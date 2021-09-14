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Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи

14 сентября 2021, 03:15

С кем из мужчин Наталье лучше не испытывать судьбу и какой день недели принесет ей счастье - расскажет Главред

Значение имени Наталья
Значение имени Наталья / goodfon.ru

В православных святцах святых с именем Наталья почитают 7 раз в году. В первом месяце осени Наташа отмечает день ангела 8 и 14 сентября.

О том, как поздравить Наталью с именинами, читайте в нашем материале: День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела.

Кто еще отмечает именины в этом месяце, читайте в материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Наталья: значение

Наталья или Наталия – имя латинского происхождения. Оно берет свое начало в первые века зарождения христианской религии. Происходит от слова "наталис", которое означает "родной". Согласно одной из версий имя может трактоваться как "рожденная в Рождество".

Уменьшительно-ласкательные варианты имени: Наташа, Таша, Натали, Наталя, Ната, Натуля, Туся, Тала, Натуся.

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Имя Наталья в истории

Православная церковь чтит имя святой Наталии Никодимийской. Тайно исповедуя христианство, она встретила начальника судебной палаты Адриана Никодимийского и полюбила его. Вслед за своей возлюбленной Адриан уверовал в учение Христа и пара поженилась. Однако их счастье было недолгим. Наблюдая, за страданиями христиан, которые подвергались мучительным пыткам в тюрьме, Адриан принял решение умереть за веру. После смерти возлюбленного, Наталия опасалась, что ее могут выдать замуж за язычника. Муж явился к ней во сне и сообщил, что Господь вскоре призовет ее на небеса. Наталия – мученица, которая не подвергалась страшным испытаниям, однако ее преданное служение Богу, христианской религии и трепетную любовь к мужу увековечили в истории. Святая Наталия – образец верности и самоотверженности.

Самые известные женщины с именем Наталья:

  • Наталья Крачковская – советская актриса;
  • Наталья Варлей – российская актриса;
  • Наташа Королева – эстрадная певица;
  • Наталья Егорова – фотомодель, жена Виталия Кличко;
  • Наталья Ионова – певица Глюкоза.

Имя Наталья: характер, судьба, совместимость

Уже с самого детства маленькая Наташа покоряет сердца окружающих ее людей своей мягкостью, отзывчивостью, доброжелательностью и обаятельностью. Сред негативных характеристик имени можно отметить упрямство и желание стоять на своем, а также самолюбие и излишнюю раздражительность.

Судьба носительниц имени предполагает, что Натальи не будут размениваться на череду неудачных романов. Они находятся в поиске единственного избранника на всю жизнь. Все мысли девушки – о построении крепкой пары и идеальных отношений. Несмотря на то, что поиски того самого могут затянуться, женщину с этим именем ожидает счастливый брак.

Себе в мужья Наталья присматривает сильного, надежного мужчину, который сможет обеспечить крепкий тыл ее семье. Однако даже если Наталья ошибиться с выбором спутника жизни, на развод она вряд ли решится. Она будет сохранять семью ради детей.

Из Наташ получаются идеальные мамы. Они окутывают детей заботой и нежностью, отдавая воспитанию всю себя. Они никогда не кричат на детей и не позволяют это другим. Однако в некоторых случаях им не хватает строгости, где это действительно нужно.

Идеальные отношения у Натальи с мужчинами по имени Николай, Глеб, Остап, Кирилл, Ростислав, Трофим, Гавриил.

Крепкий брак возможен с избранниками по имени Макар, Геннадий, Святослав, Егор, Роберт, Гордей, Ефим.

Не стоит пробовать с мужчинами по имени Владимир, Платон, Ян, Антон, Савва, Адам.

Астрология имени Наталья

  • Знак Зодиака – Лев.
  • Планета-покровитель – Меркурий.
  • Счастливый день – воскресенье.
  • Пора года – лето.
  • Цвет – алый.
  • Талисман – азалия, камень – кровавик.
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