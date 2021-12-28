Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

После покупки цветущего каланхоэ растение около 40 дней радует владельца яркими красками, но потом добиться появления бутонов становится непростой задачей.
Каланхоэ – популярное и непритязательное растение, но чтобы заставить его цвети в домашних условиях, придется приложить некоторые усилия.
Многие цветоводы наверняка сталкивались с тем, что, купив в цветочном магазине цветущее каланхоэ, через некоторое время растение начинает тянуться вверх, но бутоны не формирует. Этому есть объяснение - перед отправкой в торговые точки продавцы дожидаются появления бутонов, а потом небольшие растения со слабой корневой системой помещают в очень питательный грунт, что и стимулирует цветение каланхоэ. Питательных веществ хватает на несколько месяцев цветения.
Потом же растению необходимо помочь, чтобы оно снова порадовало вас яркими красками в домашних условиях.
Как часто цветет каланхоэ
Цветет каланхоэ один раз в год. Первые бутоны появляются в конце зимы и исчезают в первой половине весны. Возможно, бутоны начнут образовываться в марте - в этом случае цветение продлится до конца весны.
При правильном уходе за каланхоэ можно добиться второго цветения растения летом.
Почему каланхоэ не цветет
Каланхоэ не цветет, а растет вверх, потому что растению не хватает света. Стебли вытягиваются вверх, а побегам не хватает силы и питательных веществ для формирования бутонов.
Каланхоэ не цветет, потому что находится на свету больше 12 часов в сутки. Чтобы исправить ситуацию, летом цветок можно накрывать бумажным пакетом.
Если растение упорно не хочет формировать бутоны, нужно проверить его на наличие плесени, грибков или паразитов.
Каланхоэ - уход
После того как вы принесли каланхоэ домой, нужно дождаться полного прекращения цветения и выполнить обрезку:
- на молодых цветах, которые не успели превратиться в кусты, нужно оборвать активные точки роста;
- на взрослых растениях, у которых появились одеревеневшие побеги, важно обрезать их на нужную высоту.
Обрезка не только поможет придать растению компактный внешний вид, но и препятствует вытягиванию каланхоэ. Также увеличится количество побегов, на верхушках которых появляются долгожданные бутоны.
Пересаживают каланхоэ, когда грунт в вазоне будет полностью оплетен корнями. Вам понадобится вазон большего размера и грунт для суккулентов. В один горшок можно посадить до 2-3 родственных каланхоэ, но с разными оттенками цветов - таким образом цветущий каланхоэ будет выглядеть особенно эффектно.
Важный пункт в уходе за каланхоэ - полив. После окончательного прекращения цветения, частоту полива нужно снизить. Из-за повышенной влажности могут загнить корни.
Чтобы заставить каланхоэ цвести, растение нужно удобрять 2 раза в месяц. Подкормки помогут каланхоэ быстро восстановить силы. Используйте комплексные удобрения для суккулентов.
Читайте такжеЛюбимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение
Как заставить цвести каланхоэ в домашних условиях
Бутоны начинают образовываться в период с октября и до начала марта, когда световой день уменьшается.
- Содержите каланхоэ в комнате с дневной температурой от 22 до 27 градусов, при этом ночью она может опускаться до 16-18 градусов. Если температура воздуха будет ниже или выше - высок риск задержки формирования бутонов.
- Берегите каланхоэ от сквозняков. Не ставьте растение рядом с отопительными приборами, около открытой форточки или двери на балкон.
- Для каланхоэ нужно создать короткий световой день - не более 8-10 часов в сутки. Чтобы сократить световой день, растение можно накрывать темной тканью или легким платком либо убрать вазон с каланхоэ в шкаф или кладовку.
- Полив нужно прекратить на 3-4 недели.
В зависимости от сорта каланхоэ цветку требуется на закладывание почек 10 - 24 дней. Если все манипуляции вы выполните верно, то уже в начале зимы на растении появятся бутоны, а цветение каланхоэ продлится от 4 до 11 недель.
Читайте такжеКак заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры
Ранее Главред писал о том, что сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений. Как его применять и в чем польза, читайте тут.
Жмых кофе также можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.
Вам также может быть интересно:
- Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растение
- Как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньги - приметы и правила
- Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта
- Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой
- Фиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветов
- Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечке