Покупка автомобиля, знакомство с иностранцем и дальняя дорога - гороскоп для Весов на декабрь 2021

Весы будут в гуще событий в декабре 2021, свидетельствует гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь для Весов. По ее словам, декабрь - такой месяц, когда скучать не придется. Будет и затмение, и Юпитер меняет знак, и Венера разворачивается в ретроградное движение. А значит много событий будет и "наверху", и "внизу".

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, 2 декабря Нептун разворачивается в прямое движение после пяти месяцев ретроградного направления в шестом доме работы.

"Если с июня у вас было мало работы, или что-то откладывалось, или это был один проект, который тянулся все эти пять месяцев, наконец-то он будет окончен. Нептун - туманная планета, возможно все это время у вас не было ясности и не было понятно, в каком направлении двигаться по работе. После 2 декабря появится план, будет видна цель или вы получите ответ, который ждали все это время", - прогнозирует Анжела Перл.

Также Нептун внесет ясность в состояние здоровья. Весы попадут к специалисту, который объяснит, в чем проблема и что нужно делать.

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4 декабря - последнее солнечное затмение в третьем доме гороскопа. Это дом коммуникаций и общения.

"Вы получите сертификат или пойдете на курсы, возможно решите стать блогером. Можете найти единомышленников или поменяете средства коммуникации - компьютер, телефон, автомобиль", - сказала астролог.

Также третий дом - это дом родственников. Весы получат от них хорошую новость.

Может состояться переезд.

"Это финальная точка в этой сфере жизни - или что-то уже поменялось, или поменяется окончательно в день затмения", - добавила Анжела Перл.

По ее словам, после затмения 4 декабря 2021 сдвигаются финансовые дома Весов. Таким образом, 2022 и 2023 годы станут годами материального благополучия, нового финансового дохода.

14 декабря Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Это дом места жительства, семьи. Меркурий может привести гостей в дом Весов, либо сами представители этого знака зодиака поедут на родину, в место детства или, как минимум, получат новость от родителей.

Возможна сделка по недвижимости, совершения покупок для комфорта в доме.

В этот же день, 14 декабря, Марс входит в третий дом. Это планета смелости, драйва, желания и страсти. "Я хочу" - вот девиз этого периода декабря. Причем Весы будут не просто мечтать и планировать что-то. Они начнут активно действовать для реализации задуманного.

19 декабря Венера - планета денег, любви и комфорта - остановится в четвертом доме гороскопа и развернется в обратное движение.

"Будете передумывать, переоценивать, выбирать. Венера будет ретроградной до 29 января. И вам придется снова повторять одни и те действия, переделывать снова. Это может быть ремонт, переезд с мета на место, дизайн дома, оформление документов. Эти процессы будут продолжаться до 7 марта", - сказала астролог.

По словам Перл, какие бы процессы не запускались, они будут затягиваться и требовать вложения денег.

Венера будет соединяться с Плутоном с 11 по 28 января. Плутон - это "большие и чужие деньги", то есть кредит, инвестиции, финансовая поддержка родственников, наследство.

Трансформация социального статуса, смена работы и финансового положения будет продолжаться с середины декабря и вплоть до марта. Скорее всего, в феврале Весы будут принимать решени, а кульминация будет уже в первый месяц весны.

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19 декабря - полнолуние в девятом доме. Это международные контакты и все, что связано с заграницей. Возможно прояснение ситуации и путешествие в другой город, страну, появление клиентов из-за границы, знакомство с иностранцем.

Астролог прогнозирует Весам проблемы с финансами. Могут возникнуть какие-то ограничения в бизнесе, в связи с чем денежный поток уменьшится.

Кроме того, представителям знака потребуется больше энергии для преодоления возникших проблем.

29 и 30 декабря Юпитер меняет знак и входит в шестой дом работы и здоровья и будет находиться там весь 2022 год.

"Юпитер - это чудо. Туда, куда он входит, там все расширяется. Больше возможностей, больше работы, расширение бизнеса, новые предложения, повышение. Но помните - вместе с этим станет больше обязанностей и обязательств", - резюмировала Анжела Перл.

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