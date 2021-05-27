Названы новые цены на газ для населения: кто заплатит больше всех

Поставщики опубликовали как базовые годовые тарифы на газ для населения в Украине, так и тарифы на июнь 2021.
Обнародованы базовые годовые тарифы на газ для населения в Украине. Цены на газ варьируются от 7,80 гривен за куб до 13,50 гривен.
Заодно поставщики опубликовали тарифы на июнь 2021. Тут цены варьируются от 7,99 гривен до 11,89 гривен за кубометр, пишет ГазПравда.
Как известно, с 1 мая именно годовые предложения действуют как базовые. При этом в течение двенадцати месяцев цены на газ могут меняться лишь в сторону снижения. Все украинцы, которые до этого пользовались месячными предложениями, были автоматически переведены поставщиками на годовые продукты.
Большинство компаний цену на газ на июнь установили ниже летнего предложения. К примеру, в ООО Черновицкая областная энергоснабжающая компания разница составляет пять гривен за кубометр (8,50 гривен в июне против годовой цены в 13,50 гривен).
А вот у ООО Закарпатье Энергосбыт, ООО Газпромпостач, ООО Гласкомерц наоборот: у них выгоднее оформить годовой тариф.
Годовой и месячный тарифы на газ равны у:
- ООО ЙЕ энергия – 7,99 гривен;
- ООО Мегаватт Энерго-сервисная компания – 8,09 гривен;
- ООО ТАС Энергия страны – 11,22 гривен за кубометр.
А вот Киевгазенерджи свое годовое предложение и июньскую цену не обнародовала до сих пор. За это ей грозят санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Цены на газ в Украине: новости
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- В мае 2021 был назван годовой тариф на газ в Украине. Самые высокие тарифы установили три энергопоставляющие компании.
- 19 мая 2021 Кабинет министров отказался от регулирования цены на газ в Украине.
- Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии Главреду отметил, что пока рано судить, какими будут тарифы на газ для украинцев в новом отопительном сезоне. Однако предпосылки для роста цен есть.