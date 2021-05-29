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Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки

29 мая 2021, 00:55

Благоприятные дни для стрижки в июне 2021 года подскажет точный лунный календарь стрижек на июнь 2021, где по дням расписаны фазы Луны.

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 счастливые дни для стрижки
Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки / 1zoom.ru

От фазы Луны зависит как самочувствие, так и состояние волос. Так что, отправляясь в салон, лучше сначала заглянуть в лунный календарь стрижек на июнь 2021 года. Это самый простой способ узнать, когда можно красить волосы по лунному календарю – и когда можно стричь волосы в июне 2021.

Главред расписал по дням фазы Луны и рекомендации астрологов, когда стоит обновлять свою внешность.

1 июня 2021 (вторник) 20 и 21 лунный день

Луна убывает в Водолее

Для стрижки благоприятный день: стрижка оздоровит волосы и надолго сохранит форму.

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2 июня 2021 (среда): 21 и 22 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Для стрижки благоприятный день: получится денежная стрижка. То есть стрижка в этот день привлечет в жизнь деньги и полезные связи, подарит вдохновения.

3 июня 2021 (четверг): 22 и 23 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Неблагоприятный день для стрижки. Но можно тонировать и ухаживать за волосами.

4 июня 2021 (пятница): 23 и 24 лунный день

Луна убывает в Овне

Неблагоприятный день для стрижки: стрижка может спровоцировать выпадение волос. Но можно ухаживать за волосами.

5 июня 2021 (суббота): 24 и 25 лунный день

Луна убывает в Овне

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

6 июня 2021 (воскресенье): 25 и 26 лунный день

Луна убывает в Тельце

Крайне благоприятный день для стрижки: стрижка наполнит позитивом.

7 июня 2021 (понедельник): 26 и 27 лунный день

Луна убывает в Тельце

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания. Стрижка повысит самооценку и наладит нужные связи.

8 июня 2021 (вторник): 27 и 28 лунный день

Луна убывает в Тельце

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания.

9 июня 2021 (среда): 28 и 29 лунный день

Луна убывает в Близнецах

Не очень благоприятный день для стрижки: волосы могут стать непослушными.

10 июня 2021 (четверг): 30 и 1 лунный день

Новолуние: Луна в Близнецах

Благоприятный день для стрижки, если надо оздоровить волосы и добавить в жизнь позитива и вдохновения.

11 июня 2021 (пятница): 1 и 2 лунный день

Луна растет в Раке

Очень благоприятный день для стрижки: новая прическа подарит уверенность в себе.

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12 июня 2021 (суббота): 2 и 3 лунный день

Луна растет в Раке

Благоприятный день: стрижка привлечет здоровье и деньги.

13 июня 2021 (воскресенье): 3 и 4 лунный день

Луна растет в Раке

Неблагоприятный день: не стоит стричь волосы, если не хотите, чтобы сорвались важные планы. Зато можно покрасить волосы натуральными красителями – для привлечения денег.

14 июня 2021 (понедельник): 4 и 5 лунный день

Луна растет во Льве

Очень благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания. Единственная процедура, от которой стоит отказаться сегодня – химическая завивка.

15 июня 2021 (вторник): 5 и 6 лунный день

Луна растет во Льве

Можно смело и стричься, и ухаживать за волосами: результат будет отличным.

16 июня 2021 (среда): 6 и 7 лунный день

Луна растет в Деве

Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания: новая прическа повысит самооценку.

17 июня 2021 (четверг): 7 и 8 лунный день

Луна растет в Деве

Очень благоприятный день: стрижка улучшит здоровье волосы и зарядит позитивом. Можно краситься и делать мелирование.

18 июня 2021 (пятница): 8 и 9 лунный день

Луна растет в Весах

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания: волосы могут начать выпадать.

19 июня 2021 (суббота): 9 и 10 лунный день

Луна растет в Весах

Благоприятный день: волосы станут более здоровыми и начнут лучше расти.

20 июня 2021 (воскресенье): 10 и 11 лунный день

Луна растет в Весах

Неблагоприятный день и для стрижки, и для окрашивания волос.

21 июня 2021 (понедельник): 11 и 12 лунный день

Луна растет в Скорпионе

Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и химической завивки.

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22 июня 2021 (вторник): 12 и 13 лунный день

Луна растет в Скорпионе

Неблагоприятный день для любых процедур с волосами.

23 июня 2021 (среда): 13 и 14 лунный день

Луна растет в Стрельце

После полудня волосы лучше не трогать лишний раз: волосы станут непослушными.

24 июня 2021 (четверг): 14 и 15 лунный день

Полнолуние: Луна в Стрельце

Неблагоприятный день для работы с волосами: прическа не сохранится надолго.

25 июня 2021 (пятница): 15 и 16 лунный день

Луна убывает в Козероге

Благоприятный день: стрижка оздоровит волосы, а особенно – кончики.

26 июня 2021 (суббота): 16 и 17 лунный день

Луна убывает в Козероге

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания: в жизни прибавится позитива.

27 июня 2021 (воскресенье): 17 и 18 лунный день

Луна убывает в Водолее

Не очень благоприятный день: любые эксперименты могут разочаровать, а исправить их быстро не получится. Если и идти в салон, то к проверенному мастеру и ради небольшой коррекции формы прически.

28 июня 2021 (понедельник): 18 и 19 лунный день

Луна убывает в Водолее

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания: новая прическа добавит шарма.

29 июня 2021 (вторник): 19 и 20 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Не лучший день для стрижки: кожа головы в этот период очень уязвима.

30 июня 2021 (среда): 18 и 19 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Неблагоприятный день как для стрижки, так и для окрашивания: можно нарушить структуру волос.

Лунный календарь стрижек на июль 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 3-8, 13-14, 17, 20, 22-23 и 31 июня. Самый благоприятный день для стрижки в июле 2021 – это 17-е число, а самый неблагоприятный – 16-е.

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