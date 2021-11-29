Любовный треугольник, риск и потеря денег: о чем предупреждает Водолеев гороскоп на декабрь 2021

Декабрь 2021 принесет Водолеям ссоры в семье, свидетельствует гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 для Водолеев. Последний месяц этого года принесет перемены в финансах - Юпитер принесет доход, который будет увеличиваться весь 2022-й год. Но будут и неприятные события, например, может раскрыться какая-то тайна или выяснится, что в романтических отношениях вас трое.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 декабря Нептун разворачивается в прямое движение во втором доме финансов, доходов, денег.

"Нептун всегда вносит непонятные ситуации, когда он ретроградный. Он целых пять месяцев пятился назад, напускал туман. Непонятно было, что с финансами, как решится какая-то ситуация. Поменяется работа или нет, будут ли улучшения в бизнесе. Все, что касается кредита, наследства, инвестиций, любых финансов, будет ясно после 2 декабря. Туман рассеется, и вы увидите вашу финансовую дорогу и сможете планировать. Неважно какой будет ответ - плохой или хороший, в любом случае он облегчит ситуацию", - отметила астролог.

4 декабря - солнечное затмение. Закончится коридор затмений, который начался 19 ноября. Это последнее затмение для Водолеев в одиннадцатом доме гороскопа. Это дом друзей, единомышленников, команды, людей, которые идут за вами или с вами.

Возможно вы захотите вступить в какой-то клуб или примкнуть к организации - для Водолеев это последний шанс осуществить задуманное, особенно если они долго собирались это сделать. Затмение даст энергию и силу для того, чтобы пойти по этому пути.

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Наступит хорошее время перевести свой бизнес в онлайн, начать вести блог, вести деятельность в Интернете. Появятся новые знакомые, объявятся друзья. Затмение 4 декабря также принесет шанс продвинуться по направлению к вашей мечте.

14 декабря Меркурий входит в двенадцатый дом гороскопа. Это весточка из прошлого или мысли, идеи, обучение, эзотерика.

"Как будто вы можете своими мыслями погрузиться в себя, анализировать прошлое. Также может состояться поездка в дальние страны. Еще один аспект двенадцатого дома гороскопа - тайное может стать явным", - прогнозирует эксперт.

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В этот же день Марс входит в одиннадцатый дом и добавляет энергии, драйва, а иногда даже агрессии. Марс может спровоцировать ссору с окружающими, а может и перевести дружеские отношения в романтические, спровоцировав бурную страсть.

"С 14 декабря Водолеи начнут больше внимания, сил, энергии уделять работе, какому-то проекту", - прогнозирует эксперт.

19 декабря Венера останавливается в двенадцатом доме гороскопа и разворачивается в ретроградное движение на полтора месяца - до 29 января.

Венера - это отношения, любовь, комфорт, все, что связано с финансами и ценностями.

"И то, что она у вас идет в обратном направлении, это всегда переоценка ценностей, прошлого", - сказала астролог.

При этом Анжела Перл не советует смотреть назад.

"Наш опыт нам не помогает. А винить себя за ошибки нет смысла. Смотреть всегда нужно вперед, а не назад", - посоветовала она.

В этот период Водолеи могут крепко призадуматься, вступать ли в отношения - романтические, дружеские, финансовые.

"До конца января Водолеи будут восстанавливать баланс и гармонию. Желательно не принимать важных решений. Если есть возможность куда-то поехать, пока Венера ретроградная, это будет отличным вариантом. Вы вернетесь полностью омолодившимися", - отметила эксперт.

Она также посоветовала Водолеям не делать рискованных покупок, потому что Венера в 12-м доме - это потеря денег.

Венера будет соединяться с Плутоном. Плутон - это планета трансформации и чего-то скрытого от ваших глаз. Весь февраль и до 7 марта лучше не брать кредиты, избегать рискованных предложений, потому что потом это выльется в какое-то давление. Кроме того, вы можете просто передумать - решение или покупка уже не будут казаться такими удачными.

Плутон - это еще планета смерти, в начале марта возможно получение наследства.

19 декабря полнолуние в пятом доме гороскопа и разворот Венеры в обратное движение позволит Водолеям понять свои ценности, расставить приоритеты, даст возможность осознать, любите ли вы себя, проявляете ли достаточно заботы о себе.

"Полнолуние может показать, что вам нужен отдых, отпуск. Вам захочется радости. Полнолуние покажет вам то, чем вы всегда хотели заниматься. Если у вас в жизни есть любовный треугольник, но вы об этом не знаете, то тайна откроется. И станет понятно, чем все закончится. Полнолуние поставит последнюю точку", - сказала астролог.

Весь декабрь Сатурн и Уран - две планеты под знаком Водолея - будут в напряженном аспекте. Это может проявиться в ссорах в семье или в проблемах с местом жительства. Планы по переезду скорее всего сорвутся.

В конце месяца - 29 и 30 декабря - Юпитер меняет знак и входит в сектор денег у Водолеев.

"Вот это классно. Это самый лучший аспект, потому что Юпитер всегда увеличивает доходы, когда входит в сектор денег и прибыли. Юпитер будет в этом секторе целый год - до декабря 2022-го. Вот такой подарок делает вам Юпитер на новый год", - резюмировала Анжела Перл.

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