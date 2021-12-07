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Листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов

7 декабря 2021, 16:20

Спустя короткое время после начала полива растений водой из аквариума они начнут хорошо расти и зацветут. Аквариумной водой можно удобрять даже орхидеи.

аквариум
Аквариумная вода - универсальное удобрение для цветов / Фото ua.depositphotos.com

Если вы любитель комнатных цветов и кроме этого у вас есть еще и рыбки в аквариуме, то не спешите сливать воду в раковину после его чистки, ведь у вас под рукой универсальное удобрение для комнатных цветов. Дело в том, что в помете рыб содержится азот и фосфор, что делает эту воду отличной подкормкой для любых растений, в том числе и для орхидей, и даже для рассады.

Аквариумная вода для полива цветов - польза

Вода из аквариума содержит большое количество полезных веществ. В частности, в ее состав входит фосфор, который участвует в построении клеток, способствует росту и влияет на процесс энергообмена, передает aqua-south.ru.

Также при участии фосфора активизируется метаболизм, поддерживается фотосинтез, дыхательная функция, процесс брожения. Фосфор обогащает почву, и растения получают больше питательных веществ.

В аквариумной воде содержатся бактерии Nitrosomonas и Nitrosocоссus. Они создают подходящую микрофлору. Кроме того, в состав воды входит мочевина. Вещество выступает в качестве азотного удобрения. Благодаря ему растения нормально развиваются.

Плюсы использования аквариумной воды как удобрения для комнатных цветов:

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  • вода из аквариума не содержит хлора;
  • она подходит для полива, так как отличается комнатной температурой;
  • степень чистоты жидкости неважна, даже наоборот - чем более она мутная, тем лучше питает растения;
  • переборщить с такой подкормкой невозможно - в воде идеальный баланс полезных веществ.

По своим свойствам вода из аквариума близка к речной. Если использовать ее на регулярной основе, то растения начнут хорошо расти и улучшится их внешний вид - листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет. Кроме того, аквариумная вода способствует цветению.

Есть и один минус от удобрения комнатных растений аквариумной водой - могут появиться мошки, так как почва будет насыщена органическими веществами.

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Почему аквариумная вода "работает"

В аквариуме живут рыбы, развиваются водоросли и бактерии - это своего рода "живая вода".

Обеспечивает подходящие условия для полезных микроорганизмов и насыщает воду кислородом специальный фильтр. Он является обязательным элементом для жизни обитателей аквариума. Если фильтр отключить хотя бы на несколько часов, то все живое там погибнет. Соответственно и использовать такую воду для полива нельзя, потому что в этой воде не будет полезных веществ, т. к. отсутствуют микроорганизмы.

Какую аквариумную воду можно использовать для полива

Для того, чтобы убедиться в том, что вода из аквариума будет полезна растениям, нужно провести тест на содержание в ней некоторых веществ. Наборы для таких тестов продаются в зоомагазинах.

Прежде всего проведите тест на аммиак/аммоний. Если их содержание в аквариуме невелико, то такая аквариумная вода вполне подойдет как удобрение.

Если же тест на аммиак/аммоний показал повышение концентрации этих веществ, то такой водой не только нельзя поливать комнатные цветы, но вам еще и нужно срочно спасать всех рыб и других обитателей аквариума от верной гибели.

Кроме этого нужно провести тесты на наличие в воде из аквариума нитритов и нитратов. Первых должно быть мало, а вторых, наоборот, довольно много.

В этом случае действует правило: чем меньше в аквариуме растений, тем больше нитратов. Если в аквариуме мало аммиака, аммония и нитритов, но есть ощутимая концентрация нитратов, то такая вода отлично подходит для растений.

цветы
Аквариумная вода способствует росту и цветению комнатных растений / Фото pixaby

Как поливать комнатные растения водой из аквариума

Опытные цветоводы говорят, что полив аквариумной водой должен происходить на регулярной основе - так положительный эффект удобрения будет сразу заметен. В среднем аквариумной водой поливают цветы раз в неделю.

Если в жидкости много осадка, то гущу не стоит использовать слишком часто. Ее нужно разбавить отстоянной водой, а потом использовать.

Чрезмерно поливать цветы водой из аквариума не рекомендуется. От избытка влаги они могут погибнуть. Поэтому сохраняйте режим полива для каждого конкретного растения в зависимости от времени года.

Смотрите видео: Как поливать орхидеи аквариумной водой

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