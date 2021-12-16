Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне

Приготовить лучшее удобрение для орхидей можно всего лишь из трех ингредиентов. Ваша тропическая красавица точно скажет вам "спасибо" и порадует цветением.
Приготовить удобрение для орхидей в домашних условиях очень просто. Ранее Главред писал о том, как поливать орхидеи чесночной водой, но есть еще один способ порадовать вашу тропическую красавицу.
Понадобятся лишь три ингредиента - сахар, дрожжи и вода. В результате получится лучшее удобрение для орхидей, которое обеспечит растение необходимыми микроэлементами. Орхидея будет выглядеть здоровой и посвежевшей и порадует вас цветением.
Дрожжи и сахар - уникальное удобрение для орхидей
Для приготовления этой супер подкормки вам понадобятся 10 граммов дрожжей, столовая ложка сахара и литр воды комнатной температуры (до 40 градусов). Дрожжи можно купить самые простые.
Дрожжи высыпать в стакан с водой и добавить сахар - это запустит их работу. Размешать, чтобы не было комочков. Накрыть крышкой или пакетом, оставить в теплом месте на несколько часов.
Через два часа оставшиеся 800 мл воды добавить к раствору и перемешать - удобрение для орхидей в домашних условиях готово.
Если в вазоне с растением обычная сосновая кора, то полив орхидеи подкормкой нужно проводить методом погружения. Вазон поставить в емкость, залить водой с сахаром и дрожжами и оставить на 15 минут. Вынуть горшок, чтобы лишняя влага стекла. Такую подкромку делают не чаще одного раза в месяц.
Ранее Главред писал о том, что делать, если орхидея отцвела, а потом упорно отказывается выпустить цветонос.
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