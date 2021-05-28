Церковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы / УНИАН

В православии что ни день сегодня – то праздник церковный. Чаще всего это дни памяти святых или празднование в честь икон. Но хотя бы раз в месяц бывают большие церковные праздники, которые требуют определенного поведения и соблюдения правильных традиций.

Июнь 2021 в этом плане оказался месяцем насыщенным. Сначала православные отпразднуют Вознесение в 2021 году. А спустя десять дней наступит момент, когда празднуется Троица в 2021 году.

Накануне Троицы пройдет специальный поминальный день – Троицкая родительская суббота. Детальнее об этом читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.

А вот после Дня Святой Троицы православных ждет сплошная Троицкая седмица: на этой неделе нет постных дней.

Зато после Троицкой седмицы начинается Петров пост 2021 (он продлится до 11 июля). Он не слишком строгий.

Будут и однодневные посты в июне: 2, 4, 9, 11, 16 и 18 июня.

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Мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Постный день.

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Равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Именины Елены по церковному календарю.

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Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 года (суббота)

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Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

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Святой блаженной Ксении Петерсбургской. В чем помогает Ксения Петербургская и как ей молиться – читайте в нашем материале День Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами.

Преподобного Симеона столпника на Дивной горе.

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Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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Великомученика Георгия Нового, пострадавшего от царя Селима турецкого.

Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 года (среда)

Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 10 июня 2021 года (четверг)

Неделя 2-ая по Пятидесятнице.

Вознесение в 2021 году . Праздник Вознесение Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа .

. . Святителя Игнатия, епископа Ростовского.

Преподобной Елены Дивеевской.

Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 года (пятница)

Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского.

Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 года (суббота)

Преподобного Исаакия, игумена.

Какой сегодня церковный праздник 13 июня 2021 года (воскресенье)

Апостола от 70-ти Ерма.

Мученика Ермия Команского.

Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 года (понедельник)

Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого.

Прославления праведного Иоанна Кронштадтского.

Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 года (вторник)

Киево-Братской иконы Божией Матери.

Великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 года (среда)

Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы

Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 17 июня 2021 года (четверг)

Преподобного Мефодиев, игумена Пешношского.

Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 18 июня 2021 года (пятница)

Благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 19 июня 2021 года (суббота)

Троицкая родительская суббота в 2021 году – день поминовения усопших.

– день поминовения усопших. Пименовской иконы Божией Матери.

Какой сегодня церковный праздник 20 июня 2021 года (воскресенье)

День Святой Троицы в 2021 году . Пятидесятница в 2021 году .

. Священномученика Феодота Анкирского.

Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 года (понедельник)

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– с 21 по 27 июня 2021. День Святого Духа в 2021 году .

. Великомученика Феодора Стратилата.

Какой сегодня церковный праздник 22 июня 2021 года (вторник)

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Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.

Какой сегодня церковный праздник 23 июня 2021 года (среда)

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Какой сегодня церковный праздник 24 июня 2021 года (четверг)

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Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосии).

Какой сегодня церковный праздник 25 июня 2021 года (пятница)

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Какой сегодня церковный праздник 26 июня 2021 года (суббота)

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Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.

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Неделя 1-ая по Пятидесятнице в 2021 году. Всех святых.

Пророка Елисея.

Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 28 июня 2021 года (понедельник)

Начало Петрова поста в 2021 году .

. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 года (вторник)

Пpеподобного Тихона Медынского, Калужского.

Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 года (среда)

Мучеников Мануила, Савелa и Исмаила, Персидских.

Православный календарь на июнь 2021 распечатать можно с этой картинки: