УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых

9 декабря 2021, 05:55

Вы задаетесь вопросом, почему не цветет кактус? А может быть вы его слишком разбаловали? Пора брать его в "ежовые рукавицы".

кактус
Мнение, что кактусы цветут перед смертью - это миф / Фото pixabay.com

Кактус - популярное растение, так как очень неприхотливо, а выглядит причудливо и стильно. Чудно и необычно выглядит цветущий кактус, когда среди острых колючек появляется нежный бутон. Считается, что если кактус зацвел, значит ему у вас очень хорошо. Но есть и обратная сторона медали - если вы его "разбаловали", своенравное растение может и не порадовать вас цветами.

Кактусы цветут перед смертью - миф или реальность?

Суеверие гласит, что цветение кактуса можно увидеть перед самой его гибелью. На самом деле это неправда. Есть кактусы, которые зацветают лишь в очень почтенном возрасте, либо вовсе не цветут в домашних условиях. Некоторые кактусы цветут раз в пять или более лет, другие - каждый год, а есть и такие, цветения которых можно ждать десятилетиями.

Какие кактусы не цветут, определить просто - у них золотистые колючки или густое белое опушение. К этой категории принадлежат Цереус (Cereus) и Хинокактус Грусона (Echinocactus grusonii).

Почему не цветет кактус

Если кактус не цветет - возможно вы его слишком разбаловали: обильно поливали, посадили в слишком большой вазон, подобрали самое лучшее место на подоконнике. Если кактус целый год чувствует себя как "на курорте", то велика вероятность того, что цвести он не будет.

кактус
Существует "ленивый способ" заставить кактусы цвести / Фото pixabay.com

Что делать, чтобы кактусы цвели

В принципе, заставить кактус цвести не так уж и сложно. Можно попробовать два метода - классический, связанный с организацией правильного покоя, и метод "для ленивых".

Реклама

Если у вас нет времени для того, чтобы играться с изменениями температур, но вы хотите, чтобы кактус зацвел - устройте ему сухой сезон. Для этого начиная с первой декады ноября и до первой декады марта сократите полив, переведите растение буквально в сухие условия. Поливают кактус 1 раз в три-четыре недели по капле воды - ее достаточно, чтобы кактусы не стали сморщиваться и вянуть.

Прекратите подкормки в любом виде.

Также кактус нужно посадить в не очень большой вазон. В большом горшке он не только не будет цвести, но и станет очень плохо развиваться.

Тщательно оберегайте кактус от теплого воздуха от отопительных приборов и батарей.

Понизьте ночную температуру воздуха хотя бы на несколько градусов.

Поставьте кактус ближе к стеклу на подоконнике, чтобы на него попадал максимум света.

Кактусы и суккуленты, набирающие бутон для цветения, не любят, когда их тревожат, перемещают с места на место или поворачивают вазон относительно света. Если на кактусе образовался бутон, а вы в этот момент повернете его к свету, то он может засохнуть и обсыпаться.

Чем подкормить кактус

На самом деле нет единого мнения о том, нужно ли удобрять кактусы. Большинство цветоводов считает, что в подкормках их питомцы не нуждаются, так как в природе растут на песчаных неплодородных почвах. Но если растение сильно ослаблено, то в период вегетации можно вносить минеральные удобрения.

Если вы хотите заставить кактус цвести, то единственное удобрение, которое можно использовать в этот период — слабый раствор фосфорнокислого калия (грамм на литр воды).

Читайте такжеЛиства будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов

Ранее Главред писал о том, что сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений. Как его применять и в чем польза, читайте тут.

Жмых кофе также можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

Вам также может быть интересно:

viber
лайфхак комнатные растения аквариумная вода как удобрение кактус цветение кактуса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиГороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - враги Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыЛюбовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные перемены Гороскоп на 2022 год для Девы: выгодные возможности, непредвиденные траты и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Девы: выгодные возможности, непредвиденные траты и лучшие дни Курс доллара в Украине рекордно взлетитКурс доллара в Украине рекордно взлетит Гороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дни
05:55

Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых

05:40

Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022Видео

05:27

Диетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезни

05:05

MARUV в красных латексных доспехах оголила свой сочный "орех"

04:20

Пища, которая согревает: как правильно питаться зимойВидео

Реклама
04:14

Как быстро и легко очистить машину от снега и льда: 5 простых, но важных советов

03:45

Леся Никитюк в экстремально коротких шортиках похвалилась телом в развратных позах

03:21

Что будет, если каждый день есть говядину - ответ врача

02:34

Как выбрать качественную новогоднюю гирлянду: советы эксперта

02:20

Чтобы почувствовать себя счастливее: ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать за день

01:24

Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфортаФотоВидео

00:12

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в бедуВидео

00:01

Как легко и быстро отмыть чашку со старым налетом: действенный лайфхак для сияния посудыВидео

08 декабря, среда
23:58

Яремчук разнес ворота Бущана: Динамо обидно проиграло Бенфике в матче Лиги чемпионовФотоВидео

23:57

В Минсоцполитики раскрыли секрет, как "зарабатывать" на субсидияхВидео

23:46

Назван самый опасный салат на новогоднем столеВидео

23:40

Никогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемыВидео

23:33

Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

23:05

Неадекват набросился на водителя "скорой" и сокрушил автомобиль

22:41

Ледяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

Реклама
22:23

Горе-мать не пускала детей в школу из-за фобии: новые подробности

22:05

В Тернопольской области маршрутка влетела в автомобиль, много пострадавших

21:59

США и ЕС договорились ударить по России в случае нападения на УкраинуВидео

21:56

Почему Украине нужно готовиться к референдуму по ДонбассуВидеоблоги

21:51

Мечта Путина сбылась: США вернулись в Восточную Европумнение

21:46

В Украине появилась общественная инициатива "Всеукраинский штаб общественной обороны"

21:31

В Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассникаВидео

21:16

Агрессия России: Резников призвал украинцев быть готовыми защищать страну

20:37

Гороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дниВидео

20:36

США и Евросоюз договорились наказать Путина в случае военной агрессииВидео

20:23

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

20:16

Ученые сфотографировали штамм коронавируса ОмикронВидео

20:00

Лобода ошеломила сочной фигурой в соблазнительном купальнике

19:47

США не будут отправлять военных в Украину - БайденВидео

19:33

Знаменитая украинская чемпионка засветила грудь в бикини

19:26

Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга

19:19

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

19:18

Киев наглухо застрял в пробках: в чем причина транспортного коллапсаВидео

19:09

Боялась за сына: харьковчанка, задушившая 2-летнего ребенка, объяснила свой поступок

19:07

Гороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

Реклама
19:01

Новый канцлер Германии Шольц сделал жесткое заявление в адрес РоссииВидео

18:50

Школьница под Запорожьем готова была посадить отца в тюрьму из-за Соцсетей

18:49

Юрий Горбунов показал трогательный кадр из семейной жизни с Осадчей, сделанный их сыном

18:35

Кровавая драка школьниц в Запорожье: 16-летняя "организатор" попала в СИЗО на 60 сутокВидео

18:20

Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

18:18

The European Post: Зеленский начал системную борьбу с разрушительным влиянием украинского олигархата

18:16

Украинцам резко поднимут тариф на доставку газаВидео

18:06

"Любимые друзья": Пугачева передала Андрею Данилко горячие "приветы" через Лайму Вайкуле

17:54

Каждый второй – привит от COVID-19 хотя бы одной дозой: Минздрав назвал регионы-лидеры по вакцинацииВидео

17:53

Подорожали все продукты: украинцам придется раскошелиться на новогодний оливьеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять