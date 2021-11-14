УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милой

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 ноября 2021, 06:01

Модные платья осень-зима 2022 подойдут всем – главное, найти для себя идеальный вариант, в котором вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья.

  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram
  • Модные теплые платья на зиму 2022
    Модные теплые платья на зиму 2022 Instagram

Красивые трикотажные платья многие женщины обожают за то, что как только любимая модель найдена, то она сразу же становится основой множества образов. А об удобстве этого элемента женского гардероба, который становится востребованным с приходом холодов и морозов, ходят легенды. Поэтому совершенно предсказуемо стильные теплые платья 2021 2022 оказались на вершине осенне-зимнего модного Олимпа.

И если еще несколько сезонов назад, когда платья трикотажные вернулись в моду, их носили только самые смелые женщины, то сегодня каждая модница точно имеет в своем шкафу минимум одно теплое платье женское, потому что устоять перед этой потрясающей красотой практически невозможно.

Сейчас, когда мороз пошел в наступление, трикотажные теплые платья на зиму 2021 2022 становятся для нас источником радости и счастья, ведь в любую погоду они позволяют нам выглядеть стильно и элегантно.

Реклама

Модные платья осень-зима 2022 подойдут всем – главное, найти для себя вариант, в котором вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья. В моде варианты мини, миди и макси самых разных оттенков, поэтому каждая женщина имеет шанс войти в зиму и пройти через нее в вязаном или трикотажном платье.

Конечно, трикотажные платья осень-зима 2021 2022 длинные и до колен наиболее популярны в то время, когда кругом холод и стужа. Тем не менее, длина – не единственный критерий, на который стоит ориентироваться, ведь все еще в тренде оверсайз. Поэтому если хотите идти в ногу с модой, ищите платья, которые кажутся на несколько размеров больше, чем нужно вам.

Модные теплые платья на зиму 2022
Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

Что касается цветов, то очень популярны модели приглушенных цветов, таких как бежевый, черный или серый. Впрочем, это классика. Но девиз сезона Мода осень-зима 2021 2022 в том, чтобы наша жизнь стала ярче, чтобы в ней появились радостные эмоции и ощущение праздника. Таким образом, платья трикотажные зимние красного, зеленого, синего, голубого, фиолетового, оранжевого, коричневого и желтого цветов тоже заслуживают вашего внимания.

Модные теплые платья на зиму 2022
Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

Классические трикотажные платья-водолазки в сезоне зима 2022 столкнутся с достойным конкурентом – платьями с воротниками поло. Благодаря эффектному воротничку модные трикотажные платья для девушек получили определенный спортивный оттенок, а это, в свою очередь, дарит бесценные ощущения легкости и свободы.

Модные теплые платья на зиму 2022
Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

А если ваша душа требует лаконичных силуэтов, то обратите внимание на короткие трикотажные платья. Визуально они немного похожи на удлиненные свитера оверсайз. Обычно мини-платья трикотажные заканчиваются где-то посреди бедра, но благодаря посадке они все равно не слишком сексуальные, поэтому отлично подходят для повседневной жизни. В сочетании с ботфортами получите эффектный и неповторимый образ на зиму 2022.

Модные теплые платья на зиму 2022
Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

В этом сюжете можете узнать, что советует носить осенью и зимой известный дизайнер Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая:

Вам может быть интересно:

viber
новости моды модные платья мода осень-зима 2021-2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотГороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворот Врежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолоданииВрежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолодании Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонГололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклон Не делайте так никогда: эксперт рассказала, как уничтожить иммунитет и попасть в больницуНе делайте так никогда: эксперт рассказала, как уничтожить иммунитет и попасть в больницу "Торжественно клянусь, что замышляю только шалость!": фильмы о Гарри Поттере получат продолжение"Торжественно клянусь, что замышляю только шалость!": фильмы о Гарри Поттере получат продолжение
06:01

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милой

05:28

Арктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали срокиВидео

04:22

Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится ударВидео

03:50

Названы симптомы смертоносного храпаВидео

03:23

"Если вы вакцинированы, то 100% выживете": врач объяснил, почему смертность от COVID-19 "бешеная"Видео

