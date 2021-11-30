УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Покупка автомобиля, знакомство с иностранцем и дальняя дорога - гороскоп для Весов на декабрь 2021

30 ноября 2021, 07:55

Юпитер поменяет знак и будет находиться там весь 2022 год. У Весов расширится картина мира, будет больше возможностей, "светит" повышение и увеличение доходов.

Весы
Весы будут в гуще событий в декабре 2021, свидетельствует гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь для Весов. По ее словам, декабрь - такой месяц, когда скучать не придется. Будет и затмение, и Юпитер меняет знак, и Венера разворачивается в ретроградное движение. А значит много событий будет и "наверху", и "внизу".

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, 2 декабря Нептун разворачивается в прямое движение после пяти месяцев ретроградного направления в шестом доме работы.

"Если с июня у вас было мало работы, или что-то откладывалось, или это был один проект, который тянулся все эти пять месяцев, наконец-то он будет окончен. Нептун - туманная планета, возможно все это время у вас не было ясности и не было понятно, в каком направлении двигаться по работе. После 2 декабря появится план, будет видна цель или вы получите ответ, который ждали все это время", - прогнозирует Анжела Перл.

Также Нептун внесет ясность в состояние здоровья. Весы попадут к специалисту, который объяснит, в чем проблема и что нужно делать.

Читайте такжеГороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемы

Реклама

4 декабря - последнее солнечное затмение в третьем доме гороскопа. Это дом коммуникаций и общения.

"Вы получите сертификат или пойдете на курсы, возможно решите стать блогером. Можете найти единомышленников или поменяете средства коммуникации - компьютер, телефон, автомобиль", - сказала астролог.

Также третий дом - это дом родственников. Весы получат от них хорошую новость.

Может состояться переезд.

"Это финальная точка в этой сфере жизни - или что-то уже поменялось, или поменяется окончательно в день затмения", - добавила Анжела Перл.

По ее словам, после затмения 4 декабря 2021 сдвигаются финансовые дома Весов. Таким образом, 2022 и 2023 годы станут годами материального благополучия, нового финансового дохода.

14 декабря Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Это дом места жительства, семьи. Меркурий может привести гостей в дом Весов, либо сами представители этого знака зодиака поедут на родину, в место детства или, как минимум, получат новость от родителей.

Возможна сделка по недвижимости, совершения покупок для комфорта в доме.

В этот же день, 14 декабря, Марс входит в третий дом. Это планета смелости, драйва, желания и страсти. "Я хочу" - вот девиз этого периода декабря. Причем Весы будут не просто мечтать и планировать что-то. Они начнут активно действовать для реализации задуманного.

19 декабря Венера - планета денег, любви и комфорта - остановится в четвертом доме гороскопа и развернется в обратное движение.

"Будете передумывать, переоценивать, выбирать. Венера будет ретроградной до 29 января. И вам придется снова повторять одни и те действия, переделывать снова. Это может быть ремонт, переезд с мета на место, дизайн дома, оформление документов. Эти процессы будут продолжаться до 7 марта", - сказала астролог.

По словам Перл, какие бы процессы не запускались, они будут затягиваться и требовать вложения денег.

Венера будет соединяться с Плутоном с 11 по 28 января. Плутон - это "большие и чужие деньги", то есть кредит, инвестиции, финансовая поддержка родственников, наследство.

Трансформация социального статуса, смена работы и финансового положения будет продолжаться с середины декабря и вплоть до марта. Скорее всего, в феврале Весы будут принимать решени, а кульминация будет уже в первый месяц весны.

Весам "светит" расширение картины мира - гороскоп на декабрь 2021

19 декабря - полнолуние в девятом доме. Это международные контакты и все, что связано с заграницей. Возможно прояснение ситуации и путешествие в другой город, страну, появление клиентов из-за границы, знакомство с иностранцем.

Астролог прогнозирует Весам проблемы с финансами. Могут возникнуть какие-то ограничения в бизнесе, в связи с чем денежный поток уменьшится.

Кроме того, представителям знака потребуется больше энергии для преодоления возникших проблем.

29 и 30 декабря Юпитер меняет знак и входит в шестой дом работы и здоровья и будет находиться там весь 2022 год.

