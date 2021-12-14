Как вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правила

Авокадо из косточки плодоносит, но для этого важно соблюсти ряд условий / Фото pixaby

Авокадо из косточки не пробовал вырастить, наверное, только ленивый. Тем более все, что для этого нужно, это пара зубочисток и баночка с водой. То есть прорастить авокадо - дело нехитрое, другой вопрос - добиться цветения растения в домашних условиях и дождаться того, чтобы дерево начало плодоносить. Задача эта в принципе посильная, но удается она далеко не всем цветоводам.

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Есть два способа прорастить авокадо - закрытый и открытый. Какой бы из них вы не выбрали, вам понадобится спелый плод авокадо. Проращивать косточку можно в любое время года.

В первом случае косточку нужно просто воткнуть в почву широкой нижней стороной на небольшую глубину (приблизительно 2 сантиметра). Прорастет она примерно через 30 дней. Грунт для выращивания авокадо можно взять самый обычный - для домашних цветов.

Второй способ проращивание косточки авокадо более интересный. Для начала косточку нужно хорошо промыть. Широкую нижнюю часть (там, откуда будут прорастать корни) нужно немного затереть наждачной бумагой. Далее неглубоко проткнуть косточку четырьмя зубочистками (они станут опорой, которая будет держать косточку авокадо на плаву) и поместить эту конструкцию в банку с водой. Главное – постоянно следить за количеством воды в емкости. Нижняя часть косточки всегда должна находиться в воде.

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях / скриншот

Первые корешки появятся в течение двух-шести недель. Когда они будут около 4 см, косточку можно пересаживать в грунт. К слову, при пересаживании в землю необязательно удалять косточку с ростка - авокадо и так будет прекрасно расти.

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Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях - видео:

Когда и как цветет авокадо

Дерево авокадо цветет примерно в возрасте 5-7 лет. Если его привить то, первые цветы можно увидеть и через три года. В это время его крона покрывается большим количеством белых или желтоватых цветов. Выглядят они довольно невзрачно - цветы мелкие, зеленовато-желтого цвета и собраны в короткие пучки-зонтики.

Цветущее авокадо / скриншот видео Youtube

Как цветет авокадо / скриншот видео Youtube

Некоторые цветоводы говорят, что любое плодоносящее дерево рано или поздно зацветет и даст плоды, а прививают их для того, чтобы плоды были такими, как вы хотите - то есть не дикими, а более сладкими или крупными. В силу того, что авокадо само по себе дикое дерево, то в прививке оно не нуждается.

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Как прищипывать авокадо

Прищипывать авокадо нужно тогда, когда растение вырастет примерно до 50-70 см и появятся первые 6-8 листочков. После прищипывания верхушки появятся боковые веточки. Новые появившиеся побеги нужно прищипывать после 4-6 листиков. Лучше эту процедуру проводить в весенний период, тогда через полтора-два года у вашего деревца будет красивая пышная крона.

Как заставить авокадо из косточки цвести

Как и любое другое растение, дерево авокадо зацветет, если его условия обитания будут близки к идеальным:

температура воздуха в помещении должна быть не менее 22-25 градусов тепла;

авокадо любит свет, но попадания прямых солнечных лучей лучше избегать, чтобы листья не получили ожоги;

листья авокадо нужно как можно чаще опрыскивать из пульверизатора водой;

под вазон с растением поставить поддон, который необходимо наполнять водой. Если дерево перенасытится водой — листья авокадо пожелтеют, при ее недостатке — станут коричневого цвета;

авокадо удобряют в среднем раз в месяц, можно пользоваться любыми комплексными минеральными удобрениями или подкормкой для цитрусовых;

каждый год весной нужно пересаживать авокадо в вазон большего размера.

Как вырастить авокадо с плодами

Вырастить авокадо из косточки с плодами в домашних условиях довольно трудно, но теоретически возможно. Если растение живет у вас уже 5-6 лет и вам удалось добиться цветения, то нужно помочь цветам опылиться.

Для этого необходимо периодически проводить мягкой кисточкой или ватным тампоном по цветкам. Повторять это действие нужно несколько раз, при этом важно не чистить инструмент. К слову, чем больше в доме цветущих деревьев, тем вероятнее перекрестное опыление.

Важно знать: каждый цветок авокадо раскрывается дважды. И хотя цветки обоеполые, в первый день цветения у них функционируют только пестики. Чтобы было проще провести искусственное опыление, нужно выбрать несколько таких цветков и пометить их. На следующий день они раскроются снова, но будут уже функционировать как мужские. Благодаря поставленным меткам можно будет отыскать и попытаться перенести их пыльцу на соседние женские цветки.

Есть ли шанс получить плоды из косточки авокадо в домашних условиях

Самые лучшие условия для роста авокадо и для того, чтобы оно плодоносило, это открытый грунт и достаточно продолжительный световой день. Если вы выращиваете авокадо дома, то нужно учитывать, что какой бы большой по размеру вазон вы не выбрали, но обеспечить идеальные условия вряди ли получится. У дерева - стержневая корневая система, поэтому нормальный рост для нее в квартирных условиях обеспечить невозможно. Поэтому корни растения будут недоразвитыми, а это значит, что дерево будет недополучать все нужные ему вещества.

Но даже если вам не удастся вырастить плоды авокадо из косточки, дерево отлично будет смотреться как декоративное, ведь во взрослом возрасте оно смотрится весьма эффектно.

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