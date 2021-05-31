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Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется

31 мая 2021, 15:11
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Июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору
Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется / УНИАН

Несмотря на то, что летом цены на газ традиционно падают (в частности, в Кабмине говорили о снижении годовой цены на газ летом 2021) – украинцев с июня ожидает повышение цены на газ. Также эксперты прогнозируют, что тарифы на отопление вырастут в большинстве городов.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%, пишет UBR.

В свою очередь глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко уточнил, что себестоимость газа не может превышать 11 гривен за кубометр. А, значит, по его словам, цена на газ для населения в Украине "не может быть такой физически".

"Я надеялся, что летом они придумают какие-то скидки. Есть рабочие схемы, у нас есть газ украинской добычи себестоимостью по 2,6 грн за кубометр. Можно установить фиксированную цену, как это сделала, к примеру, Болгария, на период пандемии. Но этого нет", – цитирует Обозреватель Попенко.

Тарифы на газ в Украине: новости

  • 19 мая 2021 Кабинет министров отказался от регулирования цены на газ в Украине. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии Главреду отметил, что пока рано судить, какими будут тарифы на газ для украинцев в новом отопительном сезоне. Однако предпосылки для роста цен есть.
  • В конце мая были названы новые цены на газ для населения. Поставщики опубликовали как базовые годовые тарифы на газ для населения в Украине, так и тарифы на июнь 2021.
  • В свою очередь директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев объяснил, почему поставщики газа не стали снижать годовой тариф. По его словам, выбор более дешевой цены газа существует лишь в фантазиях людей, которые считают, что годовой тариф решит все проблемы между потребителем и поставщиком.

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