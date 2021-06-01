Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду

Посевной календарь на июнь 2021 для садоводов и огородников / 1zoom.ru

Посевной лунный календарь садовода и огородника на июнь 2021 года подскажет, какие дни наиболее благоприятны для высадки в открытый грунт рассады, когда нужно пикировать, подкармливать и заниматься другими работами в саду и в огороде.

Характер работ на приусадебном участке с началом лета меняется: нужно чаще поливать, а затем пушить землю, начинать бороться с сорняками и чаще разбираться с вредителями.

Июнь – оптимальное время для высадки в открытый грунт рассады скороспелых и низкорослых сортов томатов, огурцов и зелени, продолжают сажать картошку, редиску и кабачки. А эти овощи, несомненно, - фавориты на столах украинцев.

Читайте такжеКогда сажать огурцы в 2021 годуВсё, что высадили – уже начинают опрыскивать. Например, огурцы часто опрыскивают слабым раствором меда или сахара – чтобы привлечь насекомых-опылителей.

Кроме того, продолжается подкормка плодовых культур (птичьим пометом или перебродившим навозом: разводят в воду 1:20 и 1:10 соответственно), чтобы пополнить их внутренний запас органических веществ.

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Лунный посевной календарь огородника: посадочные дни в июне 2021

Благоприятные посадочные дни в июне 2021 года

огурцы : 1, 6, 7, 13, 21, 22, 27

: 1, 6, 7, 13, 21, 22, 27 помидоры : 13, 18, 19, 21, 22

: 13, 18, 19, 21, 22 капуста , спаржа : 6, 7, 13, 21, 22, 27-29

, : 6, 7, 13, 21, 22, 27-29 картофель , топинамбур : 6-8, 18-20, 25-28

, : 6-8, 18-20, 25-28 морковь , свекла , репа , сельдерей (корень): 6-8, 25-28

, , , (корень): 6-8, 25-28 лук-севок , чеснок : 6, 7, 28, 29

, : 6, 7, 28, 29 лук (семена), хрен : 6-8, 18, 21, 22, 25, 26

(семена), : 6-8, 18, 21, 22, 25, 26 баклажаны , кабачки : 13, 18, 19, 21, 22

, : 13, 18, 19, 21, 22 зелень (укроп, базилик, салат, кинза и др.): 13, 21, 22, 27-30

(укроп, базилик, салат, кинза и др.): 13, 21, 22, 27-30 перец сладкий : 13, 18-22

: 13, 18-22 перец горький : 13, 16-18

: 13, 16-18 тыква , бахчевые : 6-8, 13, 21, 27-28

, : 6-8, 13, 21, 27-28 клубника , земляника : 6-8, 13, 16, 17, 27, 28

, : 6-8, 13, 16, 17, 27, 28 фасоль , горох , бобы : 13, 18-22

, , : 13, 18-22 редис, редька, дайкон: 6-8, 25-28

Когда лучше всего сажать и сеять цветы в июне 2021:

однолетние : 13, 16, 17,21, 22, 27-28

: 13, 16, 17,21, 22, 27-28 двулетние и многолетние : 6-8, 21, 22, 25-28

и : 6-8, 21, 22, 25-28 луковичные и клубневые: 6-8, 18-22, 27-28

Лучшие дни для посадки саженцев в июне 2021:

крыжовник , смородина : 6-8, 13, 18, 19, 25-28

, : 6-8, 13, 18, 19, 25-28 виноград : 6-8, 13, 27-28

: 6-8, 13, 27-28 плодовые деревья : 6-8, 13, 18, 19, 25-28

: 6-8, 13, 18, 19, 25-28 малина, ежевика: 6-8, 13, 18, 19, 25-28

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Лунный посевной календарь огородника-садовода на июнь 2021: таблица по дням

1-3 июня: переход Луны из третьей в четвертую фазу (месяц в Рыбах)

Можно сеять корнеплоды – кроме 2 июня.

Также занимаются подкормкой и поливом.

3-6 июня: Луна в Овне

Сеют черную редьку, сажают лук-севку на репку.

Уже можно выкапывать ранний картофель и луковичные культуры.

В теплицах занимаются формированием томатов, огурцов, баклажанов, перцев, дынь и арбузов.

Опрыскивают растения от болезней и вредителей.

Заготавливают сено на биотопливо.

6-8 июня: Луна в Тельце

Уже можно выкапывать ранний картофель и луковичные культуры.

Хорошо сеять редьку всех видов и кочанный салат.

В теплице ухаживают за растениями.

9-11 июня: Луна в Близнецах, дни новолуния

Новолуние наступает 10 июня в 13:54: все работы с растениями запрещены.

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11 июня запрещается сеять, сажать и пересаживать растения.

В остальные дни можно пересеять кабачки и огурцы.

Можно сеять в грунт раннюю капусту (цветную и белокочанную, кольраби), фасоль, горох, мангольд, зеленные культуры, сидераты.

13-16 июня: Луна во Льве

Собирают семена и заготавливают сено.

В теплицах и на открытом грунте ухаживают за растениями.

16-18 июня: Луна в Деве

Можно сеять укроп и тмин (кроме 18 июня).

Также сеют многолетники и усики садовой земляники.

Занимаются черенкованием растений и формирующей обрезкой декоративных кустарников после цветения (калина и др.).

18 июня в 06:55 состоится переход Луны из первой во вторую четверть: лучше в этот день ничего не сеять.

18-20 июня: Луна в Весах

Можно сеять горох, бобы, фасоль, сидераты.

Занимаются черенкованием растений и формирующей обрезкой декоративных кустарников после цветения. В теплицах и на открытом грунте ухаживают за растениями.

20-22 июня: Луна в Скорпионе

Можно пересеять огурцы.

Также сеют раннюю цветную капусту, щавель, листовые салаты, шпинат, фасоль, укроп, сидераты.

В теплицах ухаживают за растениями. Занимаются поливом и подкормкой минеральными удобрениями.

22-24 июня: Луна в Стрельце

22 июня можно высадить лук на перо, посеять краснокочанную капусту ранних сортов, заготовить сено для скота.

23-24 июня – дни полнолуния: лучше ничего не сеять.

24-26 июня: Луна в Козероге

Полнолуние наступает 24 июня в 21:41: желательно в эти дни ничего не сеять.

Можно только выкапывать ранний картофель.

26-29 июня: Луна в Водолее

Можно заниматься опрыскиванием растений от болезней и вредителей, а также заготовкой сена на биотопливо.

29 июня – 1 июля: Луна в Рыбах

Можно отсаживать усы садовой земляники, заниматься закладкой компоста, поливом и подкормкой органическими удобрениями.

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