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Новая фаза войны ждет Украину осенью: астролог назвал дату прекращения боевых действий

12 мая 2022, 00:48

Новые испытания в Украине начнутся с 8 сентября 2022 года.

гороскоп, война
Гороскоп для Украины / reuters, pixabay

Многие украинцы вынуждены были оставить свои дома и бежать из страны. Россия развязала кровавую войну из-за который теперь не все имеют свои дома.

Астролог Алакх Ниранжан отмечает, что война в Украине затянется, но будет период затишья боевых действий.

"Напряжение будет сохраняться до 14 июня, однако намечается перелом в пользу Вооруженных сил Украины, который может произойти уже 11 июня – боевые действия прекратятся", - говорит специалист.

По его словам, соединение планет Юпитер-Венера-Марс, которое будет наблюдаться с 14 июля до 8 сентября, ознаменует собой активную работу государственных структур.

"Новые испытания начнутся с 8 сентября 2022 года и будут длиться по 1 февраля 2023 года – Россия может попытаться начать новую фазу войны и бросит все силы против Украины. Обострение будет сильным во второй половине осени", - говорится в прогнозе астролога.

Соединение Юпитер-Венера-Юпитер, которое будет длиться с 1 февраля 2023 года до 11 июня 2023 года, ознаменует собой победу Украины в войне, но на самом деле это будет только первый ее этап.

"Тяжелое время будет длиться до 25 мая 2024 года – в это время боев не предвидится, но будет множество проблем, связанных с инфраструктурой и настроениями людей. Новые перспективы перед Украиной откроются 25 мая 2024 года – в стране также грядет смена элит", - добавил он.

Когда закончится война в Украине

16 мая в 7:14 по киевскому времени состоится Лунное затмение под знаком Скорпиона. После этого события ход войны в Украине может существенно изменится. Как рассказала астролог Наталья Нестеренко, война повлияет на политическую ситуацию в мире в целом.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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