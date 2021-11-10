Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красиво

Прошлая зима была всецело посвящена спортивной и домашней одежде, но нынешняя холодная пора пройдет по-другому. Все мы, наконец, встали с дивана, вышли из дома, и нам более чем когда-либо нравится красиво и модно одеваться. А дизайнеры одежды, кажется, потрудились на славу и во многом превзошли себя. Именно поэтому тренды зима 2022 впечатляют и не оставляют шансов выглядеть уныло в снег и стужу.

Конечно, спортивная одежда, которая помогла нам пережить ужасную зиму 2020-2021, не исчезла из нашей жизни бесповоротно, да и это было бы слишком несправедливо по отношению к ней. Но некоторые изменения таки произошли.

В частности, чтобы выглядеть модно грядущей зимой, нужно спортивные костюмы женские сочетать с пальто и пиджаками оверсайз. Кроме того, вы можете смело носить толстовки и пиджаки – вместе они станут базой для чудесного образа.

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Также вы можете сочетать блейзер с эффектной отделкой в спортивном стиле и длинную плиссированную юбку. Кажется, эти модные луки осень-зима 2022 "притянуты за уши", ведь сочетается несочетаемое. Тем нее менее, в этом великий замысел ее величества Моды.

Зимняя мода 2022 делает ставку на смелые эксперименты, неожиданные "дуэты" и контрасты, и эти правила будут главными в ближайшее время. Мы сегодня расскажем вам о том, что модно зимой 2022.

Что носить зимой 2021 2022

Если на пороге лютой поры вас волнует вопрос о том, чем дышит уличная мода зима 2021 2022, то наши советы по стилю станут для вас "палочкой-выручалочкой", которая подскажет, что покупать и что с чем сочетать.

Спорт плюс классика

Тенденции зима 2021-2022 – это когда вы сочетаете брючный костюм и толстовку, трикотажный свитер в спортивном стиле и плиссированную юбку, спортивный костюм и пальто, худи и пиджак оверсайз, юбку плиссе и жакет в стиле милитари.

Модные тенденции зима 2021 2022 / Instagram

Юбки в стиле нулевых

Если хорошо поискать, то наверняка в шкафу где-то на верхней полке вы найдете юбку длиной до колен из 2000-х. Мода зима 2022 широко распахнула им двери. Носите модные юбки до колен со свитерами оверсайз и ботинками на грубой подошве – получится женственно и жестко одновременно, и это то, что ценится зимой.

Модные тенденции зима 2021 2022 / Instagram

Total black

Черный цвет врывается на вершину моды, поэтому самое время провести ревизию своего гардероба и выбрать все черное. Теплая куртка, брюки, свитер, сапоги, сумка в черном цвете способны создать незабываемый ансамбль, который поднимет ваш стиль на новый уровень.

Модные тенденции зима 2021 2022 / Instagram

Бежевый

Чтобы зимой выглядеть неотразимо, ориентируйтесь на вещи бежевого цвета. А если добавите красный - будете на высоте! Это могут быть теплые платья, брюки, пальто, юбки, пуховики и шубки тедди цвета от алого до насыщенного бордового и от светло-бежевого до темно-бежевого и хаки. Любое сочетание даст очень удачный лук на зиму 2022.

Модные тенденции зима 2021 2022 / Instagram

Монохромность

С точки зрения стиля, будьте просты. Для современного образа сочетайте брючный костюм с сумкой того же оттенка. Монохромность – это тренд! Можете смело покупать брючные костюмы цвета фуксии, кобальта или апельсина, а также бархатные варианты, в которых зима будет в радость!

Модные тенденции зима 2021 2022 / Instagram

Базовый гардероб на зиму 2022

Если хотите знать, как одеваться зимой тепло и красиво, советуем ориентироваться также на базовые вещи, без которых грядущая зима немыслима:

Широкие кожаные брюки

Теплый свитер с высоким воротником и молнией

Длинное бежевое трикотажное платье

Черное пальто до колен

Большая сумка

Черные брюки с разрезом

Черный классический блейзер

Белая рубашка оверсайз

Кардиган с V-образным вырезом

Высокие ботинки на грубой подошве

Черный пуховик

Длинная трикотажная юбка

Чорное платье-рубашка

Толстовка

Универсальный шарф-платок

В этом сюжете можете узнать, как создавать модные луки 2021 от известного дизайнера Андре Тана:

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