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Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры

22 декабря 2021, 05:08

Если спатифиллум зацветет, его хозяйка достигнет гармонии и счастья. Но это растение бывает капризным. Для того, чтобы он зацвел, нужна смена обстановки.

спaтифиллум
Почему спaтифиллум не цветет - все секреты / Фото everything.kz

Спатифиллум или по-простому "женское счастье" - тропическое растение изумительной красоты. Его цветы похожи на белые паруса. Считается, если спатифиллум зацвел, то все заветные желания его хозяйки обязательно исполнятся. Цветущее "женское счастье" купить в магазине проще простого, а вот заставить растение выпустить бутоны дома - задачка со звездочкой. Тем не менее есть достаточно простые способы добиться цветения спатифиллума.

Как часто цветет спатифиллум

Спатифиллум в среднем цветет раз в год, но некоторые сорта могут радовать цветами круглогодично. Длительность цветения зависит от условий. В частности, период цветения может продолжаться от одного до шести месяцев. Так как спатифиллум - растение тропическое, то продлить период цветения поможет соблюдение температурного режима. Новые бутоны будут появляться при 23-25˚С.

Размер бутонов "женского счастья" достигает 15 см. Цветки имеют белый окрас с внешней стороны и зеленоватый - с внутренней поверхности.

спатифиллум
Цветы спатифиллума похожи на белые паруса / Фото instagram.com/spatifillum_flow

Спатифиллум Уоллиса цветет с апреля по октябрь, спатифиллум Шопен – с марта по сентябрь, спатифиллум прянный – с апреля по июнь, спатифиллум обильноцетущий - в течение всего года.

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Почему "женское счастье" не цветет

Причин может быть множество. Наиболее вероятная - переизбыток органики и азотных удобрений. Чтобы решить проблему - растение нужно пересадить с частичной заменой или добавлением нового грунта. В ситуации со спатифиллумом нужно придерживаться правила: лучше не докармливать, чем перекармливать.

Еще одна ошибка цветоводов - пересадка спатифиллума в слишком просторный вазон.

"Женское счастье" не будет цвести, если растение длительное время живет при низкой температуре, а также при недостаточном освещении.

Также спатифиллум остро реагирует на погрешности полива. Он может перестать цвести как при недостатке, так и при избытке влаги. Если кончики листочков почернели и засохли - полив слишком обильный, если листочки обмякли и потеряли упругость - значит грунт пересушили. Решить эту проблему можно, поставив вазон в ведро с водой.

Спатифиллум
Как цветет спатифиллум / Фото instagram.com/spatifillum_flow

Как заставить спатифиллум обильно и пышно цвести

Бывают ситуации, когда "женское счастье" упорно отказывается цвести. Для того, чтобы стимулировать появление бутонов - растению нужно устроить теплый душ.

Опытные цветоводы советуют убрать из вазона верхний слой грунта и засыпать свежий. Чтобы стимулировать цветение, почву нужно пролить горячей водой - примерно 40 градусов.

Как заставить спатифиллум цвести - простой способ

Спатифиллум, как и дамы, бывает капризным. Чтобы "женское счастье" зацвело, растению нужна смена обстановки. Что можно сделать:

1. Переместить растение на месяц или два в комнату с температурой +16…+18 градусов, а потом вернуть в теплое помещение с температурой +22…+24 градуса, начать опрыскивать и поливать.

2. Переместить спатифиллум вглубь комнаты с более тусклым освещением на пару месяцев. Полив сократить до одного раза в неделю, а затем вернуть на светлый подоконник на восточной или западной стороне. Восстановить регулярность полива.

Такая смена неблагоприятных условий на комфортные должна ускорить начало цветения спатифиллума.

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Важно: эти приемы приведут к истощению "женского счастья". Поэтому не рекомендуется провоцировать цветение в то время, когда растение должно находиться в состоянии покоя.

Спатифиллум - приметы

Спатифиллум принято дарить исключительно женщинам, причем преподнести такой подарок должен только мужчина. Особенно сильный "заряд" у цветка, который дарит мужчина своей возлюбленной, или отцы - своим дочерям, а братья — сестрам.

А вот паре подружек не стоит дарить друг другу спатифиллумы. Категорически не рекомендуется даже просто отдавать отростки растения. По поверьям, вместе с цветком ты отдаёшь и своё женское счастье.

Чтобы уберечься от измен, нужно поставить спатифиллум в изголовье кровати с той стороны, где спит муж.

Если спатифиллум зацветет, хозяйка растения достигнет гармонии и счастья. Если она одинока – найдет свою половинку, если замужем – будет полное взаимопонимание с мужем и детьми, а если бездетна – станет мамой.

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