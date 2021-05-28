Церковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы

Православный календарь на июнь 2021 подскажет, когда Вознесение и Троица в 2021 году и когда начинается Петров пост 2021.
В православии что ни день сегодня – то праздник церковный. Чаще всего это дни памяти святых или празднование в честь икон. Но хотя бы раз в месяц бывают большие церковные праздники, которые требуют определенного поведения и соблюдения правильных традиций.
Июнь 2021 в этом плане оказался месяцем насыщенным. Сначала православные отпразднуют Вознесение в 2021 году. А спустя десять дней наступит момент, когда празднуется Троица в 2021 году.
Накануне Троицы пройдет специальный поминальный день – Троицкая родительская суббота. Детальнее об этом читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.
А вот после Дня Святой Троицы православных ждет сплошная Троицкая седмица: на этой неделе нет постных дней.
Зато после Троицкой седмицы начинается Петров пост 2021 (он продлится до 11 июля). Он не слишком строгий.
Будут и однодневные посты в июне: 2, 4, 9, 11, 16 и 18 июня.
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Какой сегодня церковный праздник 1 июня 2021 года (вторник)
- Преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.
- Благоверного великого князя Димитрия Донского.
Какой сегодня церковный праздник 2 июня 2021 года (среда)
- Мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 3 июня 2021 года (четверг)
- Равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Именины Елены по церковному календарю.
- Владимирской иконы Божией Матери.
- Благоверного князя Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.
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Какой сегодня церковный праздник 4 июня 2021 года (пятница)
- Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 года (суббота)
- Преподобной Евфросинии, княжны и игуменьи Полоцкой.
- Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
- Собор Ростово-Ярославских святых.
Какой сегодня церковный праздник 6 июня 2021 года (воскресенье)
- Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
- Святой блаженной Ксении Петерсбургской. В чем помогает Ксения Петербургская и как ей молиться – читайте в нашем материале День Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами.
- Преподобного Симеона столпника на Дивной горе.
Какой сегодня церковный праздник 7 июня 2021 года (понедельник)
- Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Какой сегодня церковный праздник 8 июня 2021 года (вторник)
- Великомученика Георгия Нового, пострадавшего от царя Селима турецкого.
Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 года (среда)
- Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 года (четверг)
- Неделя 2-ая по Пятидесятнице.
- Вознесение в 2021 году. Праздник Вознесение Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа.
- Святителя Игнатия, епископа Ростовского.
- Преподобной Елены Дивеевской.
Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 года (пятница)
- Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского.
- Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 года (суббота)
- Преподобного Исаакия, игумена.
Какой сегодня церковный праздник 13 июня 2021 года (воскресенье)
- Апостола от 70-ти Ерма.
- Мученика Ермия Команского.
Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 года (понедельник)
- Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого.
- Прославления праведного Иоанна Кронштадтского.
Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 года (вторник)
- Киево-Братской иконы Божией Матери.
- Великомученика Иоанна Нового, Сочавского.
Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 года (среда)
- Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы
- Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 17 июня 2021 года (четверг)
- Преподобного Мефодиев, игумена Пешношского.
- Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
Какой сегодня церковный праздник 18 июня 2021 года (пятница)
- Благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 19 июня 2021 года (суббота)
- Троицкая родительская суббота в 2021 году – день поминовения усопших.
- Пименовской иконы Божией Матери.
Какой сегодня церковный праздник 20 июня 2021 года (воскресенье)
- День Святой Троицы в 2021 году. Пятидесятница в 2021 году.
- Священномученика Феодота Анкирского.
Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 года (понедельник)
- Троицкая седмица в 2021 году – с 21 по 27 июня 2021.
- День Святого Духа в 2021 году.
- Великомученика Феодора Стратилата.
Какой сегодня церковный праздник 22 июня 2021 года (вторник)
- Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
- Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.
Какой сегодня церковный праздник 23 июня 2021 года (среда)
- Собор Рязанских святых.
- Собор Сибирских святых.
Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 года (четверг)
- Иконы Божией Матери Достойно Есть.
- Иконы Божией Матери, именуемой Споручница грешных, Корецкой.
- Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосии).
Какой сегодня церковный праздник 25 июня 2021 года (пятница)
- Преподобных Онуфрия Великого, Петра Афонского.
Какой сегодня церковный праздник 26 июня 2021 года (суббота)
- Мученицы Акилины.
- Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.
Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 года (воскресенье)
- Неделя 1-ая по Пятидесятнице в 2021 году. Всех святых.
- Пророка Елисея.
- Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
Какой сегодня церковный праздник 28 июня 2021 года (понедельник)
- Начало Петрова поста в 2021 году.
- Святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 года (вторник)
- Пpеподобного Тихона Медынского, Калужского.
Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 года (среда)
- Мучеников Мануила, Савелa и Исмаила, Персидских.
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