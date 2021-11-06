Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины руки

Холода и морозы уже вот-вот начнут властвовать вокруг, поэтому все мы пытаемся утеплиться, и модные шарфы осень зима 2021-2022 не дают нам покоя.

Потому что шарф зимой – едва ли не единственный элемент образа, на котором он, собственно, и держится. Да, у вас может быть модная куртка, пуховик или пальто, но именно шарф женский зимний позволяет продемонстрировать свое чувство стиля!

Как правило, у каждой женщины в шкафу можно найти немало образцов эффектных вариантов. Но это не тот случай, когда один даже самый удачный вариант, который вам идеально подходит, нужно носить годами. Тем более, что современные шарфы женские – это не столько о том, чтобы согреть шею, а о наших мечтах и ожиданиях, которые разливаются на них всевозможными красками.

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Теплые-теплые, словно мамины руки, шарфы женские зимние – это еще и легкое напоминание каждой из нас о детстве и той светлой поре, когда дорогие сердцу люди пытались уберечь нас от лютой зимы и крепко-накрепко завязывали нам шарф!

В нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы модных шарфов зима 2022, которые легко сориентируют вас в трендах.

Самые модные шарфы 2022 – на что обратить внимание

Яркие шарфы женские XXL – писк сезона

Теплые шарфы женские зимой 2022 должны быть красочными - это прихоть ее величества Моды, которая решила, что в нашей жизни не хватает праздника, и это срочно нужно исправить. Поэтому смело вооружайтесь шарфом желтого, зеленого, розового, оранжевого, малинового или синего цвета, и гарантированно будете в тренде.

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Самые модные шарфы зима 2022 / Instagram

Клетчатые шарфы в моде

Шарф в клетку женский, наверное, никогда не выйдет из моды, ведь это уже давно классика! Но в сезоне зима 2021-2022 вместе с типичными вариантами, на вершине Моды оказался пушистый шарф в клетку теплый. Правда, прежде, чем покупать такой шарф женский, учтите, что он идеально сочетается только с однотонной верхней одеждой.

Самые модные шарфы зима 2022 / Instagram

Стеганые шарфы – новинка сезона

Если хотите этой зимой произвести настоящий фурор и утеплиться так, чтобы даже самый большой погодный минус вас не зацепил, то ориентируйтесь на дутый шарф или стеганый шарф – внутри них утеплитель, как в пуховике. Это, без преувеличения, самые модные шарфы зима 2022! Они отлично сочетаются с модными пуховиками и стегаными пальто, которые сейчас безумно популярны. Получается такое себе дополнение к верхней одежде, но по форме это все же шарф.

Самые модные шарфы зима 2022 / Instagram

Вязаные шарфы актуальны, как никогда

Модные вязаные шарфы 2022 визуально напоминают классические аналоги, но они немного веселее – они сотканы из сочных красок, которые заряжают позитивом с первого взгляда. Как правило, они идут длинные и широкие, и это многие оценят по достоинству в мороз и стужу. Также в тренде белые вязаные шарфы с абстрактными лаконичными узорами.

Самые модные шарфы зима 2022 / Instagram

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