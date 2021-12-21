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Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растение

21 декабря 2021, 05:10

Если ваша орхидея перестала расти, она вялая и безжизненная, долго не цветет, переживает стресс после переезда из магазина домой - ей поможет янтарная кислота.

орхидея
Янтарная кислота поможет оживить увядающие орхидеи / Фото ua.depositphotos.com

Орхидея - довольно капризное растение. Если не создать подходящие условия, она не будет цвести. Также растение нуждается в поддержке после пересадки и переезда на новое место. Помочь орхидее адаптироваться и прийти в себя поможет копеечное средство, которое можно купить в любой аптеке - это янтарная кислота для растений.

Янтарная кислота для орхидей - когда применять

Янтарная кислота обладает укрепляющим, поддерживающим и стимулирующим действием. Ее нужно применять, если:

  • у орхидеи вянут листья и теряют свой тургор;
  • у листьев нет блеска;
  • необходимо ускорить регенерацию листьев после обморожения или перегрева;
  • нужно повысить стойкость к недостаточному поливу, УФ-ожогам и заморозкам;
  • ускорить фотосинтез;
  • насытить листья хлорофиллом;
  • стимулировать формирование корневой системы;
  • оздоровить субстрат;
  • активизировать укоренение черенков;
  • продлить цветение.

Янтарная кислота для орхидей - как разводить порошок

Купить янтарную кислоту можно в любой аптеке или в специализированном магазине в виде таблеток или порошка.

Чтобы "подлечить" орхидею, нужно измельчить одну таблетку в порошок и растворить его в горячей воде. Потом добавить оптимальный объем теплой отфильтрованной, отстоянной воды. Для здоровых цветов потребуется 0,5 л раствора, а для экстренной подкормки — 250 мл.

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Если вы купите янтарную кислоту в порошке, то дозировка такая: на 5 л воды берут 1 г препарата. Если весов нет, можно отмерить порошок на кончике ножа. Растворить в 50 мл горячей воды, долить воды до нужного объема (250–500 мл).

К слову, готовить раствор лучше в стеклянной или пластиковой посуде. Готовый раствор янтарной кислоты хранится 2 дня, а потом утрачивает полезные свойства.

Янтарная кислота для орхидей и других растений - как применять

Ватный диск обильно смочить раствором и протереть все листочки орхидеи с обеих сторон. Вытирать листья не нужно, так как часть раствора впитается, а часть - высохнет.

Оставшимся раствором янтарной кислоты можно полить орхидею, чтобы пропитать корни.

Применять янтарную кислоту как удобрение для орхидей можно по необходимости, но не чаще двух раз в месяц.

Отметим, янтарная кислота поможет улучшить состояние не только орхидей, но и многих других цветов. Однако важно понимать, что этот метод - не панацея. Янтарная кислота не заменит удобрение и правильный уход. Она лишь помогает улучшить состояние цветка, который болеет или погибает. Также данный препарат используется как эффективное профилактическое средство.

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Ранее Главред писал о том, что делать, если орхидея отцвела, а потом упорно отказывается выпустить цветонос.

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