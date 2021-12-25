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Гороскоп на январь 2022 года обещает Скорпионам роковую любовь с первого взгляда

25 декабря 2021, 15:48

Первый месяц нового года будет активным у представителей знака - Скорпионы расширят круг общения и навестят дом, в котором родились, говорит гороскоп на январь.

скорпион
Скорпионов ждет в январе важное знакомство, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Скорпионов.

Тема отношений, общения и поездок - самая сильная у Скорпионов в первый месяц нового года, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Со 2 по 16 января новолуние в третьем доме гороскопа - это сектор общения. Тут соберутся пять планет - Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Плутон.

"Похоже, что в начале месяца у Скорпионов будет очень много контактов, важное знакомство. Вы можете получить информацию, которая перевернет всю вашу жизнь. Будет очень много идей, вы будете с кем-то консультироваться или пойдете учиться и получать новые навыки, повышать квалификацию. Это может быть покупка новой техники, и вам будет нужно научиться ею пользоваться", - сказала астролог.

3 января Меркурий меняет знак и входит в четвертый дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за ваше место жительства и членов семьи, родителей и род.

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"Меркурий может дать вам переезд, смену места жительства, поездку в гости к родителям. Скорпионы могут решить сделать ремонт дома или купить что-то для дома, но покупки стоит делать до 10 января, так как с 14 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение на три недели. Не стоит в этот период подписывать важные документы, покупать ценные вещи", - посоветовала астролог.

После 14 января может произойти какой-то возврат к прошлому - смена фамилии, прописки. Вас может вспомнить кто-то из вашего детства и выйти на связь. Также возможна поездка в то место, в котором вы выросли.

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17 января - полнолуние в девятом доме гороскопа - это сектор путешествий.

"Очень многие Скорпионы куда-то поедут в январе. Возможен даже переезд или покупка автомобиля", - говорит гороскоп на месяц.

Полнолуние в январе 2022 будет связано со всем, что имеет отношение к заграницей - виза, ПМЖ, получение гражданства, поездка на учебу или онлайн-обучение, работа с клиентами из-за границы, знакомство с иностранцем, интерес к другим культурам или религиям. Также прояснится ситуация с юридическими делами и судебными процессами.

18 января Уран, который с 19 августа был ретроградным в секторе отношений у Скорпионов, разворачивается в прямое движение.

"Если какая-то ситуация, связанная с другими людьми или организациями, у вас зависла с середины августа, то 18 января она сдвинется с мертвой точки", - сказала астролог.

Уран еще символизирует сюрпризы и непредвиденные ситуации.

Сильнее всего разворот Урана почувствуют Скорпионы, которые родились 3 ноября или с 1 по 7 ноября.

19 января лунный кармический узел Раху входит на полтора года в седьмой дом брака и отношений.

"В ближайшие полтора-два года очень сильной будет тема отношений с другими людьми, партнером, мужем, женой. Многие Скорпионы выйдут замуж и женятся, кто-то разведется, ситуация в браке может поменяться. Изменятся отношения с работодателем, может появиться много клиентов, изменится круг общения - он станет больше", - говорит гороскоп на январь 2022 для Скорпионов.

Кармический узел может дать новое знакомство и любовь с первого взгляда - чувство возникнет внезапно, как удар молнии.
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25 января Марс - планета-управитель Скорпионов, которая символизирует активность, действия, желания и страсть - входит в третий дом гороскопа.

"Вы с огромной энергией начнете что-то изучать или куда-то ездить. Могут быть командировки, покупка транспорта. Стоит опасаться конфликтов с родственниками и соседями.

29 Венера - планета красоты, гармонии, любви и денег - разворачивается в прямое движение.

"Все это время Скорпионам могло не хватать или денег, или гармонии. После 29 числа ситуация изменится. Есть шанс с кем-то познакомиться на каких-то курсах, уроках, онлайн. После 7 февраля начнется хороший период для блогерства, рекламы, любой деятельности в интернете", - добавила астролог.

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