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Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду

1 июня 2021, 09:33

Когда и какими работами заниматься в саду и в огороде с началом лета – подскажет лунный посевной календарь на июнь 2021 года.

Посевной календарь на июнь 2021 для садоводов и огородников
Посевной календарь на июнь 2021 для садоводов и огородников / 1zoom.ru

Посевной лунный календарь садовода и огородника на июнь 2021 года подскажет, какие дни наиболее благоприятны для высадки в открытый грунт рассады, когда нужно пикировать, подкармливать и заниматься другими работами в саду и в огороде.

Характер работ на приусадебном участке с началом лета меняется: нужно чаще поливать, а затем пушить землю, начинать бороться с сорняками и чаще разбираться с вредителями.

Июнь – оптимальное время для высадки в открытый грунт рассады скороспелых и низкорослых сортов томатов, огурцов и зелени, продолжают сажать картошку, редиску и кабачки. А эти овощи, несомненно, - фавориты на столах украинцев.

Читайте такжеКогда сажать огурцы в 2021 годуВсё, что высадили – уже начинают опрыскивать. Например, огурцы часто опрыскивают слабым раствором меда или сахара – чтобы привлечь насекомых-опылителей.

Кроме того, продолжается подкормка плодовых культур (птичьим пометом или перебродившим навозом: разводят в воду 1:20 и 1:10 соответственно), чтобы пополнить их внутренний запас органических веществ.

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Лунный посевной календарь огородника: посадочные дни в июне 2021

Благоприятные посадочные дни в июне 2021 года

  • огурцы: 1, 6, 7, 13, 21, 22, 27
  • помидоры: 13, 18, 19, 21, 22
  • капуста, спаржа: 6, 7, 13, 21, 22, 27-29
  • картофель, топинамбур: 6-8, 18-20, 25-28
  • морковь, свекла, репа, сельдерей (корень): 6-8, 25-28
  • лук-севок, чеснок: 6, 7, 28, 29
  • лук (семена), хрен: 6-8, 18, 21, 22, 25, 26
  • баклажаны, кабачки: 13, 18, 19, 21, 22
  • зелень (укроп, базилик, салат, кинза и др.): 13, 21, 22, 27-30
  • перец сладкий: 13, 18-22
  • перец горький: 13, 16-18
  • тыква, бахчевые: 6-8, 13, 21, 27-28
  • клубника, земляника: 6-8, 13, 16, 17, 27, 28
  • фасоль, горох, бобы: 13, 18-22
  • редис, редька, дайкон: 6-8, 25-28

Когда лучше всего сажать и сеять цветы в июне 2021:

  • однолетние: 13, 16, 17,21, 22, 27-28
  • двулетние и многолетние: 6-8, 21, 22, 25-28
  • луковичные и клубневые: 6-8, 18-22, 27-28

Лучшие дни для посадки саженцев в июне 2021:

  • крыжовник, смородина: 6-8, 13, 18, 19, 25-28
  • виноград: 6-8, 13, 27-28
  • плодовые деревья: 6-8, 13, 18, 19, 25-28
  • малина, ежевика: 6-8, 13, 18, 19, 25-28

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Лунный посевной календарь огородника-садовода на июнь 2021: таблица по дням

1-3 июня: переход Луны из третьей в четвертую фазу (месяц в Рыбах)

Можно сеять корнеплоды – кроме 2 июня.

Также занимаются подкормкой и поливом.

3-6 июня: Луна в Овне

Сеют черную редьку, сажают лук-севку на репку.

Уже можно выкапывать ранний картофель и луковичные культуры.

В теплицах занимаются формированием томатов, огурцов, баклажанов, перцев, дынь и арбузов.

Опрыскивают растения от болезней и вредителей.

Заготавливают сено на биотопливо.

6-8 июня: Луна в Тельце

Уже можно выкапывать ранний картофель и луковичные культуры.

Хорошо сеять редьку всех видов и кочанный салат.

В теплице ухаживают за растениями.

9-11 июня: Луна в Близнецах, дни новолуния

Новолуние наступает 10 июня в 13:54: все работы с растениями запрещены.

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11 июня запрещается сеять, сажать и пересаживать растения.

В остальные дни можно пересеять кабачки и огурцы.

Можно сеять в грунт раннюю капусту (цветную и белокочанную, кольраби), фасоль, горох, мангольд, зеленные культуры, сидераты.

13-16 июня: Луна во Льве

Собирают семена и заготавливают сено.

В теплицах и на открытом грунте ухаживают за растениями.

16-18 июня: Луна в Деве

Можно сеять укроп и тмин (кроме 18 июня).

Также сеют многолетники и усики садовой земляники.

Занимаются черенкованием растений и формирующей обрезкой декоративных кустарников после цветения (калина и др.).

18 июня в 06:55 состоится переход Луны из первой во вторую четверть: лучше в этот день ничего не сеять.

18-20 июня: Луна в Весах

Можно сеять горох, бобы, фасоль, сидераты.

Занимаются черенкованием растений и формирующей обрезкой декоративных кустарников после цветения. В теплицах и на открытом грунте ухаживают за растениями.

20-22 июня: Луна в Скорпионе

Можно пересеять огурцы.

Также сеют раннюю цветную капусту, щавель, листовые салаты, шпинат, фасоль, укроп, сидераты.

В теплицах ухаживают за растениями. Занимаются поливом и подкормкой минеральными удобрениями.

22-24 июня: Луна в Стрельце

22 июня можно высадить лук на перо, посеять краснокочанную капусту ранних сортов, заготовить сено для скота.

23-24 июня – дни полнолуния: лучше ничего не сеять.

24-26 июня: Луна в Козероге

Полнолуние наступает 24 июня в 21:41: желательно в эти дни ничего не сеять.

Можно только выкапывать ранний картофель.

26-29 июня: Луна в Водолее

Можно заниматься опрыскиванием растений от болезней и вредителей, а также заготовкой сена на биотопливо.

29 июня – 1 июля: Луна в Рыбах

Можно отсаживать усы садовой земляники, заниматься закладкой компоста, поливом и подкормкой органическими удобрениями.

Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие / Коллаж Главреда

Лунный посевной календарь на июнь 2021 года: видео

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