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Новый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для Весов

25 декабря 2021, 05:10

Тема недвижимости, семьи, места жительства - самая сильная в январе у Весов. Вы можете поехать на родину, решите построить дом или купить землю.

гороскоп
Подробный гороскоп на январь 2022 для Весов от Анжелы Перл / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Весов.

Дом и семья будут главной темой первого месяца нового года для представителей знака, рассказала астролог на своем Youtube-канале. В конце месяца стоит остерегаться ссоры с близкими, а с 18 января появятся новые финансовые возможности.

2 января - новолуние в четвертом доме гороскопа. В этом секторе собираются три планеты - Меркурий, Плутон и Венера и два светила - Солнце и Луна. Это сектор дома, семьи, недвижимости.

"Либо вы проведете две недели дома со своей семьей, либо вы будете заниматься какими-то вопросами, касающимися дома и недвижимости. Может быть вы решили переехать, будете покупать или продавать квартиру, может быть вы займетесь ремонтом на новогодних праздниках. Либо вас ждет новость от членов семьи, могут приехать родители или вы сами поедете их навестить. Будет пополнение в семье - новость о беременности, покупка домашнего животного. Также проиграются любые вопросы, касающиеся комфорта, например, покупка бытовой техники", - говорит гороскоп на месяц.

3 января Меркурий меняет знак и входит в пятый дом гороскопа - это дом любви, удовольствий, отдыха, отпуска, радости.

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"Вы можете поехать на отдых, причем в место, в котором вы уже были, так как Меркурий разворачивается в ретроградное движение с 14 января по 4 февраля", - отметила астролог.

Некоторые Весы могут встретить любовь, завести новый роман, есть шанс возобновить старые отношения. Перл предупредила, что пятый дом - это не сектор брака. Отношения скорее всего будут легкими, романтическими и без обязательств.

17 января - полнолуние в десятом доме работы и карьеры. Могут проясниться вопросы, о которых вы не знали. Также у Весов поменяется статус в отношениях, представители знака могут решить съехаться с партнером, вступить в брак, развестись.

Полнолуние может дать публичность. Весы могут выступать перед большой аудиторией, заняться рекламой. Есть риск того, что придется защищать свою репутацию. Возможно повышение по службе либо вы возглавите свой собственный бизнес.

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18 января Уран, который с середины августа был ретроградным в секторе финансов у Весов, разворачивается в прямое движение.

"Полгода Уран затормаживал финансовые дела. Обычно речь идет об одной большой сумме. Также это касается "чужих" денег - кредитов, погашения налогов, кредитных карт. Возможно вы ждали каких-то денег, раздела имущества, страховых выплат. Теперь вся эта история либо закончится, либо сдвинется с места с 18 января", - сказала астролог.

Уран часто открывает какие-то финансовые возможности. Тем более что 19 января в этот же сектор входит лунный кармический узел Раху.

"Он входит в восьмой дом гороскопа на полтора года. В ближайшие пару лет финансовое положение будет меняться очень сильно, вы можете выйти на другие финансовые высоты, погасите большой кредит, получите наследство, будут хорошие доходы от инвестиций. Раху всегда увеличивает сумму и расширяет возможности", - рассказала астролог.

25 января Марс - планета смелости, активности, движения - входит в четвертый дом гороскопа.

"Тема недвижимости, семьи, места жительства - самая сильная в январе у Весов. Вы можете поехать на родину, решите построить дом, купить землю. Кстати, сделки лучше оформлять после 7 февраля, когда Венера и Меркурий развернутся в прямое движение", - посоветовала Анжела Перл

Марс в негативе может 25 января дать конфликт, ссору в семье.

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29 января Венера - планета любви и денег - разворачивается в прямое движение в четвертом доме гороскопа. У Весов все пойдет гладко - они смогут договориться с нужными людьми по любому интересующему их вопросу.

"Кто-то из ваших родственников может вас познакомить с тем, в кого вы влюбитесь. Встреча также может состояться непосредственно в вашем доме или рядом с местом, где вы живете. Для тех Весов, которые уж в браке, Венера внесет гармонию в отношения, обстановка дома станет более комфортной. После 29 января к Весам придет ощущение безопасности", - резюмировала астролог.

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