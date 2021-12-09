Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых

Мнение, что кактусы цветут перед смертью - это миф / Фото pixabay.com

Кактус - популярное растение, так как очень неприхотливо, а выглядит причудливо и стильно. Чудно и необычно выглядит цветущий кактус, когда среди острых колючек появляется нежный бутон. Считается, что если кактус зацвел, значит ему у вас очень хорошо. Но есть и обратная сторона медали - если вы его "разбаловали", своенравное растение может и не порадовать вас цветами.

Кактусы цветут перед смертью - миф или реальность?

Суеверие гласит, что цветение кактуса можно увидеть перед самой его гибелью. На самом деле это неправда. Есть кактусы, которые зацветают лишь в очень почтенном возрасте, либо вовсе не цветут в домашних условиях. Некоторые кактусы цветут раз в пять или более лет, другие - каждый год, а есть и такие, цветения которых можно ждать десятилетиями.

Какие кактусы не цветут, определить просто - у них золотистые колючки или густое белое опушение. К этой категории принадлежат Цереус (Cereus) и Хинокактус Грусона (Echinocactus grusonii).

Почему не цветет кактус

Если кактус не цветет - возможно вы его слишком разбаловали: обильно поливали, посадили в слишком большой вазон, подобрали самое лучшее место на подоконнике. Если кактус целый год чувствует себя как "на курорте", то велика вероятность того, что цвести он не будет.

Существует "ленивый способ" заставить кактусы цвести / Фото pixabay.com

Что делать, чтобы кактусы цвели

В принципе, заставить кактус цвести не так уж и сложно. Можно попробовать два метода - классический, связанный с организацией правильного покоя, и метод "для ленивых".

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Если у вас нет времени для того, чтобы играться с изменениями температур, но вы хотите, чтобы кактус зацвел - устройте ему сухой сезон. Для этого начиная с первой декады ноября и до первой декады марта сократите полив, переведите растение буквально в сухие условия. Поливают кактус 1 раз в три-четыре недели по капле воды - ее достаточно, чтобы кактусы не стали сморщиваться и вянуть.

Прекратите подкормки в любом виде.

Также кактус нужно посадить в не очень большой вазон. В большом горшке он не только не будет цвести, но и станет очень плохо развиваться.

Тщательно оберегайте кактус от теплого воздуха от отопительных приборов и батарей.

Понизьте ночную температуру воздуха хотя бы на несколько градусов.

Поставьте кактус ближе к стеклу на подоконнике, чтобы на него попадал максимум света.

Кактусы и суккуленты, набирающие бутон для цветения, не любят, когда их тревожат, перемещают с места на место или поворачивают вазон относительно света. Если на кактусе образовался бутон, а вы в этот момент повернете его к свету, то он может засохнуть и обсыпаться.

Чем подкормить кактус

На самом деле нет единого мнения о том, нужно ли удобрять кактусы. Большинство цветоводов считает, что в подкормках их питомцы не нуждаются, так как в природе растут на песчаных неплодородных почвах. Но если растение сильно ослаблено, то в период вегетации можно вносить минеральные удобрения.

Если вы хотите заставить кактус цвести, то единственное удобрение, которое можно использовать в этот период — слабый раствор фосфорнокислого калия (грамм на литр воды).

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