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Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра

24 декабря 2021, 18:07

Кто из знаков восточного гороскопа сможет воплотить самые сокровенные мечты.

гороскоп 2022
Китайский гороскоп 2022 / depositphotos.com/

Новый год 2022 пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Он благоволит смелым и решительным людям, которые не боятся пускать в свою жизнь перемены. "Полосатый" год пройдет активно и динамично для всех представителей зодиакального круга, однако на поддержку Тигра могут рассчитывать только несколько.

Любовный гороскоп 2022 расскажет, кому из знаков посчастливится встретить свою судьбу и какой месяц будет для этого наиболее благоприятным.

Гороскоп на 2022 год по году рождения расскажет каким будет год Тигра для каждого из знаков

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Для людей, рожденных в год Крысы, наступает время прозрений и получения важного жизненного опыта. В этом году вам необходимо уделить больше внимания вопросам карьерного и личностного роста, а также отношениям. Финансовое положение порадует своей стабильностью, если вы не будете забывать, что под лежачий камень вода не течет.

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Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

В год Тигра люди-Быки должны приготовиться к кардинальным изменениям. Возможно, это будет переезд на новое место жительства или смена работы. А может вам посчастливится встретить человека, с которым вы пожелаете связать свою судьбу. В любом случае, вас ждет активный период, наполненный яркими эмоциями, которые станут источником вдохновения.

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Для тигрят этот год будет удачен во всех жизненных сферах. Чтобы удача сопутствовала вам весь год, нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. Добиться максимального успеха можно только в одной выбранной вами сфере.

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Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Жизненная энергия людей, которые родились в год Кролика, в 2022 будет бить ключом. Однако может случиться так, что этого запала не хватит для осуществления всех поставленных целей. Вам необходимо делать акцент на своих сильных сторонах. Именно это поможет добиться успехов. В наступающем году Тигр поможет лучше разглядеть свои достоинства.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Представителям "племени Драконов" необходимо помнить о силе слова. Именно в 2022 году все сказанное вами будет часто сбываться, причем довольно быстро. Важно следить за тем, что вы транслируете во Вселенную. Негативные мысли и плохие помыслы могут обернуться против вас, а оптимистичный настрой, наоборот, поможет привлечь позитивные перемены.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

В 2022 году люди, рожденные в год Змеи, должны уделить особое внимание энергетике своего дома. Родные стены могут стать надежной опорой, подарить вдохновение и зарядить силой. Также в год Тигра вам стоит пересмотреть свое отношение к деньгам. Импульсивные покупки могут больно ударить по бюджету.

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Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Начало года для Лошадей станет непредсказуемым. Можно приготовиться к любым неожиданностям и сюрпризам. Однако ближе к весне ситуация стабилизируется и все вернется на круги своя. В вашей жизни в 2022 году могут произойти кардинальные изменения. Чтобы заручиться поддержкой Тигра, будьте отзывчивы к просьбам родных и друзей о помощи.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Рожденным в год Козы звезды советуют очиститься от негативных чувств и переживаний. И, в первую очередь, от зависти и обид. В профессиональной деятельности стоит быть предельно внимательными к деталям, именно в них скрывается суть. Стоит помнить, что любые трудности временны, а тем, кому удастся сохранить позитивный настрой, непременно улыбнется удача.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Обезьянам в год Тигра стоит внимательно относиться ко всему происходящему в их жизни. Любые события не происходят случайно и вам необходимо вынести из них ценные уроки. В этом году благоприятно менять место работы или начинать собственное дело. Не исключено, что свободные представители знака смогут встретить свою любовь.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

В год Тигра Петухи смогут рассчитывать на невероятную удачу. Вам представится возможность достичь желаемого и воплотить все заветные мечты. Почаще прислушивайтесь к интуиции она будет давать правильные подсказки. А вот советам окружающих, наоборот, придавайте меньше значения. Летом постарайтесь выкроить время для полноценного отпуска.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Людям, рожденным в год Собаки, следует быть предельно осторожными со своими мыслями в 2022 году. Негатив, неуверенность в собственных силах и внутренние страхи могут навредить вам. Не стоит зацикливаться на плохом и не корить себя за каждый проступок, наоборот, приободряйте себя за каждую мелочь. В вашей жизни может появиться человек, который сможет подарить счастье.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Весна и осень для представителей этого знака будет периодом, когда не раз придется поволноваться. Но зимнее и летнее время будет наполнено приятными сюрпризами, удачными стечениями обстоятельств и яркими впечатлениями. Вы будете полны энергии и энтузиазма, однако не стоит достигать желаемое напором, осторожность и методичность – ваши ключи к успеху.

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