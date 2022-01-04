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Как поливать орхидею зимой и не загубить тропическую красавицу

4 января 2022, 11:21

Зимний полив орхидей отличается от летнего. Лучше всего использовать два способа - "мокрые пяточки" и метод погружения. При этом важно учитывать температуру.

орхидея
Зимой орхидея нуждается в особенном подходе к поливу / Фото ua.depositphotos.com

Правильный полив - залог того, что орхидея будет радовать своего владельца цветением. В зимний период нужно внести некоторые коррективы в уход за тропический красавицей, чтобы не погубить растение.

Какой водой лучше всего поливать орхидеи

Идеальная вода для полива орхидей - дождевая. Правда, не у каждого цветовода есть возможность запастись ею. Впрочем, в домашних условиях можно приготовить аналог такой воды для полива растений. Для ее приготовления используется перекись водорода. Как приготовить раствор, читайте тут.

Если доступа к дождевой воде нет, то поливать орхидеи можно дистиллированной водой, которая смешивается с водопроводной в соотношении 2:1. Некоторые специалисты рекомендуют добавлять в воду для полива 3-5 капель лимонного сока.

А вот обычной водопроводной водой не следует поливать это тропическое растение, так как в ней слишком много кальция, что может помешать орхидее зацвести.

Как поливать орхидеи зимой

В целом, зимний полив орхидей отличается от летнего. В холодное время года растение увлажняют от одного раза в неделю до двух раз в месяц.

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Цветущая орхидея нуждается в большем питании и влаге, чем та, которая пребывает в покое, поэтому в этот период её поливают немного чаще обычного. При цветении лучшим способом является увлажнение из поддона. Растение само возьмёт столько воды, сколько ему нужно. При этом удастся избежать загнивания корней.

Не стоит поливать орхидею холодной водой - лучше доведите ее до комнатной температуры.

Еще одна ошибка начинающих цветоводов - верхний полив орхидеи, то есть когда вода попадает на розетку растения, что ведёт к загниванию. Чтобы избежать этого, просушите цветок бумажной салфеткой, прежде чем поставить на подоконник.

Как поливать орхидеи зимой на холодном подоконнике

Орхидеи часто ставят на подоконник, хотя это самое холодное место квартире. В этом случае нужно позаботиться о дополнительной термоизоляции. Как это сделать:

  • использовать пластмассовое кашпо с двумя стенками;
  • обмотать вазон старым шерстяным шарфом;
  • поставить горшок на подставку из пенопласта;
  • установить кусок стекла между вазоном и окном - так получится тройное остекление;
  • на дно горшка для термоизоляции положить слой вермикулита, а поверхность накрыть слоем мха для лучшего сохранения тепла;
  • при проветривании помещений на орхидеи рекомендуется набросить полиэтиленовые пакеты.

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Метод полива орхидей "мокрые пяточки"

Опытные цветоводы советуют использовать этот способ полива орхидей зимой, если подоконник, на котором стоит растение, расположен рядом с батареей, а значит воздух там теплый.

Суть этого способа в том, что вазон, в котором сидит орхидея, помещается в другой. В бОльший горшок наливается вода таким образом, чтобы она закрывала примерно один сантиметр грунта основного горшка. По мере испарения вода подливается. Для данного метода подходят двойные вазоны, один из которых (внутренний) имеет те самые "пяточки".

При таком поливе не помешает дополнительное освещение - примерно 12 часов в сутки.

Полив орхидей методом погружения

Если на подоконнике температура воздуха составляет около 14 градусов, а батареи рядом нет, то орхидеи нужно поливать методом погружения, чтобы не застудить корни растения.

При этом способе полива вазон с растением помещается на две трети в тазик с водой. При классической посадке орхидея сидит в горшке с отверстиями, что позволяет воде проникать внутрь, увлажняя субстрат. Через 20-30 минут горшок достают.

Методом погружения поливаются и орхидеи, растущие во мхе. Но в этом случае их нужно погружать в воду нужно буквально на несколько секунд.

В какое время суток поливать орхидею

Еще один совет: поливать орхидею лучше всего утром, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей. Это также вызовет повышенное испарение воды, что полезно для орхидеи.

Если вы поливаете цветущую орхидею, то после увлажнения ее нельзя перемещать в другое место, так как цветение может прекратиться.

Ранее Главред писал, что чесночная вода - это проверенное удобрение для орхидей.

Есть еще один способ порадовать вашу тропическую красавицу. Понадобятся лишь три ингредиента - сахар, дрожжи и вода. В результате получится лучшее удобрение для орхидей, которое обеспечит растение необходимыми микроэлементами. Орхидея будет выглядеть здоровой и посвежевшей и порадует вас цветением.

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