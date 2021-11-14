В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милой

Красивые трикотажные платья многие женщины обожают за то, что как только любимая модель найдена, то она сразу же становится основой множества образов. А об удобстве этого элемента женского гардероба, который становится востребованным с приходом холодов и морозов, ходят легенды. Поэтому совершенно предсказуемо стильные теплые платья 2021 2022 оказались на вершине осенне-зимнего модного Олимпа.

И если еще несколько сезонов назад, когда платья трикотажные вернулись в моду, их носили только самые смелые женщины, то сегодня каждая модница точно имеет в своем шкафу минимум одно теплое платье женское, потому что устоять перед этой потрясающей красотой практически невозможно.

Сейчас, когда мороз пошел в наступление, трикотажные теплые платья на зиму 2021 2022 становятся для нас источником радости и счастья, ведь в любую погоду они позволяют нам выглядеть стильно и элегантно.

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Модные платья осень-зима 2022 подойдут всем – главное, найти для себя вариант, в котором вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья. В моде варианты мини, миди и макси самых разных оттенков, поэтому каждая женщина имеет шанс войти в зиму и пройти через нее в вязаном или трикотажном платье.

Конечно, трикотажные платья осень-зима 2021 2022 длинные и до колен наиболее популярны в то время, когда кругом холод и стужа. Тем не менее, длина – не единственный критерий, на который стоит ориентироваться, ведь все еще в тренде оверсайз. Поэтому если хотите идти в ногу с модой, ищите платья, которые кажутся на несколько размеров больше, чем нужно вам.

Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

Что касается цветов, то очень популярны модели приглушенных цветов, таких как бежевый, черный или серый. Впрочем, это классика. Но девиз сезона Мода осень-зима 2021 2022 в том, чтобы наша жизнь стала ярче, чтобы в ней появились радостные эмоции и ощущение праздника. Таким образом, платья трикотажные зимние красного, зеленого, синего, голубого, фиолетового, оранжевого, коричневого и желтого цветов тоже заслуживают вашего внимания.

Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

Классические трикотажные платья-водолазки в сезоне зима 2022 столкнутся с достойным конкурентом – платьями с воротниками поло. Благодаря эффектному воротничку модные трикотажные платья для девушек получили определенный спортивный оттенок, а это, в свою очередь, дарит бесценные ощущения легкости и свободы.

Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

А если ваша душа требует лаконичных силуэтов, то обратите внимание на короткие трикотажные платья. Визуально они немного похожи на удлиненные свитера оверсайз. Обычно мини-платья трикотажные заканчиваются где-то посреди бедра, но благодаря посадке они все равно не слишком сексуальные, поэтому отлично подходят для повседневной жизни. В сочетании с ботфортами получите эффектный и неповторимый образ на зиму 2022.

Модные теплые платья на зиму 2022 / Instagram

В этом сюжете можете узнать, что советует носить осенью и зимой известный дизайнер Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая:

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