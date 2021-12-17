Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года

Самые опасные дни 2022 года / depositphotos.com/

Новый год 2022 пройдет под покровительством активного и деятельного Черного Водяного Тигра. Неуемная энергия этого благородного животного будет смягчаться стихией воды, так что год будет весьма интересным.

В определенные дни года увеличивается вероятность несчастных случаев, аварий и неприятных происшествий. Также может значительно пошатнуть здоровье. Какие дни 2022 года несут наибольшую опасность, разбирался Главред.

Солнечное затмение в 2022 году

В 2022 году ожидается два крупных солнечных затмения 30 апреля и 25 октября. Помимо солнечных, мы будем наблюдать и лунные затмения 2022 – 16 мая и 8 ноября.

Астрологи утверждают, что лунные затмения несут большее влияние на человека, чем солнечные. В дни затмений Солнца и Луны крайне неблагоприятны любые начинания. Поездки будут неудачными, и даже опасными, а первый поход в спортзал может обернуться травмой. Покупки окажутся напрасной тратой денег. В дни затмений часто выходит из строя бытовая техника или ломается автомобиль. Стоит воздержаться от принятия важных решений и провести день в спокойствии.

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Пятница 13 в 2022 году

Это мистическое число давно имеет славу такого, что приносит беды и несчастья. 2022 год Тигра принесет нам только одну "нехорошую" пятницу. Она выпадает на 13 мая.

В пятницу 13-е нельзя:

отправляться в дорогу;

проводить хирургические операции;

перестилать постельное белье;

стричь волосы и ногти;

краситься в рыжий цвет;

носить одежду коричневого цвета;

брать в долг.

Конфликты с окружающими в этот день могут иметь печальные последствия в будущем. Уходя с работы в пятницу 13-е не стоит оглядываться.

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Ретроградные планеты 2022

Многие наслышаны о проделках ретроградного Меркурия. Эта маленькая планета начинает движение в противоположную сторону чаще всего – один раз в 88 дней. Однако другие планеты также могут пятиться назад, создавая нам проблемы на ровном месте.

Ретроградный Меркурий 2022

Свое движение Меркурий будет менять четыре раза в год: 14 января, 10 мая, 10 сентября и 29 декабря. В этот период очень важно не принимать поспешных решений, руководствуясь эмоциями, не совершать дорогостоящих покупок и не принимать важных решений. Все кардинальные жизненные перемены лучше отложить на более благоприятный период.

Ретроградный Плутон 2022

В 2022 году Плутон начнет свое движение назад 29 апреля. В этот период не стоит начинать занятия спортом, повышается риск травматизма. Не вступайте в споры и старайтесь избегать конфликтов. При решении финансовых вопросов и подписании документов проявляйте предельную внимательность. Также не стоит верить людям на слово, повышается вероятность обмана и манипуляций.

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Ретроградный Сатурн 2022

В период обратного движения Сатурна, который начнется 5 июня стоит избегать деловых поездок и путешествий. Серьезные перемены отложите до лучших дней. А пока сосредоточьтесь на своих текущих обязанностях.

Ретроградный Уран 2022

Свое движение Уран изменит 24 августа. В этот день стоит быть особо осторожными, повышается риск стать жертвой мошенников и аферистов. Не принимайте решения под действием эмоций, их нужно обдумать и воплощать, когда планета займет нормальное положение.

Ретроградный Марс 2022

Свое ретроградное движение красная планета начнет 30 октября. В этот день многие могут испытывать повышенную тревожность, агрессию, неуверенность в собственных силах, упадок жизненной энергии. В день обратного движения Марса нельзя:

позволять втягивать себя в сплетни и интриги;

покупать бытовую технику;

начинать новые проекты;

заниматься спортом.

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