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Пенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в Украине

1 июня 2021, 03:51

Что и как меняет Украина с 1 июня 2021 года – проанализировал Главред.

Пенсии, тарифы и YouTube что меняется с 1 июня 2021 в Украине
Пенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в Украине / 4rooms

1 июня – это не только праздник в честь детей и родителей.

1 июня 2021 станет для украинцев новой отправной точкой. В Украине пересчитают пенсии для работающих пенсионеров, для населения поднимут тарифы на газ, YouTube сменит правила работы, а для водителей заработают новые правила езды.

Что и как меняет Украина с 1 июня 2021 года – проанализировал Главред.

Пенсии в Украине с 1 июня 2021

С 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года. Им пересчитают пенсии, исходя из страхового стажа, что они приобрели по состоянию на 1 марта 2021, то есть за первый квартал текущего года.

Пересчитают пенсии с 1 июня 2021 года тем, кто после назначения пенсий:

  • продолжил работать и получил дополнительно страхового стажа не менее 24 месяцев;
  • получил менее 24 месяцев страхового стажа, однако после назначения пенсии уже минуло не менее двух лет.

Процедура перерасчета пройдет автоматически: дополнительно никуда обращаться не надо.

Цены на газ для населения в Украине с 1 июня 2021

Поставщики опубликовали тарифы на июнь 2021. Цены варьируются от 7,99 гривен до 11,89 гривен за кубометр. Детальнее читайте в нашем материале Названы новые цены на газ для населения: кто заплатит больше всех.

При этом эксперты прогнозируют, что тарифы на отопление вырастут в большинстве городов на 15-20%. Детальнее читайте в нашем материале Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется.

Тариф на электроэнергию для населения на июнь 2021

Тариф на электроэнергию для населения в Украине до конца июня еще остается прежним: Кабмин утвердил его в размере 1,68 гривен за киловатт.

Подорожание электроэнергии эксперты ожидают с июля – до 4 гривен за киловатт в зависимости от региона. Детальнее читайте в нашем материале В Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всех.

Новые правила для водителей

Для крупногабаритного транспорта начнут действовать ежегодные сезонные правила. Запреты коснутся транспортных средств с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.

Новые правила YouTube

С 1 июня реклама на сайте появится во всех видеороликах. Это касается в том числе тех роликов, которые не подключены к партнёрской программе.

Кроме того, YouTube вводит налоги для блогеров, живущих за пределами США, на прибыль, полученную от просмотров в Штатах. Детальнее читайте в нашем материале Новые правила YouTube: реклама во всех видео и налог для украинских блогеров.

Курс доллара в июне 2021 (Украина)

Курс доллара в Украине в начале лета прогнозируется на уровне 27,2-27,3 грн/$. Это ниже нынешнего курса.

В дальнейшем намечается рост курса американской валюты.

"Если сотрудничество с МВФ продолжится, и Украина получит очередной транш, то к концу года доллар будет в районе 27,5 грн/$. Без сотрудничества – около 28,5 грн/$", – цитирует Обозреватель старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба.

Календари на июнь 2021

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