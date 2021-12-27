Гороскоп Таро на 2022 год: Ракам – воплощение задуманного, Львам – жизненные уроки, Стрельцам – соперники

Гороскоп таро на 2022 год / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на 2022 год расскажет, кому из знаков стоит приготовиться к испытаниям и кардинальным переменам, а кому во всем будет сопутствовать удача.

О том, какие дни наступающего года могут таить в себе серьезную опасность, читайте в нашем материале: Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года.

Гороскоп Таро 2022 – Овен

Карта: Суд (перевернутая)

В Новом году Овны будут стоять на пороге кардинальных перемен, но так и не решатся на самый важный шаг. Возможно, вы пока не готовы пускать изменения в свою жизнь, а может есть факторы, которые стоят у вас на пути и мешают двигаться вперед. Расклад указывает на то, что не стоит доказывать свою правоту любой ценой, возможно, вы не правы. Стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Гороскоп Таро 2022 – Телец

Карта: Девятка жезлов (перевернутая)

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В 2022 году Тельцам стоит приготовиться к тому, что о себе могут напомнить не самые приятные люди или ситуации из прошлого. Такой поворот событий может изрядно потрепать нервы, однако если вы будете сохранять самообладание, получиться одержать победу.

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Гороскоп Таро 2022 – Близнецы

Карта: Тройка жезлов

Тройка жезлов в раскладе сулит хорошие времена. Близнецам можно рассчитывать на успех в профессиональной деятельности. Чтоб достичь желаемого, придется потрудиться. Однако потом, можно наслаждаться плодами в виде новой должности или улучшения финансового положения.

Гороскоп Таро 2022 – Рак

Карта: Король кубков

Очень удачная карта, которая обещает Ракам воплощение задуманного. Фортуна на вашей стороне. В важных вопросах руководствуйтесь логикой, а не сердцем. Не принимайте решений на эмоциях. Не исключено появление интересного и умного мужчины, который сыграет важную роль в вашей жизни.

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Гороскоп Таро 2022 – Лев

Карта: Император (перевернутая)

Перевернутый Император свидетельствует о том, что в 2022 году упрямство или эмоциональная незрелость Львов может привести к печальным последствиям. Начатое дело вы бросите на полпути. Львам предстоит выучить несколько серьезных жизненных уроков и вести себя более зрело.

Гороскоп Таро 2022 – Дева

Карта: Королева пентаклей

Королева пентаклей усилит практичность и без того педантичного знака и это позволит Девам не упускать из виду ни одну мелочь, извлекая из всего максимальную пользу. Плодотворный год для представителей земного знака, когда время на отдых практически не будет. Однако карта говорит о том, что ваши труды щедро окупятся.

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Гороскоп Таро 2022 – Весы

Карта: Башня

2022 год для Весов будет переломным. Возможно, вы поменяете работу или разорвете отношения, которые перестали приносить радость. Ваша нервная система в наступающем году будет работать на износ, поберегите себя от лишних стрессов. Не исключено внутреннее открытие, которое заставить взглянуть на жизнь по-другому.

Гороскоп Таро 2022 – Скорпион

Карта: Луна (перевернутая)

Если прошлый год был для вас периодом застоя, то 2022 обещает быть активным и динамичным. Вы сможете добиться успехов, если не позволите лени победить вас. Удача улыбнется представителям знака творческих профессий. Самое время искать свои скрытые таланты.

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Гороскоп Таро 2022 – Стрелец

Карта: Шестерка жезлов (перевернутая)

Эта карта свидетельствует о том, что Стрельцам придется побороться с соперниками за желаемую должность. Но не факт, что она достанется именно вам, ускользнув в последнюю минуту. В отношениях стоит остерегаться возникновения любовного треугольника.

Гороскоп Таро 2022 – Козерог

Карта: Король жезлов

Король жезлов говорит о том, что удача может улыбнуться тем Козерогам, которые не привыкли надеяться на подачки судьбы, а прилагать все усилия для достижения желаемого. Такой подход к делу будет непременно вознагражден. Также карта может свидетельствовать о скорой свадьбе или получении наследства.

Гороскоп Таро 2022 – Водолей

Карта: Туз кубков

Туз кубков олицетворяет силу и могущество. Наступающий 2022 год будет для Водолеев чрезвычайно успешным во всех жизненных сферах. У вас получиться достичь желаемого, однако не стоит превозносить себя выше других и получать свое грубостью и силой.

Гороскоп Таро 2022 – Рыбы

Карта: Отшельник

В 202 году Рыбам удастся освободиться от груза старых долгов и обязательств. Вам предстоит долгий путь к себе и своим желаниям, и из этого путешествия вы выйдете абсолютно другим человеком. Не исключено, что в вашей жизни появится учитель и наставник, ценные советы которого помогут лучше понять себя. Чаще доверяйте своему внутреннему голосу, он дает правильные подсказки.

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