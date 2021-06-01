Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду

Когда и какими работами заниматься в саду и в огороде с началом лета – подскажет лунный посевной календарь на июнь 2021 года.
Посевной лунный календарь садовода и огородника на июнь 2021 года подскажет, какие дни наиболее благоприятны для высадки в открытый грунт рассады, когда нужно пикировать, подкармливать и заниматься другими работами в саду и в огороде.
Характер работ на приусадебном участке с началом лета меняется: нужно чаще поливать, а затем пушить землю, начинать бороться с сорняками и чаще разбираться с вредителями.
Июнь – оптимальное время для высадки в открытый грунт рассады скороспелых и низкорослых сортов томатов, огурцов и зелени, продолжают сажать картошку, редиску и кабачки. А эти овощи, несомненно, - фавориты на столах украинцев.
Читайте такжеКогда сажать огурцы в 2021 годуВсё, что высадили – уже начинают опрыскивать. Например, огурцы часто опрыскивают слабым раствором меда или сахара – чтобы привлечь насекомых-опылителей.
Кроме того, продолжается подкормка плодовых культур (птичьим пометом или перебродившим навозом: разводят в воду 1:20 и 1:10 соответственно), чтобы пополнить их внутренний запас органических веществ.
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Лунный посевной календарь огородника: посадочные дни в июне 2021
Благоприятные посадочные дни в июне 2021 года
- огурцы: 1, 6, 7, 13, 21, 22, 27
- помидоры: 13, 18, 19, 21, 22
- капуста, спаржа: 6, 7, 13, 21, 22, 27-29
- картофель, топинамбур: 6-8, 18-20, 25-28
- морковь, свекла, репа, сельдерей (корень): 6-8, 25-28
- лук-севок, чеснок: 6, 7, 28, 29
- лук (семена), хрен: 6-8, 18, 21, 22, 25, 26
- баклажаны, кабачки: 13, 18, 19, 21, 22
- зелень (укроп, базилик, салат, кинза и др.): 13, 21, 22, 27-30
- перец сладкий: 13, 18-22
- перец горький: 13, 16-18
- тыква, бахчевые: 6-8, 13, 21, 27-28
- клубника, земляника: 6-8, 13, 16, 17, 27, 28
- фасоль, горох, бобы: 13, 18-22
- редис, редька, дайкон: 6-8, 25-28
Когда лучше всего сажать и сеять цветы в июне 2021:
- однолетние: 13, 16, 17,21, 22, 27-28
- двулетние и многолетние: 6-8, 21, 22, 25-28
- луковичные и клубневые: 6-8, 18-22, 27-28
Лучшие дни для посадки саженцев в июне 2021:
- крыжовник, смородина: 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- виноград: 6-8, 13, 27-28
- плодовые деревья: 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- малина, ежевика: 6-8, 13, 18, 19, 25-28
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Лунный посевной календарь огородника-садовода на июнь 2021: таблица по дням
1-3 июня: переход Луны из третьей в четвертую фазу (месяц в Рыбах)
Можно сеять корнеплоды – кроме 2 июня.
Также занимаются подкормкой и поливом.
3-6 июня: Луна в Овне
Сеют черную редьку, сажают лук-севку на репку.
Уже можно выкапывать ранний картофель и луковичные культуры.
В теплицах занимаются формированием томатов, огурцов, баклажанов, перцев, дынь и арбузов.
Опрыскивают растения от болезней и вредителей.
Заготавливают сено на биотопливо.
6-8 июня: Луна в Тельце
Уже можно выкапывать ранний картофель и луковичные культуры.
Хорошо сеять редьку всех видов и кочанный салат.
В теплице ухаживают за растениями.
9-11 июня: Луна в Близнецах, дни новолуния
Новолуние наступает 10 июня в 13:54: все работы с растениями запрещены.
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11 июня запрещается сеять, сажать и пересаживать растения.
В остальные дни можно пересеять кабачки и огурцы.
Можно сеять в грунт раннюю капусту (цветную и белокочанную, кольраби), фасоль, горох, мангольд, зеленные культуры, сидераты.
13-16 июня: Луна во Льве
Собирают семена и заготавливают сено.
В теплицах и на открытом грунте ухаживают за растениями.
16-18 июня: Луна в Деве
Можно сеять укроп и тмин (кроме 18 июня).
Также сеют многолетники и усики садовой земляники.
Занимаются черенкованием растений и формирующей обрезкой декоративных кустарников после цветения (калина и др.).
18 июня в 06:55 состоится переход Луны из первой во вторую четверть: лучше в этот день ничего не сеять.
18-20 июня: Луна в Весах
Можно сеять горох, бобы, фасоль, сидераты.
Занимаются черенкованием растений и формирующей обрезкой декоративных кустарников после цветения. В теплицах и на открытом грунте ухаживают за растениями.
20-22 июня: Луна в Скорпионе
Можно пересеять огурцы.
Также сеют раннюю цветную капусту, щавель, листовые салаты, шпинат, фасоль, укроп, сидераты.
В теплицах ухаживают за растениями. Занимаются поливом и подкормкой минеральными удобрениями.
22-24 июня: Луна в Стрельце
22 июня можно высадить лук на перо, посеять краснокочанную капусту ранних сортов, заготовить сено для скота.
23-24 июня – дни полнолуния: лучше ничего не сеять.
24-26 июня: Луна в Козероге
Полнолуние наступает 24 июня в 21:41: желательно в эти дни ничего не сеять.
Можно только выкапывать ранний картофель.
26-29 июня: Луна в Водолее
Можно заниматься опрыскиванием растений от болезней и вредителей, а также заготовкой сена на биотопливо.
29 июня – 1 июля: Луна в Рыбах
Можно отсаживать усы садовой земляники, заниматься закладкой компоста, поливом и подкормкой органическими удобрениями.