"Юпитер - это чудо. Туда, куда он входит, там все расширяется. Больше возможностей, больше работы, расширение бизнеса, новые предложения, повышение. Но помните - вместе с этим станет больше обязанностей и обязательств", - резюмировала Анжела Перл.

Читайте также:

viber
астролог гороскоп Весы гороскоп на декабрь гороскоп Весы гороскоп 2021 Анжела Перл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Привлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столеПривлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столе 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныГороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сны Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаФинансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находка Как приготовить чай, который "убьет" чувство голода: диетолог поделилась рецептомКак приготовить чай, который "убьет" чувство голода: диетолог поделилась рецептом
08:23

Пенсия при смене прописки: какие документы нужно подавать для получения выплат

08:18

Коронавирус в Украине 30 ноября: более 10 тысяч новых больных и 561 смерть

07:55

Покупка автомобиля, знакомство с иностранцем и дальняя дорога - гороскоп для Весов на декабрь 2021Видео

07:52

В Украину завезли тонны опасных кабачков - они уже на прилавках

07:21

Завалит снегом и заморозит: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на первые дни зимыВидео

Реклама
07:10

Полный крах Северного потока-2: в США предупредили Россию об ударе в случае нападения на УкраинуВидео

06:40

Численность войск РФ возле границ Украины снова растет - Пентагон

06:27

Почему Россия не станет запускать Северный поток-2 раньше временимнение

06:25

Любовный треугольник, риск и потеря денег: о чем предупреждает Водолеев гороскоп на декабрь 2021Видео

05:42

Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеВидео

05:40

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

05:38

Украину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холодаВидео

05:28

Угроза зимней большой войны России и Украины: эксперт предупредил Киев об опасности в январеВидео

05:05

Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие

04:12

Ученые рассказали о неожиданном секрете здоровья и молодости

04:10

Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру

03:55

Рианна без трусиков игриво оголила сочные ягодицы в пижаме

03:43

Этим видом спорта можно и нужно заниматься каждый день: снижает стресс и способствует похудению

03:30

Ни в коем случае не берите голыми руками: как собрать ртуть, если разбился термометр

02:57

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди

Реклама
02:20

Что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С - ответ диетологаВидео

01:31

Цены на свинину взлетят: украинцев предупредили о рекордных ценникахВидео

01:25

Врач объяснила, как влияет пасмурная погода на головную боль

00:53

Самый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчасаВидео

00:25

Самые лучшие места Украины для новогодних праздников: куда отправиться "зажигать елку"Видео

00:12

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуВидео

00:07

Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

00:03

Футболист сборной Украины показал страстные фото с девушкой

29 ноября, понедельник
23:32

Под Киевом мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку

23:23

Диетолог назвала самый вредный орехВидео

23:05

В МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с УкраинойВидео

22:57

Определился обладатель Золотого мяча-2021ФотоВидео

22:50

На Крым обрушился мощный шторм: полуостров обесточен, общественный транспорт заблокирован

22:36

В Ровенской области неизвестный жестоко убил мужчину вместе с его собакойВидео

22:07

Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУВидео

21:57

Бутусов прокомментировал слова Арестовича о своем "потенциальном" убийствеВидео

21:55

В Украину идет опасный снежный штормВидео

21:24

Правительство изменило условия продажи газа населениюВидео

21:18

Денис Казанский. Гиркин сдал свое начальствоВидеоблоги

21:14

Скандальная вечеринка блогеров во Львове: ведущий Остапчук попал в скандалВидео

Реклама
21:00

Может ли журналист стрелять на войнемнение

20:47

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

20:19

Госпереворот в Украине планировали украинцы и россияне: СБУ начала расследование

20:13

Комаровский разнес украинских врачей за ложные диагнозыВидео

19:59

Кулеба заявил о готовности видеть Эрдогана посредником между Киевом и Москвой, но есть условиеВидео

19:59

Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея

19:41

В школе на Киевщине мальчика раздели догола при одноклассниках: директор назвал это игройВидео

19:36

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильма Угрюм-река

19:26

Зеленский хочет разрешить иностранным военным въезд в Украину - закон уже в Раде

19:11

Басков накрасил ногти и сделал новое тату, в Сети ажиотаж: "Коля, не гневи народ"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять