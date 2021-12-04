Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ

Цветы замиокулькаса не совсем похожи на цветы в прямом смысле этого слова. Неопытные цветоводы даже не сразу даже понимают, что долларовое дерево зацвело.
Замиокулькас или долларовое дерево заняло почетное место на подоконниках любителей комнатных растений. Оно неприхотливо, но при этом овеяно почти что мистикой. Говорят, что оно приносит в дом богатство. Согласно легендам, если на растении появляется новый листочек - придут деньги, вернут долги, дадут на работе премию или повышение.
Впрочем, есть и суеверия относительно этого суккулента - его называют "цветком безбрачия". То есть считается, что это растение мужегон, поэтому его не стоит заводить незамужним девушкам. В принципе, этому названию замиокулькаса есть объяснение.
Дело в том, что добиться цветения долларового дерева не так-то просто, да и ждать приходится долго. Именно это длительное ожидание цветков и привело к названию растения – "цветок безбрачия". Зато если замиокулькас зацвел - это точный признак того, что скоро его хозяйка выйдет замуж.
Как и когда цветет долларовое дерево
Замиокулькас цветет довольно редко и только после достижения 3-летнего возраста. Обычно растение цветёт весной, но бывают исключения, когда початок появляется уже в конце осени, перед похолоданием.
Как выглядит цветок долларового дерева
Цветы замиокулькаса не совсем похожи на цветы в прямом смысле этого слова. На вид это скорее початок светло-розового, светло-желтого или белого цвета, прикрытый с наружной стороны большим листком. В длину он может достигать 8 см. Неопытные цветоводы не сразу даже понимают, что долларовое дерево зацвело. Кажется, что как будто веточку немного "покосило".
Цветёт долларовое дерево продолжительное время, распространяя приятный аромат.
Как заставить цвести долларовое дерево
Чтобы замиокулькас зацвел, условия содержания растения должны быть идеальными.
Во-первых, долларовое дерево любит свет, поэтому его можно поставить на подоконник или где-то рядом с ним. Летом в особенно солнечные дни растение нужно притенять.
Лучшее место для долларового дерева - южная или юго-восточная сторона в доме. Если расположить растение на северной стороне, то у него будут неяркие мелкие листья.
Хорошо растет долларовое дерево в летний период при температуре в помещении в +25 градусов, зимой же растению нужна температура не выше +16, но не ниже +12 градусов. Утепленная лоджия для замиокулькаса вполне подойдет.
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Полив долларового дерева должен быть обильным, но только после полного просыхания грунта в вазоне. Зимой замиокулькас поливают 1–2 раза в месяц. В прохладном помещении полив можно прекратить.
Подкарамливают замиокулькас раз в неделю удобрениями для кактусов и суккулентов.
Еще один важный момент - листики долларового дерева нужно протирать от пыли, чтобы растение дышало.
Как сообщал Главред, ранее мы писали о том, как добиться цветения денежного дерева.
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