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Церковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы

28 мая 2021, 05:05

Православный календарь на июнь 2021 подскажет, когда Вознесение и Троица в 2021 году и когда начинается Петров пост 2021.

Церковный календарь праздников в мае 2021 даты Вознесения и Троицы
Церковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы / УНИАН

В православии что ни день сегодня – то праздник церковный. Чаще всего это дни памяти святых или празднование в честь икон. Но хотя бы раз в месяц бывают большие церковные праздники, которые требуют определенного поведения и соблюдения правильных традиций.

Июнь 2021 в этом плане оказался месяцем насыщенным. Сначала православные отпразднуют Вознесение в 2021 году. А спустя десять дней наступит момент, когда празднуется Троица в 2021 году.

Накануне Троицы пройдет специальный поминальный день – Троицкая родительская суббота. Детальнее об этом читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.

А вот после Дня Святой Троицы православных ждет сплошная Троицкая седмица: на этой неделе нет постных дней.

Зато после Троицкой седмицы начинается Петров пост 2021 (он продлится до 11 июля). Он не слишком строгий.

Будут и однодневные посты в июне: 2, 4, 9, 11, 16 и 18 июня.

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Какой сегодня церковный праздник 1 июня 2021 года (вторник)

  • Преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.
  • Благоверного великого князя Димитрия Донского.

Какой сегодня церковный праздник 2 июня 2021 года (среда)

  • Мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 3 июня 2021 года (четверг)

  • Равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Именины Елены по церковному календарю.
  • Владимирской иконы Божией Матери.
  • Благоверного князя Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

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Какой сегодня церковный праздник 4 июня 2021 года (пятница)

  • Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 года (суббота)

  • Преподобной Евфросинии, княжны и игуменьи Полоцкой.
  • Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
  • Собор Ростово-Ярославских святых.

Какой сегодня церковный праздник 6 июня 2021 года (воскресенье)

Какой сегодня церковный праздник 7 июня 2021 года (понедельник)

  • Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Какой сегодня церковный праздник 8 июня 2021 года (вторник)

  • Великомученика Георгия Нового, пострадавшего от царя Селима турецкого.

Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 года (среда)

  • Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 года (четверг)

  • Неделя 2-ая по Пятидесятнице.
  • Вознесение в 2021 году. Праздник Вознесение Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа.
  • Святителя Игнатия, епископа Ростовского.
  • Преподобной Елены Дивеевской.

Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 года (пятница)

  • Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского.
  • Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 года (суббота)

  • Преподобного Исаакия, игумена.

Какой сегодня церковный праздник 13 июня 2021 года (воскресенье)

  • Апостола от 70-ти Ерма.
  • Мученика Ермия Команского.

Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 года (понедельник)

  • Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого.
  • Прославления праведного Иоанна Кронштадтского.

Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 года (вторник)

  • Киево-Братской иконы Божией Матери.
  • Великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 года (среда)

  • Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы
  • Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 17 июня 2021 года (четверг)

  • Преподобного Мефодиев, игумена Пешношского.
  • Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 18 июня 2021 года (пятница)

  • Благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 19 июня 2021 года (суббота)

  • Троицкая родительская суббота в 2021 году – день поминовения усопших.
  • Пименовской иконы Божией Матери.

Какой сегодня церковный праздник 20 июня 2021 года (воскресенье)

  • День Святой Троицы в 2021 году. Пятидесятница в 2021 году.
  • Священномученика Феодота Анкирского.

Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 года (понедельник)

  • Троицкая седмица в 2021 году – с 21 по 27 июня 2021.
  • День Святого Духа в 2021 году.
  • Великомученика Феодора Стратилата.

Какой сегодня церковный праздник 22 июня 2021 года (вторник)

  • Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
  • Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.

Какой сегодня церковный праздник 23 июня 2021 года (среда)

  • Собор Рязанских святых.
  • Собор Сибирских святых.

Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 года (четверг)

  • Иконы Божией Матери Достойно Есть.
  • Иконы Божией Матери, именуемой Споручница грешных, Корецкой.
  • Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосии).

Какой сегодня церковный праздник 25 июня 2021 года (пятница)

  • Преподобных Онуфрия Великого, Петра Афонского.

Какой сегодня церковный праздник 26 июня 2021 года (суббота)

  • Мученицы Акилины.
  • Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.

Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 года (воскресенье)

  • Неделя 1-ая по Пятидесятнице в 2021 году. Всех святых.
  • Пророка Елисея.
  • Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 28 июня 2021 года (понедельник)

  • Начало Петрова поста в 2021 году.
  • Святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 года (вторник)

  • Пpеподобного Тихона Медынского, Калужского.

Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 года (среда)

  • Мучеников Мануила, Савелa и Исмаила, Персидских.

Православный календарь на июнь 2021 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на июнь 2021 распечатать

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