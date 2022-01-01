Гороскоп на 2022 год: от китайского до финансового – каким знакам повезет больше всего в Новый год 2022

Подборка гороскопов на 2022 год от Главреда.
2021 год был довольно непростым с новыми штаммами коронавирусной инфекции, ретроградными Меркурием и Венерой, которые постоянно влияли на наше настроение и неожиданных поворотов судьбы, которые заставляли поволноваться. Однако 2022 – год Черного Водяного Тигра обещает в корне изменить ситуацию.
Год Тигра принесет изменения в жизнь многих представителей зодиакального круга, однако поддержкой полосатого правителя года могут заручиться деятельные и активные люди, которые смело встречают перемены.
- Китайский гороскоп на 2022 год
- Любовный гороскоп 2022
- Гороскоп для женщин на 2022 год
- Славянский гороскоп на 2022 год
- Финансовый гороскоп 2022
- Гороскоп Таро на 2022 год
- Зеркальные даты 2022
- Самые худшие дни 2022 года
Китайский гороскоп на 2022 год
Китайский новый год 2022 начнется в начале февраля и продлится до 23 января 2023 года. Кому из представителей восточного гороскопа год Тигра принесет удачу и процветание, а кому придется приложить максимум усилий, чтобы добиться желаемого.
Любовный гороскоп 2022
Романтический гороскоп расскажет, какой месяц будет наиболее счастливым для начала отношений, и кто из знаков в 2022 году сможет встретить свою вторую половинку, сыграть свадьбу или родить ребенка.
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Гороскоп для женщин на 2022 год
Кому из представительниц прекрасного пола удастся достичь неимоверных карьерных вершин, а кто найдет себя в тихом семейном счастье и построит крепкие отношения.
Славянский гороскоп на 2022 год
Когда наступает новый год у славян и что он уготовил своим представителям: преодоление препятствий и трудностей или нереальное везение и благополучный год без тревог и волнений.
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Финансовый гороскоп 2022
Кому из знаков зодиака в год Тигра посчастливится приумножить свое благосостояние, а кому придется хорошенько поработать, чтобы сохранить материальную стабильность, расскажет финансовый гороскоп на 2022 год.
Гороскоп Таро на 2022 год
Чтобы узнать судьбу, можно обратиться к картам. Кому 2022 год приготовил приятные моменты и захватывающие впечатления, а кому преподаст важные жизненные уроки и ценный опыт.
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Зеркальные даты 2022
Новый год 2022 будет полон неожиданностей и кардинальных перемен, важно не упустить нужный момент. Какие дни обладают самой мощной энергетикой и способствуют исполнению сокровенных желаний, читайте в нашем материале.
Самые худшие дни 2022 года
Нужно защитить себя от негативного влияния солнечных и лунных затмений, которые состоятся в 2022 году. А также приготовиться к ретроградному движению маленьких, но очень вредных планет, которые могут наделать шуму.
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