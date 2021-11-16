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Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

16 ноября 2021, 18:23

Кому предстоит пережить трудности, а кто сможет встретить любовь всей своей жизни согласно славянскому гороскопу.

Славянский гороскоп 2022
Славянский гороскоп на на 2022 год / ua.depositphotos.com/

Согласно славянскому гороскопу, бразды правления в наступающем году переходит к Златорогому Туру. Он любит активных и целеустремленных людей, которые привыкли добиваться поставленных целей и не пасовать перед трудностями.

О том, какие жизненные радости наступающий год сулит знакам китайского календаря, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра.

Когда наступит 2022 год по славянскому календарю

Славянский Новый год начинается 20 марта. На смену Кричащему Петуху приходит Златорогий Бык. Он любит неспешность и рассудительность и благоволит трудолюбивым людям. Стоит контролировать свои эмоции и импульсивные порывы, следить за здоровьем и не допускать эмоционального и физического перенапряжения.

Чтобы ублажить хозяина следующего года на стол нужно подавать сытные блюда, однако без особых излишеств. Бык ценит семейный уют и начало года лучше всего встретить в кругу родных и близких людей.

Славянский календарь 2022: кому улыбнется удача

Темный Сох (1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

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Это животное близко по духу с Быком, поэтому хозяин года будет оказывать Соху всяческую поддержку. Особенно повезет в делах любовных, 2022 год принесет кардинальные изменения в личной жизни.

Оса или Жалящий Шершень (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009)

Оса – насекомое проницательное и ни одна деталь не ускользает из-под ее взора. Именно эта черта характера становится вашим преимуществом. Вы сможете распознать мошенников и людей с нечистыми помыслами. Если вы не будете вмешиваться в дела других, Бык поможет укрепить материальное благополучие.

Притаившийся Лют или Волк (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)

В следующем году людям с этим тотемным животным стоит хорошо обдумывать каждое серьезное решение и не спешить доверять людям. Бык поможет реализовать себя в профессии, но для этого нужно полностью пересмотреть свое окружение и прекратить общение с людьми, которые питаются вашей энергией.

Огненная Белка (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)

В следующем году активной Белке можно немного сбавить обороты. Можно заняться самопознанием и усовершенствованием внутреннего мира. Перестать жить в спешке и больше наслаждаться жизнью – программа на 2022 год.

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Вы сможете рассчитывать на поддержку Златорогого Тура. Однако чтобы добиться успехов и приумножить состояние, необходимо не отлынивать от своих обязанностей. Берите ответственность, проявляйте инициативу и достигайте желаемого честным путем.

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Бородатая Жаба (1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013)

Жаба умеет расходовать бюджет рационально, она отличается бережливостью и не привыкла транжирить деньги. Это импонирует Быку, он не только поможет животному укрепить свои финансовые позиции, но и избавиться от негативных сторон характера.

Дикий Вепрь или Кабан (1934, 1950, 1966, 1982, 1998)

Начало и конец следующего года для Кабана будут весьма успешными. Им получится поймать удачу за хвост. Однако в средине года за свою удачу придется побороться. Выгодная ситуация поможет ему укрепить материальное положение.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983, 1999)

Филину выпадет возможность достичь небывалых успехов в науке. Главное не бояться сделать первый шаг по направлению к мечте, и начать работать над проектом. Судьба будет благосклонна к вам, если вы вкладываете в свое дело всю свою энергию.

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000)

В следующем году Уж должен воздержаться от неоправданного риска и действовать продуманно. Карьерных успехов можно ожидать в теплое время года, а отпуск запланировать на осень.

Крадущийся Лис (1937, 1953, 1969, 1985, 2001)

Поддавшись соблазну пойти на риск и ввязаться в авантюры с предложением нечестного заработка, Лисы рискуют потерять многое. Благородный Бык ценит честные методы заработка.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

Вы сможете добиться успеха в тех сферах, где чувствуете наибольшую уверенность. Личная жизнь порадует приятными сюрпризами. Не стоит оглядываться в прошлое, с уверенностью смотрите вперед.

Парящий Орел (1939, 1955, 1971, 1987, 2003)

С уважением относитесь к мнению окружающих, и контролируйте свои эмоции. Этот год может принести вам изменения в семейном статусе. Не исключено предложение руки и сердца.

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Прядущий Мизгирь или Паук (1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

В следующем году вам будет не доставать общения. Однако от случайных новых знакомств пользы не будет. Найти друзей в 2022 году будет непросто.

Кричащий Петух (1941, 1957, 1973, 1989, 2005)

В принятии важных решений необходимо руководствоваться логикой, нежели интуицией. В профессиональной деятельности проявляйте инициативу и сохраняйте уверенность в себе, отстаивая свою точку зрения.

Златорогий Тур или Бык (1942, 1958, 1974, 1990, 2006)

Повелитель 2022 года будет чувствовать себя уверенно на своем троне. Однако не забывайте соблюдать баланс между работой и отдыхом. В этом году появляются шансы реализовать свои идеи.

Огнегривый Конь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

Удача на стороне красивого благородного животного. Представляется шанс узнать нечто важное и эта информация может определить ваше дальнейшее будущее. В первой половине года вас ждет любовь, а вторая принесет материальную выгоду.

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Новый год 2022 гороскоп 2022
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