Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

Что делать, если каланхоэ не цветет, а растет вверх - советы по уходу / Фото ua.depositphotos.com

Каланхоэ – популярное и непритязательное растение, но чтобы заставить его цвети в домашних условиях, придется приложить некоторые усилия.

Многие цветоводы наверняка сталкивались с тем, что, купив в цветочном магазине цветущее каланхоэ, через некоторое время растение начинает тянуться вверх, но бутоны не формирует. Этому есть объяснение - перед отправкой в торговые точки продавцы дожидаются появления бутонов, а потом небольшие растения со слабой корневой системой помещают в очень питательный грунт, что и стимулирует цветение каланхоэ. Питательных веществ хватает на несколько месяцев цветения.

Потом же растению необходимо помочь, чтобы оно снова порадовало вас яркими красками в домашних условиях.

Как часто цветет каланхоэ

Цветет каланхоэ один раз в год. Первые бутоны появляются в конце зимы и исчезают в первой половине весны. Возможно, бутоны начнут образовываться в марте - в этом случае цветение продлится до конца весны.

При правильном уходе за каланхоэ можно добиться второго цветения растения летом.

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Почему каланхоэ не цветет

Каланхоэ не цветет, а растет вверх, потому что растению не хватает света. Стебли вытягиваются вверх, а побегам не хватает силы и питательных веществ для формирования бутонов.

Каланхоэ не цветет, потому что находится на свету больше 12 часов в сутки. Чтобы исправить ситуацию, летом цветок можно накрывать бумажным пакетом.

Если растение упорно не хочет формировать бутоны, нужно проверить его на наличие плесени, грибков или паразитов.

Каланхоэ - уход

После того как вы принесли каланхоэ домой, нужно дождаться полного прекращения цветения и выполнить обрезку:

на молодых цветах, которые не успели превратиться в кусты, нужно оборвать активные точки роста;

на взрослых растениях, у которых появились одеревеневшие побеги, важно обрезать их на нужную высоту.

Обрезка не только поможет придать растению компактный внешний вид, но и препятствует вытягиванию каланхоэ. Также увеличится количество побегов, на верхушках которых появляются долгожданные бутоны.

Пересаживают каланхоэ, когда грунт в вазоне будет полностью оплетен корнями. Вам понадобится вазон большего размера и грунт для суккулентов. В один горшок можно посадить до 2-3 родственных каланхоэ, но с разными оттенками цветов - таким образом цветущий каланхоэ будет выглядеть особенно эффектно.

Важный пункт в уходе за каланхоэ - полив. После окончательного прекращения цветения, частоту полива нужно снизить. Из-за повышенной влажности могут загнить корни.

Чтобы заставить каланхоэ цвести, растение нужно удобрять 2 раза в месяц. Подкормки помогут каланхоэ быстро восстановить силы. Используйте комплексные удобрения для суккулентов.

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Как заставить цвести каланхоэ в домашних условиях

Бутоны начинают образовываться в период с октября и до начала марта, когда световой день уменьшается.

Содержите каланхоэ в комнате с дневной температурой от 22 до 27 градусов, при этом ночью она может опускаться до 16-18 градусов. Если температура воздуха будет ниже или выше - высок риск задержки формирования бутонов.

Берегите каланхоэ от сквозняков. Не ставьте растение рядом с отопительными приборами, около открытой форточки или двери на балкон.

Для каланхоэ нужно создать короткий световой день - не более 8-10 часов в сутки. Чтобы сократить световой день, растение можно накрывать темной тканью или легким платком либо убрать вазон с каланхоэ в шкаф или кладовку.

Полив нужно прекратить на 3-4 недели.

В зависимости от сорта каланхоэ цветку требуется на закладывание почек 10 - 24 дней. Если все манипуляции вы выполните верно, то уже в начале зимы на растении появятся бутоны, а цветение каланхоэ продлится от 4 до 11 недель.

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