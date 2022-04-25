Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войны

Гороскоп для Украины / pixabay

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем.

Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

"С 20 апреля по 10-15 мая будут самые тяжелые бои. Идет очень сильная и мощная энергетика, и всем нужно быть осторожными. Нужно быть очень внимательными в направлении Мариуполя и Донецка, по возможности покинуть эти места быстрее", - сказал астролог, передает Апостроф ТВ.

Астролог предупреждает, что в восточных регионах Украины идет очень большая опасность. ВСУ будут вести оборону, потому находиться на линии огня рискованно.

"Военные будут отбивать оккупантов к границам. Но у нас все идет по плану. По моим прогнозам, мы уже победили, нам нужно только время. У нас (Украины - ред.) очень мощная защита", - отмечает Гордеев.

К концу мая военные действия будут идти на спад, говорит астролог.

"Вернемся мы с того, с чего начинали. Пока мы останемся без Донецка, Луганска и Крыма. Ближе к середине лета начнем отвоевывать эти регионы. Мариуполь, Херсон, Николаев, Бердянск будут наши. Все отвоюем и вернем, как было", - сказал Гордеев.

Он отмечает, что у Украины сейчас очень большие потери.

"Что ждет Украину дальше? Украину ждет большое перерождение", - добавил экстрасенс.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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