра – идеальное время, чтобы осуществить свою давнюю мечту или поставить себе новые цели.

А если хотите, чтобы Черный Водяной Тигр стал для вас защитником в следующем году, то ваше новогоднее платье 2022 должно быть соткано из оттенков, которые его не раздражают и всячески ему угождают.

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Грядущий 2022 год пройдет под покровительством двух стихий: дерева и воды. Дерево – это о стабильности и реализации планов, а вода – это энергия и сила, она насыщает дерево и всячески ему помогает.

Так вот, в Новый год тигра цвета одежды должны соответствовать его предпочтениям. Самый удачный наряд на Новый год 2022 должен быть соткан из оттенков водной стихии - аквамарина, бирюзы, голубого, изумрудного, сине-зеленого, а также из насыщенных синих, коричневых, зеленых и черных тонов.

Платья на Новый год 2022 / Instagram

Кроме того, особого внимания заслуживают новогодние платья цвета саванны - пастельного, желтого, белого, кофейного, молочного и песочного. А еще цвет нового года 2022 должен принести в вашу жизнь счастье и богатство, и лучшим "магнитом" для таких подарков судьбы станут серебристые и золотистые платья.

Платья на Новый год 2022 / Instagram

Как видите, выбор оттенков большой, и каждая женщина сможет найти для себя оригинальное новогоднее платье 2022. Только учтите, тигр не любит пафоса и помпезности. Он предпочитает все естественное и лаконичное. Поэтому не стремитесь сразить всех наповал яркими деталями, а сделайте упор на сдержанные оттенки и натуральные ткани.

Платья на Новый год 2022 / Instagram

Идеальные платья на новый год тигра 2022 – это модели, пошитые из шелка, атласа, бархата, кружева и кашемира. Правда, тигра бесит мех и он терпеть не может кожу (и экокожу), поэтому даже не рассматривайте их для предстоящего праздника.

Модные платья на Новый год 2022 – на что обратить внимание

Чтобы образ на Новый год 2022 получился удачным, а Водяной Тигр подобрел к вам, нужны акценты. Например, настоящей находкой для праздника станет платье с обнаженным плечом, а также платье без бретелей или модель "бюстье"!

Платья на Новый год 2022 / Instagram

При выборе наряда ориентируйтесь на неординарную обработку – наличие бахромы, объемного декора, пышных или кружевных рукавов. Такие новогодние платья сразу окутают вас великолепным настроением, и праздник удастся на славу!

Платья на Новый год 2022 / Instagram

Если мечтаете встретить Новый год 2022 незабываемо, то ищите красивые платья с асимметрией. Также особого внимания заслуживают многослойные наряды – в них вы будете выглядеть загадочно и обворожительно!

Платья на Новый год 2022 / Instagram

Водяной Тигр в восторге от цветочных принтов, абстракции и этнических мотивов, поэтому можете смело надевать такие вечерние платья на Новый год 2022.

Платья на Новый год 2022 / Instagram

В чем встречать Новый год 2022 нельзя ни в коем случае

Не злите Тигра, он может жестоко отомстить за это – поэтому даже не пытайтесь надеть на Новый год 2022 платья с леопардовыми принтами. Также под запретом змеиный принт!