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Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний

30 декабря 2021, 18:07

Пять дней в году, в которые могут осуществиться заветные мечты.

зеркальные даты 2022
Зеркальные даты в 2022 году / depositphotos.com/

Новый год 2022 принесет нам сразу пять магических дней с мощной энергетикой, которая будет способствовать воплощению задуманного и исполнению заветных желаний. В эти дни можно привнести позитивные изменения в свою жизнь и заручиться поддержкой фортуны.

О том, в какие дни в средине зимы можно загадывать желание, читайте в нашем материале: Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022.

Большинство счастливых зеркальных дат 2022 года нас ожидает в феврале. Согласно нумерологии, цифра 2 – символ внутреннего равновесия, гармонии и спокойствия. 2022 год в сумме дает цифру 6, которая отвечает за трудолюбие и семейные ценности. Этот год будет успешным для тех, кто верит в собственные силы, помогает близким и не отлынивает от работы.

02.02. 2022 – эта первая зеркальная дата года, которая "нашпигована" двойками. Этот день будет благоприятным для новых начинаний, а ваши проекты и идеи оценит начальство. Вы сможете достичь успехов в профессиональной сфере и реализовать все свои стремления.

12.02.2022 – эта дата в преддверии дня святого Валентина будет наполнена энергией любви и романтики. Непосредственная близость к главному празднику любящих сердец делает ее хорошей датой для заключения брака.

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22.02.2022 – абсолютная зеркальная дата. Астрологи отмечают, что это самый энергетически мощный день не только 2022 года, но и всего столетия. Кроме того, этот день – 22 лунные сутки, и второй день недели – вторник. Такая комбинация цифр способна сделать день поистине волшебным. Этот день может принести кардинальные изменения в жизнь людей. 22.02.22 необходимо прислушиваться к подсказкам интуиции, записывать идеи и планировать будущее. Люди, которые мечтают о семейном уюте, приобретут шанс встретить свою вторую половинку, а те, кто сконцентрирован на карьере смогут четко увидеть то, что мешало им двигаться вперед.

Что можно делать в зеркальную дату 22.02.2022:

  • загадывать желания – особенно те, что связаны со сферой любовных отношений и финансами;
  • играть свадьбу – комбинация цифр обеспечит молодоженам счастливый союз;
  • мириться с дорогими людьми и прощать обиды;
  • заниматься поиском скрытых талантов и способностей.

12.12.2022 – этот день принесет равновесие. Сумма первых четырех цифр равна сумме вторых. В этот день нужно уделить максимальное внимание себе и своим истинным желаниям. Посвятите время себе, и вселенная прислушается к вашим просьбам.

22.12.2022 – благоприятная дата для подведения итогов и работы над ошибками. Можно проанализировать все ваши достижения и провалы и сделать правильные выводы. Каких целей в этом году удалось достичь, а какие так и остались на этапе реализации. Вы сможете увидеть четкую картину и понять, в каком направлении двигаться.

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