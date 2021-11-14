В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милой

Модные платья осень-зима 2022 подойдут всем – главное, найти для себя идеальный вариант, в котором вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья.
Красивые трикотажные платья многие женщины обожают за то, что как только любимая модель найдена, то она сразу же становится основой множества образов. А об удобстве этого элемента женского гардероба, который становится востребованным с приходом холодов и морозов, ходят легенды. Поэтому совершенно предсказуемо стильные теплые платья 2021 2022 оказались на вершине осенне-зимнего модного Олимпа.
И если еще несколько сезонов назад, когда платья трикотажные вернулись в моду, их носили только самые смелые женщины, то сегодня каждая модница точно имеет в своем шкафу минимум одно теплое платье женское, потому что устоять перед этой потрясающей красотой практически невозможно.
Сейчас, когда мороз пошел в наступление, трикотажные теплые платья на зиму 2021 2022 становятся для нас источником радости и счастья, ведь в любую погоду они позволяют нам выглядеть стильно и элегантно.
Модные платья осень-зима 2022 подойдут всем – главное, найти для себя вариант, в котором вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья. В моде варианты мини, миди и макси самых разных оттенков, поэтому каждая женщина имеет шанс войти в зиму и пройти через нее в вязаном или трикотажном платье.
Конечно, трикотажные платья осень-зима 2021 2022 длинные и до колен наиболее популярны в то время, когда кругом холод и стужа. Тем не менее, длина – не единственный критерий, на который стоит ориентироваться, ведь все еще в тренде оверсайз. Поэтому если хотите идти в ногу с модой, ищите платья, которые кажутся на несколько размеров больше, чем нужно вам.
Что касается цветов, то очень популярны модели приглушенных цветов, таких как бежевый, черный или серый. Впрочем, это классика. Но девиз сезона Мода осень-зима 2021 2022 в том, чтобы наша жизнь стала ярче, чтобы в ней появились радостные эмоции и ощущение праздника. Таким образом, платья трикотажные зимние красного, зеленого, синего, голубого, фиолетового, оранжевого, коричневого и желтого цветов тоже заслуживают вашего внимания.
Классические трикотажные платья-водолазки в сезоне зима 2022 столкнутся с достойным конкурентом – платьями с воротниками поло. Благодаря эффектному воротничку модные трикотажные платья для девушек получили определенный спортивный оттенок, а это, в свою очередь, дарит бесценные ощущения легкости и свободы.
А если ваша душа требует лаконичных силуэтов, то обратите внимание на короткие трикотажные платья. Визуально они немного похожи на удлиненные свитера оверсайз. Обычно мини-платья трикотажные заканчиваются где-то посреди бедра, но благодаря посадке они все равно не слишком сексуальные, поэтому отлично подходят для повседневной жизни. В сочетании с ботфортами получите эффектный и неповторимый образ на зиму 2022.
В этом сюжете можете узнать, что советует носить осенью и зимой известный дизайнер Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая:
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