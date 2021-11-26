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Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат Львам

26 ноября 2021, 18:15

Таро расклад на декабрь говорит, что от чего-то нужно будет отказаться, с кем-то расстаться или что-то оставить.

карты, таро
Появился таро прогноз на декабрь 2021 для Львов / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 для Львов. Последний месяц года принесет представителям знака серьезные перемены.

Львам придется с кем-то или чем-то попрощаться, чтобы пустить в свою жизнь новую свежую струю, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Маг - значение в картах Таро

Девиз карты "Я могу. Я знаю. Я умею". В последний месяц уходящего года карта Маг советует Львам сделать важный шаг и не боятся идти к тому, чего они хотят, что любят или умеют делать, от чего получают удовольствие. У представителей знака есть все ресурсы для реализации задуманного. Если Львы решатся заниматься тем, к чему лежит душа, то все будет удаваться легко и без усилий.

"У вас есть талант, желание, вы найдете время, вы найдете деньги, энергию. Все есть у Мага на столе. И вы можете реализовать все, что угодно", - отметила астролог и посоветовала начинать действовать до 19 декабря, пока Венера не развернется в ретроградное движение.

Паж кубов - значение в Таро

Карта получения удовольствия и радостной новости. Может говорить о беременности. Также пажи часто олицетворяют детей, поэтому Львы в декабре могут получить хорошие вести, связанные со своими отпрысками.

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"А возможно вы сами станете тем ребенком, который будет радоваться жизни", - сказала Перл.

Семерка мечей - значение в картах Таро

Львы могут принять решение порвать отношения, бросить работу, бизнес или любую другую деятельность, от которой получают дискомфорт. Представители знака уже переросли тот уровень, на котором находятся сейчас, и готовы брать на себя ответственность, двигаться дальше и даже начать все с нуля, чтобы пойти к новым вершинам.

Астролог советует не бояться на какое-то время отойти от дел или даже уехать.

"Ваши клиенты пойдут за вами", - говорит она.

Кроме прочего, семерка мечей - это карта мошенничества и воровства. Украсть могут не только деньги или другие материальные ценности, но и хорошие идеи. Поэтому держите ухо востро, советует эксперт.

Львам стоит обратить внимание на детей - они скрывают какие-то тайны.

Паж жезлов - значение карты Таро

Начало пути. Однако Лев точно знает, в каком направлении двигаться. Либо сам человек определился со своей целью, либо он знает путь, по которому должны пойти его дети.

Туз жезлов - что значит

Это еще одна карта, которая говорит о том, что в декабре 2021 Львов ждет рост и новое начинание. Причем новые возможности могут появиться неожиданно и стремительно, как по мановению волшебной палочки.

"Все, что неожиданно, мы уже притянули к себе, мы об этом думали, мы уже этого хотим", - объяснила астролог, а значит представители знака будут готовы к тому, чтобы воспользоваться этими возможностями и добиться успеха.

Король кубков - значение в Таро

В декабре важную роль в жизни Львов сыграет мужчина водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы).

Это может быть психолог или врач. Не исключено, что состоится знакомство, которое перерастет в романтические отношения. Мужчина будет заботливым, романтичным и сострадательным.

Карта Смерть - значение в Таро

Львов ждет трансформация или завершение какого-то процесса.

Из вашей жизни могут уйти люди, но взамен придут новые. Не стоит жалеть об их уходе. Эта дверь должна закрыться, чтобы вы смогли пойти дальше.

"От чего-то нужно будет отказаться, с кем-то расстаться или что-то оставить. Поставить точку. Для того, чтобы пришло что-то новое в вашу жизнь, нужно освободить место", - отметила астролог.

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