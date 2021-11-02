Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак

Гороскоп на 2022 год / ua.depositphotos.com/

2022 – год Черного Водяного Тигра по восточному календарю. Он обещает представительницам прекрасного пола не только успех в профессиональной деятельности и новые карьерные вершины, но и грандиозные перемены в личной жизни.

О том, как не спугнуть удачу в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман.

Гороскоп на 2022 год: Овен

2022 год для Овнов будет наполнен тайными посланиями. Важно правильно их трактовать и тогда звезды сулят успех и процветание. В фокусе внимания представительниц знака будет карьера и финансовые вопросы. В этих сферах изменения будут колоссальными. Возможно, это будет как новое место работы или существенное увеличение заработной платы, так и начало своего собственного бизнеса. Уже с июля можно задумываться о переезде или покупке собственного жилья.

Гороскоп на 2022 год: Телец

Женщины-Тельцы благодаря своему упорству и целеустремленности смогут достичь успеха практически в любых начинаниях. Однако важно не распылять внимание на все и сразу, лучше сконцентрироваться на какой-то одной цели. Для того, чтобы запасы жизненной энергии не покидали вас, планируйте все дела заранее. Вашего запала будет достаточно, чтобы расчистить путь для позитивных перемен, которые перевернут жизнь с ног на голову.

Гороскоп на 2022 год: Близнецы

В 2022 году представительницы знака стихии воздуха будут в большей мере уделять вопросам семейных отношений. Вам удастся достичь мира и взаимопонимания с родными и загладить ссоры, обиды и недопонимания. Ваши отношения с партнером укрепятся, а связь станет прочнее. В начале лета нужно заручиться поддержкой единомышленников, которые в любую минуту смогут протянуть руку помощи. Лето и осень – не время для уединения, успеха можно достичь только в командной работе.

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Гороскоп на 2022 год: Рак

В начале года женщин-Раков могут подстерегать некоторые трудности. Однако уже в февраде ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Вы почувствуете уверенность в собственных силах, а ваша привлекательность ни у кого не вызывает сомнений. Весна – наилучшее время, чтобы наладить свою личную жизнь. Отношения, которые начались в этот период, будут крепкими и гармоничными. В летнее время уделите внимание финансовым вопросам. Осень для Раков может быть сложной в общении с окружающими, однако ваше обаяние поможет растопить любой айсберг.

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Гороскоп на 2022 год: Лев

2022 год для Львов будет похожим на американские горки. Он будет наполнен яркими и непредсказуемыми событиями. Тем не менее, успех и удача будут ходить за вами по пятам. И в эти периоды вам удастся достичь многого. В наступающем году необходимо взять в союзники интуицию и не забывать, что первое впечатление о человеке всегда верное.

Гороскоп на 2022 год: Дева

Девам для того, чтобы сохранить гармонию в семье не стоит забывать о компромиссах и умении договориться. Особенно важно бороться с желанием контролировать каждый шаг своего возлюбленного. Не давите на любимого. Представители знака в 2022 году включат усиленный режим экономии, и это может не понравиться остальным членам семьи. Чтобы провести год мирно и без скандалов – не навязывайте свою точку зрения своему партнеру.

Гороскоп на 2022 год: Весы

Не самый легкий год для Весов. Преодолеть жизненные неурядицы и проблемы поможет большое количество жизненных сил и энергии. Важно уметь правильно их восстанавливать. Перед женщинами-Весами зимой и весной станет сложный выбор. Чтобы не допустить ошибки необходимо посоветоваться с близкими людьми. Отпуск можно планировать в средине лета или начале осени.

Гороскоп на 2022 год: Скорпион

В 2022 году представительницам знака нужно всерьез задуматься о том, чтобы расстаться с привычками, которые разрушают жизнь. Расположение планет будет усиливать вашу силу воли и уверенность в собственных силах. Любую проблему в наступающем году можно будет решить, вооружившись оптимистичным настроем и сохранять невозмутимость даже в самых сложных ситуациях. В конце концов, женщины этого знака получат желаемое.

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Гороскоп на 2022 год: Стрелец

В следующем году звезды советуют Стрельцам развивать в себе максимальную самостоятельность и самодостаточность. Важно также научиться вычислять людей, которые несут в себе негативную энергию. Планеты подтолкнут женщин к изменениям и многие почувствуют свою внутреннюю силу. Стоит помнить, что потерянное в 2022 году уже не вернется. Это касается не только материальных вещей, но и отношений.

Гороскоп на 2022 год: Козерог

Женщинам-Козерогам предстоит пережить не самые благоприятные месяцы – январь, март, август и декабрь. В этот период нужно уделить внимание энергетической чистке дома, которая поможет защититься от темных сил. 2022 год для представительниц знака станет годом упорного труда. И, в конце концов, вы сможете добиться уважения и укрепить свое материальное благосостояние. Привлечь удачу в начале года поможет кардинальная смена стиля и внешности.

Гороскоп на 2022 год: Водолей

Водолеи в 2022 году будут купаться в щедрых подарках судьбы. Этот год поможет улучшить материальное положение. Вы сможете достичь финансовой удачи в профессиональной деятельности. Не исключено, что вы повстречаете состоятельного мужчину, который обеспечит надежный тыл. Водолеям в отношениях получиться укрепить связь с партнером. Основные проблемы будут приходиться на начало года, однако после этого ситуация кардинальным образом изменится.

Гороскоп на 2022 год: Рыбы

Зимой и весной 2022 года женщинам-Рыбам можно рассчитывать на необычайную удачу в делах любовных и финансовых. Появиться возможность заняться делом, которое откладывалось в долгий ящик. Возможно вы будете увлечены новым занятием. Хороший период для того, чтобы заниматься саморазвитием, сменить обстановку или налаживать личную жизнь. Летнее время будет динамичным, однако не все происходящие события будут вас радовать.