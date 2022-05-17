УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Война станет еще более кровопролитной: астролог составил гороскоп для Украины

17 мая 2022, 19:46

Антипутинский заговор уже достиг завершающей стадии и пройдет немного времени до самого переворота в РФ.

гороскоп Украина
Гороскоп Украина / pixabay

Боевые действия в Украине будут продолжаться еще долго. Как рассказал астролог Влад Росс, после 25 мая война России и Украины станет еще более кровопролитной.

По словам Росса, в июле произойдет переломный момент в войне, причиной которого будет переворот в России.

"Сейчас в знак Овна вошел Юпитер, который расширяет огонь опасности. 25 мая туда войдет и Марс – планета войны. То есть нас ждет достаточно кровопролитная ситуация. Но в конечном итоге начнется перелом. Сейчас самое опасное, что может быть – это ядерное оружие", – сказал астролог.

Специалист добавил, что антипутинский заговор уже достиг завершающей стадии и пройдет немного времени до самого переворота в РФ.

"Но самое главное, в России сейчас готовится заговор и переворот, который уже созрел. Самый важный переломный момент может наступить в июле. Тогда, возможно, будет свержена власть в Москве", – заключил Влад Росс.

Когда закончится война в Украине

16 мая состоялось полное лунное затмение. Как рассказал астролог Дмитрий Уранус, после этого Украину ждут тревожные последствия. Это может означать новый виток насилия, убийств, возможна новая эскалация военных действий.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

Читайте такжеНовая фаза войны ждет Украину осенью: астролог назвал дату прекращения боевых действий

Читайте также:

война в Украине астролог гороскоп Влад Росс война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:12

Если Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – США

19:58

Вятрович пояснил, почему Украина кровно заинтересована в распаде России

19:48

Щедрость не знает границ: топ-4 самых галантных кавалера по знаку зодиака

19:46

Война станет еще более кровопролитной: астролог составил гороскоп для УкраиныВидео

19:45

Путинский режим вогнал Россию в яму, из которой ей уже не выбратьсямнение

Реклама
19:22

Игорь Кондратюк рассказал, почему у рашистов и запроданцев не отбирают звание Народных артистов

19:01

"Никогда уже не будет такой жизни": Полякова ошарашила заявлением о своем состоянииВидео

18:57

"Очень красиво горят ЗРК врагов": бойцы ВСУ разбили батарею зенитно-ракетного комплекса БукВидео

18:55

"Уже констатация факта": эксперт пояснил, почему у оккупантов не выйдет окружить ВСУ на ДонбассеВидео

18:31

Ей санкции не страшны: российская порноактриса назвала Крым украинским

18:26

Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:22

В Днепропетровской области восстановили "дорогу жизни" Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград

18:17

В России пытаются запретить обмен азовцев: "они террористы"

18:09

Демилитаризация России должна стать целью Украинымнение

18:06

В Сети опубликовано видео момента выхода защитников Мариуполя из АзовсталиВидео

17:40

Оторвало ножку и пальчики: дед рассказал о состоянии внучки, пострадавшей от ракет под Одессой

17:35

Ленивый хачапури всего из 4 ингредиентов: невероятно вкусный и простой рецептВидео

17:30

Защитникам Мариуполя отдали новый приказ - РезниковВидео

17:23

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать земным знакам зодиака – успех в делах и щедрые подарки судьбы

17:15

Войска России пытались прорвать границу на Сумщине: силы обороны Украины отбили атакуВидео

Реклама
17:14

74-летняя Мэй Маск оголилась для обложки глянца: "Невероятно горяча!"Видео

17:03

В Харьковской области за сутки подключили к свету несколько тысяч абонентов

16:54

"Путин странно пахнет и не ест": политический эксперт США рассказал про президента РФ

16:50

Мобилизация в ВСУ: кто не подлежит призыву на службу во время войны в Украине

16:43

Стало известно, когда обменяют эвакуированных из Азовстали военных

16:28

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

16:13

Украина отвоюет Донецк и Луганск: в МВД назвали срокиВидео

16:09

Пострадал туалет: ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что творили оккупанты в доме его сестры

16:03

Путин потерял рассудок: почему Россия делает вид, что смирилась со Швецией и Финляндией в НАТОмнение

16:01

Явно сдает и слабеет: эксперт рассказал о проблемах со здоровьем ПутинаВидео

15:40

Самый опасный период войны: астролог предупредила о рисках ядерного удараВидео

15:13

Алина Паш рассказала, как она выступала в оккупированом Крыму с Билык

15:13

Секретная добавка повысит урожайность: как посадить перец необычным способомВидео

15:00

Сожгли 1 миллион долларов: ВСУ поджарили со "Стугны" российскую БМП-3Видео

15:00

Штурм, мощные взрывы и пожары: рашисты пошли на прорыв границы на СумщинеВидео

14:40

Ротаций не будет: российские офицеры готовят солдат к смерти

14:26

У Зеленского назвали условие возобновления переговоров и обвинили РФ в шантажеВидео

14:15

Оккупанты определились с судьбой Мариуполя – передают кадыровцам с "правом мародерства"Видео

13:59

Подавляющее большинство возвращающихся беженцев верят в победу УкраиныВидео

13:55

Десять мифов о Китае, или Почему Москве бесполезно ждать помощи от Пекинамнение

Реклама
13:39

Стало известно о планах Пугачевой вернуться в Россию

13:31

У Путина озвучили розовые мечты о мире после войны, где "России будет комфортно существовать"Видео

13:00

Гороскоп на завтра 18 мая 2022: Девам – тайны, Весам – испытания судьбы, Стрельцам – успех в деньгах

12:59

"Насыпали врагу": ВСУ уничтожили вражескую переправу вместе с рашистамиВидео

12:56

"30 тысяч мертвых россиян": у Зеленского назвали цену "победы" РФ в УкраинеВидео

12:53

Эвакуация с Азовстали: операция по спасению защитников Мариуполя продолжается - ВерещукВидео

12:51

Кремль начал массовую расправу с верхушкой армии за поражения в войне: разведка назвала имена задержанныхВидео

12:36

"Дашка" сбила "птичку": украинские военные мастерски уничтожили вражеский "Орлан" за 100 тыс. долларов

12:04

Женщин насиловали по очереди: названо имя еще одного военного преступника РФВидео

11:58

Гонят россиян на восток и север: в США похвалили ВСУ за успехи в контрнаступленииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять