День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления

В чем особенность праздников День защиты детей и День родителей в 2021 году и какие поздравления дарят в этот день – выяснил Главред.
Международный день защиты детей и День родителей всегда отмечаются в один день – и дата у праздников фиксированная: это первый день лета.
Праздник 1 июня призван с одной стороны напомнить всему миру о необходимости беречь подрастающее поколение, защищать детство всех ребят на планете от горя и утрат. А с другой – подчеркнуть важность семейных ценностей.
В календаре семейных праздников есть и отдельные дни для каждого члена семьи – и День матери, и День братьев и сестер, и День бабушек и дедушек с внучатами – но только 1 июня праздник символично отмечается всей семьей скопом.
А о том, какие еще есть праздники семьи и их даты в 2021 году – читайте об этом в нашем материале Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи. В частности, в июне еще будет праздноваться День отца (детальнее об этом читайте в нашем материале Какого числа День отца 2021 и как поздравляют).
К слову, будет еще Всемирный день ребенка в 2021 – его дата тоже не меняется (это 20 ноября).
День защиты детей: история и особенности праздника
Международный день защиты детей был создан, чтобы привлечь внимание к судьбе детей, которые лишились родных и домов во время Второй мировой войны.
Его отмечают более 50 стран. Это очень популярное и значимое событие. Ведь защита прав и охрана здоровья несовершеннолетних граждан до сих пор остаются одной из самых актуальных проблем в большинстве стран мира.
Символ праздника 1 июня, Международного дня защиты детей, – флаг зеленого цвета. На зеленом полотнище изображена Земля в обрамлении детских фигур разных национальностей и рас.
День родителей: история праздника
Это торжество моложе, чем детский праздник: если День детей впервые отпраздновали в 1949 году – то родительский день основан в 2012 году.
Этот день принято проводить в кругу семьи, со своими детьми – за общением, заниматься общими делами, устраивать семейные застолья и укреплять семейный дух.
Поздравления с Днем защиты детей
Официальное поздравление с Днем защиты детей в прозе:
С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются беззаботными и веселыми детьми. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности.
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Короткие стихи на День защиты детей:
В этот первый день летний
Стало в мире светлей.
Всех ребят поздравляем
С Днем защиты детей!
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Праздник День защиты детей - поздравления своими словами:
Дети – цветы нашей жизни, наше будущее и наше настоящее. Разве можно представить себе жизнь без Петь и Анечек, без их тысячных почему? На душе становится радостно от детского смеха. Дети – продолжение нас. И так хочется, чтобы их детство было беззаботным, спокойным и мирным. Сегодня замечательный праздник Мы поздравляем всех детей, желаем им огромного счастья, крепкого здоровья, весёлой жизни. Пусть Господь всегда хранит их от бед и зла. Дай Бог всем детям планеты радужного детства, безоблачного неба над головой.
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Смешные стихи на День защиты детей:
На планете есть цветочки,
Всех их нужно поливать,
А есть дети-ангелочки,
Нам их нужно защищать!
И пусть детские улыбки,
Как фонарики, горят,
А все взрослые ошибки,
Кто постарше, устранят!
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Трогательные стихи ко Дню защиты детей:
С днем защиты ребятишек
Вас хочу поздравить,
Чтобы теплые слова
На душе оставить!
Пусть растут на радость детки,
Будут пусть послушны,
А еще — всегда здоровы
И великодушны!
Чтобы умненькими были,
Старших уважали,
Малышей, животных, птиц
Чтоб не обижали!
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С Днем детей 1 июня в прозе:
В День защиты детей я хочу поблагодарить всех матерей, которые заботятся о своих детках. Всех отцов, которые защищают их и берегут их сон. Всех бабушек и дедушек, которые любят своих внуков без ума. Вы святые люди, и я хочу поздравить вас с этим замечательным, настоящим и благородным праздником.