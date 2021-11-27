Триумф, признание и большие деньги: прогноз на картах Таро для Скорпионов на декабрь 2021

Появился таро прогноз на декабрь 2021 для Скорпионов / Фото pixaby

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 для Скорпионов. Месяц будет очень удачным и принесет успех во многих сферах. Эксперт советует довериться судьбе. Даже если кажется, что вас закружил водоворот событий и все происходит слишком стремительно, не бойтесь, войдите в открытую дверь - вас ждет исполнение всех желаний.

Шестерка жезлов - значение в Таро

Карта триумфатора. Скорпионы будут "на коне" в последний месяц уходящего года. Представителей знака ждет успех и признание - их будут чествовать, поздравлять и награждать.

Также шестерка жезлов можете означать поездку.

"Вас ждет либо победа, либо поездка, которой вы также будете очень довольны", - сказала астролог.

10 кубков в Таро - значение

Карта радости, положительных эмоций, которая означает наполненность. В том числе говорит и о воссоединении семьи. По десятке кубков Скорпионы получат все, о чем они мечтали.

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Четверка кубков в картах Таро - что значит

В декабре 2021 года Скорпионы могут получить предложение, от которого им придется отказаться, потому что у них просто не будет желания сказать "да". Также карта может означать пресыщение от чего-то или нежелание принимать приглашение, например, на свидание, в гости, на вечеринку и т.д.

Карта 9 мечей - значение

Астролог советует все же не отказываться от предложений, которые поступят Скорпионам в декабре. Впоследствии представители знака могут пожалеть о том, что не согласились.

Карта Иерофант - значение

Скорпионов ждет встреча с человеком, который станет их наставником и учителем и сможет помочь гармонизировать эмоциональный фон.

Колесо фортуны - значение в Таро

"Все повернется так, как нужно вам. Можете не впадать в негатив. Все повернется наилучшим образом и так, как вы хотите. События будут меняться, колесо крутится. Просто доверьтесь судьбе. Все идет так, как должно быть, и двери возможностей откроются, главное - не бойтесь в них входить", - посоветовала Анжела Перл.

Туз пентаклей в Таро - значение

Финансовое положение Скорпионов в декабре 2021 начнет улучшаться. Можно инвестировать, вкладывать деньги. Также есть шанс получить предложение по работе, которое принесет финансовую прибыль.

Император - значение в Таро

В жизни представителей знака может появиться человек (Овен, Лев или Стрелец), который даст дельный совет.

Также сами Скорпионы без посторонней помощи смогут найти решение вопроса, который не дает им покоя.

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Карта Дьявол - значение в Таро

Карта советует не изменять себе и своим убеждениям и не соглашаться на сомнительные предложения, будь-то в отношениях, работе, бизнесе. Если у вас не лежит к этому душа, лучше скажите "нет".

Также по карте Дьявол Скорпионов ждут вечеринки с алкогольными напитками. Астролог советует не увлекаться, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

8 жезлов - значение карты Таро

Карта скорости и быстрых решений. Скорпионы в декабре 2021 будут стремительно принимать решения, например, могут неожиданно сорваться в путешествие. Также эта карта предвещает какой-то резкий поворот событий.

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