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Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ

4 декабря 2021, 07:20

Цветы замиокулькаса не совсем похожи на цветы в прямом смысле этого слова. Неопытные цветоводы даже не сразу даже понимают, что долларовое дерево зацвело.

долларовое дерево
Зеленые, глянцевые и красивые листья замиокулькаса очень похожи на долларовые купюры / Фото pixabay.com

Замиокулькас или долларовое дерево заняло почетное место на подоконниках любителей комнатных растений. Оно неприхотливо, но при этом овеяно почти что мистикой. Говорят, что оно приносит в дом богатство. Согласно легендам, если на растении появляется новый листочек - придут деньги, вернут долги, дадут на работе премию или повышение.

Впрочем, есть и суеверия относительно этого суккулента - его называют "цветком безбрачия". То есть считается, что это растение мужегон, поэтому его не стоит заводить незамужним девушкам. В принципе, этому названию замиокулькаса есть объяснение.

Дело в том, что добиться цветения долларового дерева не так-то просто, да и ждать приходится долго. Именно это длительное ожидание цветков и привело к названию растения – "цветок безбрачия". Зато если замиокулькас зацвел - это точный признак того, что скоро его хозяйка выйдет замуж.

Как и когда цветет долларовое дерево

Замиокулькас цветет довольно редко и только после достижения 3-летнего возраста. Обычно растение цветёт весной, но бывают исключения, когда початок появляется уже в конце осени, перед похолоданием.

Долларовое дерево
Долларовое дерево цветет не раньше трехлетнего возраста / Фото Instagram

Как выглядит цветок долларового дерева

Цветы замиокулькаса не совсем похожи на цветы в прямом смысле этого слова. На вид это скорее початок светло-розового, светло-желтого или белого цвета, прикрытый с наружной стороны большим листком. В длину он может достигать 8 см. Неопытные цветоводы не сразу даже понимают, что долларовое дерево зацвело. Кажется, что как будто веточку немного "покосило".

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Цветёт долларовое дерево продолжительное время, распространяя приятный аромат.

Замиокулькас зацвел
Замиокулькас зацвел / Фото flowerbank.ru

Как заставить цвести долларовое дерево

Чтобы замиокулькас зацвел, условия содержания растения должны быть идеальными.

Во-первых, долларовое дерево любит свет, поэтому его можно поставить на подоконник или где-то рядом с ним. Летом в особенно солнечные дни растение нужно притенять.

Лучшее место для долларового дерева - южная или юго-восточная сторона в доме. Если расположить растение на северной стороне, то у него будут неяркие мелкие листья.

Хорошо растет долларовое дерево в летний период при температуре в помещении в +25 градусов, зимой же растению нужна температура не выше +16, но не ниже +12 градусов. Утепленная лоджия для замиокулькаса вполне подойдет.

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Полив долларового дерева должен быть обильным, но только после полного просыхания грунта в вазоне. Зимой замиокулькас поливают 1–2 раза в месяц. В прохладном помещении полив можно прекратить.

Подкарамливают замиокулькас раз в неделю удобрениями для кактусов и суккулентов.

Еще один важный момент - листики долларового дерева нужно протирать от пыли, чтобы растение дышало.

Как сообщал Главред, ранее мы писали о том, как добиться цветения денежного дерева.

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