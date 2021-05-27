Названы новые цены на газ для населения: кто заплатит больше всех / pixabay

Обнародованы базовые годовые тарифы на газ для населения в Украине. Цены на газ варьируются от 7,80 гривен за куб до 13,50 гривен.

Заодно поставщики опубликовали тарифы на июнь 2021. Тут цены варьируются от 7,99 гривен до 11,89 гривен за кубометр, пишет ГазПравда.

Как известно, с 1 мая именно годовые предложения действуют как базовые. При этом в течение двенадцати месяцев цены на газ могут меняться лишь в сторону снижения. Все украинцы, которые до этого пользовались месячными предложениями, были автоматически переведены поставщиками на годовые продукты.

Большинство компаний цену на газ на июнь установили ниже летнего предложения. К примеру, в ООО Черновицкая областная энергоснабжающая компания разница составляет пять гривен за кубометр (8,50 гривен в июне против годовой цены в 13,50 гривен).

А вот у ООО Закарпатье Энергосбыт, ООО Газпромпостач, ООО Гласкомерц наоборот: у них выгоднее оформить годовой тариф.

Годовой и месячный тарифы на газ равны у:

ООО ЙЕ энергия – 7,99 гривен;

– 7,99 гривен; ООО Мегаватт Энерго-сервисная компания – 8,09 гривен;

– 8,09 гривен; ООО ТАС Энергия страны – 11,22 гривен за кубометр.

А вот Киевгазенерджи свое годовое предложение и июньскую цену не обнародовала до сих пор. За это ей грозят санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Цены на газ в Украине: новости