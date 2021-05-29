Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки

Благоприятные дни для стрижки в июне 2021 года подскажет точный лунный календарь стрижек на июнь 2021, где по дням расписаны фазы Луны.
От фазы Луны зависит как самочувствие, так и состояние волос. Так что, отправляясь в салон, лучше сначала заглянуть в лунный календарь стрижек на июнь 2021 года. Это самый простой способ узнать, когда можно красить волосы по лунному календарю – и когда можно стричь волосы в июне 2021.
Главред расписал по дням фазы Луны и рекомендации астрологов, когда стоит обновлять свою внешность.
1 июня 2021 (вторник) 20 и 21 лунный день
Луна убывает в Водолее
Для стрижки благоприятный день: стрижка оздоровит волосы и надолго сохранит форму.
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2 июня 2021 (среда): 21 и 22 лунный день
Луна убывает в Рыбах
Для стрижки благоприятный день: получится денежная стрижка. То есть стрижка в этот день привлечет в жизнь деньги и полезные связи, подарит вдохновения.
3 июня 2021 (четверг): 22 и 23 лунный день
Луна убывает в Рыбах
Неблагоприятный день для стрижки. Но можно тонировать и ухаживать за волосами.
4 июня 2021 (пятница): 23 и 24 лунный день
Луна убывает в Овне
Неблагоприятный день для стрижки: стрижка может спровоцировать выпадение волос. Но можно ухаживать за волосами.
5 июня 2021 (суббота): 24 и 25 лунный день
Луна убывает в Овне
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.
6 июня 2021 (воскресенье): 25 и 26 лунный день
Луна убывает в Тельце
Крайне благоприятный день для стрижки: стрижка наполнит позитивом.
7 июня 2021 (понедельник): 26 и 27 лунный день
Луна убывает в Тельце
Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания. Стрижка повысит самооценку и наладит нужные связи.
8 июня 2021 (вторник): 27 и 28 лунный день
Луна убывает в Тельце
Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания.
9 июня 2021 (среда): 28 и 29 лунный день
Луна убывает в Близнецах
Не очень благоприятный день для стрижки: волосы могут стать непослушными.
10 июня 2021 (четверг): 30 и 1 лунный день
Новолуние: Луна в Близнецах
Благоприятный день для стрижки, если надо оздоровить волосы и добавить в жизнь позитива и вдохновения.
11 июня 2021 (пятница): 1 и 2 лунный день
Луна растет в Раке
Очень благоприятный день для стрижки: новая прическа подарит уверенность в себе.
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12 июня 2021 (суббота): 2 и 3 лунный день
Луна растет в Раке
Благоприятный день: стрижка привлечет здоровье и деньги.
13 июня 2021 (воскресенье): 3 и 4 лунный день
Луна растет в Раке
Неблагоприятный день: не стоит стричь волосы, если не хотите, чтобы сорвались важные планы. Зато можно покрасить волосы натуральными красителями – для привлечения денег.
14 июня 2021 (понедельник): 4 и 5 лунный день
Луна растет во Льве
Очень благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания. Единственная процедура, от которой стоит отказаться сегодня – химическая завивка.
15 июня 2021 (вторник): 5 и 6 лунный день
Луна растет во Льве
Можно смело и стричься, и ухаживать за волосами: результат будет отличным.
16 июня 2021 (среда): 6 и 7 лунный день
Луна растет в Деве
Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания: новая прическа повысит самооценку.
17 июня 2021 (четверг): 7 и 8 лунный день
Луна растет в Деве
Очень благоприятный день: стрижка улучшит здоровье волосы и зарядит позитивом. Можно краситься и делать мелирование.
18 июня 2021 (пятница): 8 и 9 лунный день
Луна растет в Весах
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания: волосы могут начать выпадать.
19 июня 2021 (суббота): 9 и 10 лунный день
Луна растет в Весах
Благоприятный день: волосы станут более здоровыми и начнут лучше расти.
20 июня 2021 (воскресенье): 10 и 11 лунный день
Луна растет в Весах
Неблагоприятный день и для стрижки, и для окрашивания волос.
21 июня 2021 (понедельник): 11 и 12 лунный день
Луна растет в Скорпионе
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и химической завивки.
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22 июня 2021 (вторник): 12 и 13 лунный день
Луна растет в Скорпионе
Неблагоприятный день для любых процедур с волосами.
23 июня 2021 (среда): 13 и 14 лунный день
Луна растет в Стрельце
После полудня волосы лучше не трогать лишний раз: волосы станут непослушными.
24 июня 2021 (четверг): 14 и 15 лунный день
Полнолуние: Луна в Стрельце
Неблагоприятный день для работы с волосами: прическа не сохранится надолго.
25 июня 2021 (пятница): 15 и 16 лунный день
Луна убывает в Козероге
Благоприятный день: стрижка оздоровит волосы, а особенно – кончики.
26 июня 2021 (суббота): 16 и 17 лунный день
Луна убывает в Козероге
Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания: в жизни прибавится позитива.
27 июня 2021 (воскресенье): 17 и 18 лунный день
Луна убывает в Водолее
Не очень благоприятный день: любые эксперименты могут разочаровать, а исправить их быстро не получится. Если и идти в салон, то к проверенному мастеру и ради небольшой коррекции формы прически.
28 июня 2021 (понедельник): 18 и 19 лунный день
Луна убывает в Водолее
Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания: новая прическа добавит шарма.
29 июня 2021 (вторник): 19 и 20 лунный день
Луна убывает в Рыбах
Не лучший день для стрижки: кожа головы в этот период очень уязвима.
30 июня 2021 (среда): 18 и 19 лунный день
Луна убывает в Рыбах
Неблагоприятный день как для стрижки, так и для окрашивания: можно нарушить структуру волос.
Лунный календарь стрижек на июль 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 3-8, 13-14, 17, 20, 22-23 и 31 июня. Самый благоприятный день для стрижки в июле 2021 – это 17-е число, а самый неблагоприятный – 16-е.