Реклама
02:41

Диетолог назвала самые опасные вещи на кухне: от чего срочно нужно избавиться и чем заменитьВидео

02:28

Диетолог назвала необычный продукт для снижения давления

01:48

Ученые нашли новое опасное свойство пальмового масла

01:16

Удар из Беларуси и десант в тыл Украины: эксперт оценил худший сценарий атаки РФВидео

00:51

Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеВидео

00:02

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зимняя стужаВидео

13 ноября, суббота
23:45

Эксперт развеяла распространенный миф о сале

23:43

"Решением будет его смерть": врач Саакашвили заявил о резком ухудшении состояния здоровья политикаВидео

23:22

На популярном курорте Египта нашествие опасных насекомых: умерло трое людейВидео

23:03

Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минутВидео

22:35

Польский солдат погиб на границе с Беларусью из-за несчастного случая

22:08

Назван самый популярный напиток, который снижает давлениеВидео

21:40

Войска Беларуси приближаются к границе с Польшей: мигрантов для провокации агрессии угощают водкойВидео

21:15

"Ты дворовый, а я уличный": Лукашенко объяснил, что связывает их с ПутинымВидео

Реклама
20:40

Под Одессой произошло страшное ДТП с участием патрульных: пострадали детиВидео

20:30

Трибунал над Лукашенко и серия санкций: Украина и Европа призвали к решительному удару по БеларусиВидео

20:02

"Код подъезда - от сатаны": в Луцке женщина боится дьявола и лазит в квартиру через окноВидео

19:46

Историческое событие: в Китае представили ингаляционную вакцину против коронавирусаВидео

19:21

Военное столкновение Запада с Россией: в Лондоне предупредили об опасном сценарииВидео

19:19

Поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войнемнение

18:47

В "правах" будут указывать, с какой коробкой передач сдан экзамен: для чего это нужноВидео

18:27

Увидеть и заплакать: названы 5 мелочей, которые дико старят женщинуВидео

17:57

Отмена прописки: адвокат рассказала, нужно ли заново прописываться в Сети

17:52

Украину накрыл острый дефицит угля и газа: стране грозят веерные отключения светаВидео

17:46

На Сумщине женщина наткнулась на трехметрового питона

17:35

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-хФото

16:56

Смертность от коронавируса: Украина возглавила антирейтинг - СМИВидео

16:19

Нет угля: в Украине не работают больше половины блоков ТЭС

16:17

Встречали аплодисментами: в Укрэксимбанке уволили причастного к атаке на журналистов Схем ТельбизоваВидео

15:55

Легкие "горят", превращаются в песок: врач рассказала об ужасах в COVID-больницеВидео

15:35

"Потеряли 40 килограммов веса": украинские альпинисты первыми в мире покорили гору в Гималаях

15:21

Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавирусаВидео

15:00

Катера, корабли и две военно-морские базы в Украине: СМИ узнали детали нового соглашения с БританиейВидео

14:50

"Удар ракетой": Лукашенко хочет перебросить российские Искандеры к границам УкраиныВидео

Реклама
14:44

Полиция будет проверять водителей на наркотики: глава МВД рассказал процедуруВидео

14:24

Лукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по ДонбассуВидео

13:54

"Нельзя петь у того, кто тебя бьет": Кикабидзе жестко обратился к любителям выступать в России

13:46

Путин всполошился из-за удара Bayraktar на Донбассе и вспомнил о МинскеВидео

13:30

Яйца к Новому году подорожают до 40 гривен: эксперт рассказала, почему

12:55

Удар по Северному потоку – 2: Зеленский попросил Сенат США о новых санкцияхВидео

12:37

"Не было наличности, хотела картой заплатить": таксист в Киеве жестко обматерил пассажиркуВидео

12:29

Путин пообещал разобраться с Лукашенко после угроз обрубить транзит газа в ЕС через БеларусьВидео

11:52

Искандеры у границы: в ОП заявили, что РФ держит мощную наступательную группировку вокруг УкраиныВидео

11:51

Мигранты штурмуют границу: в Польше нашли труп 20-летнего сирийца

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять