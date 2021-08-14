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День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

14 августа 2021, 03:50

Кого и когда поздравить с днем ангела, расскажет Главред

День ангела
День ангела в сентябре 2021 / Православная жизнь

В первый месяц осени православная церковь почитает имена многих святых и мучеников. Иваны в сентябре отмечают именины 21 раз, мужчина с именем Николай – 11. Мужественных Александров в этом месяце чтят 9 раз.

Также именины в месяце отмечают женщины с красивыми именами Елизавета, Анна, Мария, Елена. А также редкие: Ариадна, Руфина, Ефросинья.

Кто отмечает сегодня именины 1 сентября

  • Мужские имена: Николай, Андрей, Тимофей.
  • Женские имена: Фекла

Кто отмечает сегодня именины 2 сентября

  • Мужские имена:Владимир, Иван, Виктор, Максим, Вольдемар, Остап, Теодор, Степан, Тимофей, Федор, Ян, Самуил.

Кто отмечает сегодня именины 3 сентября

  • Мужские имена: Александр, Павел, Игнат, Ибрагим.
  • Женские имена: Марта.

Кто отмечает сегодня именины 4 сентября

  • Мужские имена: Александр, Алексей, Василий, Гавриил, Макар, Иван, Феликс, Ян, Михаил, Илларион, Федор, Теодор.
  • Женские имена: Ариадна, Евлалия.

Кто отмечает сегодня именины 5 сентября

  • Мужские имена: Николай, Павел, Ян, Иван.
  • Женские имена: Елизавета.

Кто отмечает сегодня именины 6 сентября

  • Мужские имена: Петр, Максим, Георгий, Арсений, Денис, Егор, Серафим, Кузьма.

Кто отмечает сегодня именины 7 сентября

  • Мужские имена: Владимир, Иван, Ян, Вольдемар, Варфоломей.

Кто отмечает сегодня именины 8 сентября

  • Мужские имена: Виктор, Адриан, Егор, Роман, Дмитрий, Георгий, Петр.
  • Женские имена: Наталья, Мария.

Кто отмечает сегодня именины 9 сентября

  • Мужские имена: Александр, Владимир, Михаил, Дмитрий, Иван, Савва, Степан, Ян.
  • Женские имена: Анфиса.

Кто отмечает сегодня именины 10 сентября

  • Мужские имена: Василий, Иван, Николай, Нестор, Сергей, Федор, Георгий, Вениамин, Демид, Лукьян, Савва, Теодор, Ян, Лаврентий, Илларион.
  • Женские имена: Анна, Сюзанна.

Кто отмечает сегодня именины 11 сентября

  • Мужские имена: Иван, Ян.

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Кто отмечает сегодня именины 12 сентября

  • Мужские имена: Александр, Григорий, Алексей, Афанасий, Даниил, Павел, Федор, Петр, Степан, Денис, Иван, Игнат, Макар, Теодор, Леонид.
  • Женские имена: Елизавета, Прасковья, Милица.

Кто отмечает сегодня именины 13 сентября

  • Мужские имена: Дмитрий, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил, Иван, Ян, Мирон, Вольдемар.

Кто отмечает сегодня именины 14 сентября

  • Мужские имена: Семен, Аифал, Иисус.
  • Женские имена: Марта, Наталья, Татьяна, Марфа.

Кто отмечает сегодня именины 15 сентября

  • Мужские имена: Антон, Анатолий, Иван, Михаил, Демид, Степан, Богдан, Николай, Петр, Степан, Павел, Герман, Владимир, Виктор, Василий, Филипп, Юлиан, Теодор, Федор, Леонид.
  • Женские имена: Ксения, Руфина, Оксана, Серафима.

Кто отмечает сегодня именины 16 сентября

  • Мужские имена: Андрей, Владимир, Роман, Василий, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Иван, Илья, Николай, Константин, Харитон, Ефим, Вольдемар, Ян.
  • Женские имена: Василиса.

Кто отмечает сегодня именины 17 сентября

  • Мужские имена: Александр, Михаил, Григорий, Степан, Тихон, Петр, Иван, Николай, Симон, Федор, Павел, Ян, Митрофан, Юлиан.
  • Женские имена: Елена, Алена, Илона.

Кто отмечает сегодня именины 18 сентября

  • Мужские имена: Александр, Глеб, Захар, Алексей, Максим, Федор, Теодор, Авдей, Афанасий, Давид, Ефим.
  • Женские имена: Елизавета, Раиса, Ираида.

Кто отмечает сегодня именины 19 сентября

  • Мужские имена: Андрей, Иван, Давид, Кирилл, Архип, Макар, Константин, Ян, Макар, Всеволод, Дмитрий, Денис,.
  • Женские имена: Фекла.

Кто отмечает сегодня именины 20 сентября

  • Мужские имена: Андрей, Евгений, Лев, Иван, Василий, Александр, Лука, Савва, Петр, Михаил, Степан, Ян, Макар, Григорий.

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Кто отмечает сегодня именины 21 сентября

  • Мужские имена: Иван, Егор, Ян, Георгий.
  • Женские имена: Мария.

Кто отмечает сегодня именины 22 сентября

  • Мужские имена: Алексей, Дмитрий, Григорий, Василий, Захар, Афанасий, Александр, Никита, Сергей, Иосиф, Харитон, Аким.
  • Женские имена: Анна.

Кто отмечает сегодня именины 23 сентября

  • Мужские имена: Андрей, Глеб, Константин, Василий, Петр, Павел, Лука, Гавриил, Евгений, Иван, Клим, Семен, Тихон, Ян, Исмаил, Николай.
  • Женские имена: Анна, Татьяна, Ефросинья, Пульхерия.

Кто отмечает сегодня именины 24 сентября

  • Мужские имена: Дмитрий, Герман, Лев, Виктор, Николай, Роман, Петр, Сергей.
  • Женские имена: Евдокия, Ия.

Кто отмечает сегодня именины 25 сентября

  • Мужские имена: Даниил, Семен, Федор, Алексей, Иван, Юлиан, Ян, Николай, Теодор, Афанасий.
День ангела в сентябре по церковному календарю
День ангела в сентябре / 1zoom.ru

Кто отмечает сегодня именины 26 сентября

  • Мужские имена: Илья, Николай, Петр, Виктор, Степан, Леонтий, Иван, Ян, Александр, Лукьян, Юлиан.

Кто отмечает сегодня именины 27 сентября

  • Мужские имена: Иван, Ян.

Кто отмечает сегодня именины 28 сентября

  • Мужские имена: Богдан, Иван, Леонид, Ян, Степан, Андрей, Макар, Никита, Николай, Максим, Дмитрий, Григорий, Игнат, Акакий, Яков, Иосиф, Петр.
  • Женские имена: Мария, Евдокия, Людмила.

Кто отмечает сегодня именины 29 сентября

  • Мужские имена: Виктор, Сергей, Алексей, Григорий, Иосиф.
  • Женские имена: Людмила.

Кто отмечает сегодня именины 30 сентября

  • Мужские имена: Илья, Павел, Серафим, Мирон, Иван, Аким, Ян, Нил.
  • Женские имена: Александра, Вера, Надежда, Любовь, София, Ирина, Арина.
святые имена
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