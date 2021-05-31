Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется / УНИАН

Несмотря на то, что летом цены на газ традиционно падают (в частности, в Кабмине говорили о снижении годовой цены на газ летом 2021) – украинцев с июня ожидает повышение цены на газ. Также эксперты прогнозируют, что тарифы на отопление вырастут в большинстве городов.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%, пишет UBR.

В свою очередь глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко уточнил, что себестоимость газа не может превышать 11 гривен за кубометр. А, значит, по его словам, цена на газ для населения в Украине "не может быть такой физически".

"Я надеялся, что летом они придумают какие-то скидки. Есть рабочие схемы, у нас есть газ украинской добычи себестоимостью по 2,6 грн за кубометр. Можно установить фиксированную цену, как это сделала, к примеру, Болгария, на период пандемии. Но этого нет", – цитирует Обозреватель Попенко.

Тарифы на газ в Украине: новости