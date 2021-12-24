Оживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветов

Перекись водорода можно использовать для всех без исключения растений / ua.depositphotos.com

Идеальная вода для полива цветов - дождевая или талая после снега. Получить аналог такой воды в домашних условиях очень легко - можно использовать перекись водорода. Таким раствором хорошо поливать молодую рассаду и комнатные растения, обеззараживать семена перед посадкой в землю и опрыскивать всходы.

Опытные цветоводы говорят, что положительный результат будет заметен уже буквально через час. Со временем растение начнет расти гораздо быстрее, увеличится зеленая масса, повысится плодоношение.

Когда применяют перекись водорода для растений

для дезинфекции семян вместо перманганата калия;

для обработки рассады;

для корешков растений, которые стоят в воде и начали загнивать;

для борьбы с различными заболеваниями, например, фитофторозом;

если растение атакуют вредители - щитовка, тля, мучнистый червец;

если растение вянет, бледнеет или сбрасывает листья;

для того, чтобы сохранить корни здоровыми;

для ускорения цветения;

если растение повреждено, то перекись водорода считается идеальным средством для дезинфекции.

Как работает перекись водорода для комнатных растений

Химическая формула перекиси (Н2О2) схожа с формулой воды(Н2О) и отличается лишь одним атомом кислорода. Именно этот атом и играет решающую роль для растений, точнее не сам атом, а процесс его "потери". Таким образом перекись водорода действует как окислитель, разрушающий вредителей, болезнетворные бактерии, споры грибков.

Перекись водорода для растений - польза

Перекись водорода укрепляет корневую систему и стимулирует рост растений. Еще она действует как дополнительная аэрация почвы и помогает корням усваивать микро- и макроэлементы, которые есть в почве. Если добавлять перекись в водопроводную воду, то она будет выветривать хлор.

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Как использовать перекись водорода для растений

Для полива комнатных цветов нужно приготовить раствор по следующей схеме:

20 мл трехпроцентного раствора перекиси водорода развести в 1 литре воды;

хорошо перемешать;

поливать 1 раз в 4-5 дней;

раствор можно использовать для опрыскивания цветов.

Профилактический спрей для борьбы с болезнями растений

В пульверизатор нужно налить и перемешать:

900 мл воды отфильтрованной и отстоянной воды;

3 капли средства для мытья посуды;

2 ст. л. медицинского спирта;

50 мл перекиси водорода.

Этим раствором можно опрыскивать растения раз в неделю. Он поможет уберечь их от бактерий и вредителей. Если вы уже заметили на цветке тлю, щитовку или мучнистый червец,то повторять процедуру можно через день.

Опрыскивать можно обильно и листья, и корни. Оставшиеся капли не вытирать.

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