Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растение

Если ваша орхидея перестала расти, она вялая и безжизненная, долго не цветет, переживает стресс после переезда из магазина домой - ей поможет янтарная кислота.
Орхидея - довольно капризное растение. Если не создать подходящие условия, она не будет цвести. Также растение нуждается в поддержке после пересадки и переезда на новое место. Помочь орхидее адаптироваться и прийти в себя поможет копеечное средство, которое можно купить в любой аптеке - это янтарная кислота для растений.
Янтарная кислота для орхидей - когда применять
Янтарная кислота обладает укрепляющим, поддерживающим и стимулирующим действием. Ее нужно применять, если:
- у орхидеи вянут листья и теряют свой тургор;
- у листьев нет блеска;
- необходимо ускорить регенерацию листьев после обморожения или перегрева;
- нужно повысить стойкость к недостаточному поливу, УФ-ожогам и заморозкам;
- ускорить фотосинтез;
- насытить листья хлорофиллом;
- стимулировать формирование корневой системы;
- оздоровить субстрат;
- активизировать укоренение черенков;
- продлить цветение.
Янтарная кислота для орхидей - как разводить порошок
Купить янтарную кислоту можно в любой аптеке или в специализированном магазине в виде таблеток или порошка.
Чтобы "подлечить" орхидею, нужно измельчить одну таблетку в порошок и растворить его в горячей воде. Потом добавить оптимальный объем теплой отфильтрованной, отстоянной воды. Для здоровых цветов потребуется 0,5 л раствора, а для экстренной подкормки — 250 мл.
Если вы купите янтарную кислоту в порошке, то дозировка такая: на 5 л воды берут 1 г препарата. Если весов нет, можно отмерить порошок на кончике ножа. Растворить в 50 мл горячей воды, долить воды до нужного объема (250–500 мл).
К слову, готовить раствор лучше в стеклянной или пластиковой посуде. Готовый раствор янтарной кислоты хранится 2 дня, а потом утрачивает полезные свойства.
Янтарная кислота для орхидей и других растений - как применять
Ватный диск обильно смочить раствором и протереть все листочки орхидеи с обеих сторон. Вытирать листья не нужно, так как часть раствора впитается, а часть - высохнет.
Оставшимся раствором янтарной кислоты можно полить орхидею, чтобы пропитать корни.
Применять янтарную кислоту как удобрение для орхидей можно по необходимости, но не чаще двух раз в месяц.
Отметим, янтарная кислота поможет улучшить состояние не только орхидей, но и многих других цветов. Однако важно понимать, что этот метод - не панацея. Янтарная кислота не заменит удобрение и правильный уход. Она лишь помогает улучшить состояние цветка, который болеет или погибает. Также данный препарат используется как эффективное профилактическое средство.
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Ранее Главред писал о том, что делать, если орхидея отцвела, а потом упорно отказывается выпустить цветонос.
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