Война станет еще более кровопролитной: астролог составил гороскоп для Украины

Гороскоп Украина / pixabay

Боевые действия в Украине будут продолжаться еще долго. Как рассказал астролог Влад Росс, после 25 мая война России и Украины станет еще более кровопролитной.

По словам Росса, в июле произойдет переломный момент в войне, причиной которого будет переворот в России.

"Сейчас в знак Овна вошел Юпитер, который расширяет огонь опасности. 25 мая туда войдет и Марс – планета войны. То есть нас ждет достаточно кровопролитная ситуация. Но в конечном итоге начнется перелом. Сейчас самое опасное, что может быть – это ядерное оружие", – сказал астролог.

Специалист добавил, что антипутинский заговор уже достиг завершающей стадии и пройдет немного времени до самого переворота в РФ.

"Но самое главное, в России сейчас готовится заговор и переворот, который уже созрел. Самый важный переломный момент может наступить в июле. Тогда, возможно, будет свержена власть в Москве", – заключил Влад Росс.

Когда закончится война в Украине

16 мая состоялось полное лунное затмение. Как рассказал астролог Дмитрий Уранус, после этого Украину ждут тревожные последствия. Это может означать новый виток насилия, убийств, возможна новая эскалация военных действий.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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