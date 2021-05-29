Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки / 1zoom.ru

От фазы Луны зависит как самочувствие, так и состояние волос. Так что, отправляясь в салон, лучше сначала заглянуть в лунный календарь стрижек на июнь 2021 года. Это самый простой способ узнать, когда можно красить волосы по лунному календарю – и когда можно стричь волосы в июне 2021.

Главред расписал по дням фазы Луны и рекомендации астрологов, когда стоит обновлять свою внешность.

1 июня 2021 (вторник) 20 и 21 лунный день

Луна убывает в Водолее

Для стрижки благоприятный день: стрижка оздоровит волосы и надолго сохранит форму.

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2 июня 2021 (среда): 21 и 22 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Для стрижки благоприятный день: получится денежная стрижка. То есть стрижка в этот день привлечет в жизнь деньги и полезные связи, подарит вдохновения.

3 июня 2021 (четверг): 22 и 23 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Неблагоприятный день для стрижки. Но можно тонировать и ухаживать за волосами.

4 июня 2021 (пятница): 23 и 24 лунный день

Луна убывает в Овне

Неблагоприятный день для стрижки: стрижка может спровоцировать выпадение волос. Но можно ухаживать за волосами.

5 июня 2021 (суббота): 24 и 25 лунный день

Луна убывает в Овне

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

6 июня 2021 (воскресенье): 25 и 26 лунный день

Луна убывает в Тельце

Крайне благоприятный день для стрижки: стрижка наполнит позитивом.

7 июня 2021 (понедельник): 26 и 27 лунный день

Луна убывает в Тельце

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания. Стрижка повысит самооценку и наладит нужные связи.

8 июня 2021 (вторник): 27 и 28 лунный день

Луна убывает в Тельце

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания.

9 июня 2021 (среда): 28 и 29 лунный день

Луна убывает в Близнецах

Не очень благоприятный день для стрижки: волосы могут стать непослушными.

10 июня 2021 (четверг): 30 и 1 лунный день

Новолуние: Луна в Близнецах

Благоприятный день для стрижки, если надо оздоровить волосы и добавить в жизнь позитива и вдохновения.

11 июня 2021 (пятница): 1 и 2 лунный день

Луна растет в Раке

Очень благоприятный день для стрижки: новая прическа подарит уверенность в себе.

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12 июня 2021 (суббота): 2 и 3 лунный день

Луна растет в Раке

Благоприятный день: стрижка привлечет здоровье и деньги.

13 июня 2021 (воскресенье): 3 и 4 лунный день

Луна растет в Раке

Неблагоприятный день: не стоит стричь волосы, если не хотите, чтобы сорвались важные планы. Зато можно покрасить волосы натуральными красителями – для привлечения денег.

14 июня 2021 (понедельник): 4 и 5 лунный день

Луна растет во Льве

Очень благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания. Единственная процедура, от которой стоит отказаться сегодня – химическая завивка.

15 июня 2021 (вторник): 5 и 6 лунный день

Луна растет во Льве

Можно смело и стричься, и ухаживать за волосами: результат будет отличным.

16 июня 2021 (среда): 6 и 7 лунный день

Луна растет в Деве

Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания: новая прическа повысит самооценку.

17 июня 2021 (четверг): 7 и 8 лунный день

Луна растет в Деве

Очень благоприятный день: стрижка улучшит здоровье волосы и зарядит позитивом. Можно краситься и делать мелирование.

18 июня 2021 (пятница): 8 и 9 лунный день

Луна растет в Весах

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания: волосы могут начать выпадать.

19 июня 2021 (суббота): 9 и 10 лунный день

Луна растет в Весах

Благоприятный день: волосы станут более здоровыми и начнут лучше расти.

20 июня 2021 (воскресенье): 10 и 11 лунный день

Луна растет в Весах

Неблагоприятный день и для стрижки, и для окрашивания волос.

21 июня 2021 (понедельник): 11 и 12 лунный день

Луна растет в Скорпионе

Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и химической завивки.

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22 июня 2021 (вторник): 12 и 13 лунный день

Луна растет в Скорпионе

Неблагоприятный день для любых процедур с волосами.

23 июня 2021 (среда): 13 и 14 лунный день

Луна растет в Стрельце

После полудня волосы лучше не трогать лишний раз: волосы станут непослушными.

24 июня 2021 (четверг): 14 и 15 лунный день

Полнолуние: Луна в Стрельце

Неблагоприятный день для работы с волосами: прическа не сохранится надолго.

25 июня 2021 (пятница): 15 и 16 лунный день

Луна убывает в Козероге

Благоприятный день: стрижка оздоровит волосы, а особенно – кончики.

26 июня 2021 (суббота): 16 и 17 лунный день

Луна убывает в Козероге

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания: в жизни прибавится позитива.

27 июня 2021 (воскресенье): 17 и 18 лунный день

Луна убывает в Водолее

Не очень благоприятный день: любые эксперименты могут разочаровать, а исправить их быстро не получится. Если и идти в салон, то к проверенному мастеру и ради небольшой коррекции формы прически.

28 июня 2021 (понедельник): 18 и 19 лунный день

Луна убывает в Водолее

Благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания: новая прическа добавит шарма.

29 июня 2021 (вторник): 19 и 20 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Не лучший день для стрижки: кожа головы в этот период очень уязвима.

30 июня 2021 (среда): 18 и 19 лунный день

Луна убывает в Рыбах

Неблагоприятный день как для стрижки, так и для окрашивания: можно нарушить структуру волос.

Лунный календарь стрижек на июль 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 3-8, 13-14, 17, 20, 22-23 и 31 июня. Самый благоприятный день для стрижки в июле 2021 – это 17-е число, а самый неблагоприятный – 16-е.