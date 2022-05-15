Идет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из Украины

Гороскоп для Украины / pixabay, Офис президента

Война в Украине может быть затяжной. Военные эксперты и политики говорят, что только к 2023 году боевые действия могут утихнуть.

Как рассказала астролог Анжела Перл, 5 июня Сатурн разворачивается и отступает назад, то есть начнутся процессы, которые помогут выгонять врага.

"Летом Сатурн разворачивается и в июне будет идти еще раз, по тому же положению. Но это, как я понимаю, уже будут наши наступательные действия. Да, еще будут потери, еще будет сложно, еще будут серьезные бои. Но это мы будем выгонять врага" с территории Украины", - сказала она.

По астропрогнозам Перл, противостояние России и Украины окончательно закончится в марте следующего года, когда будет подписан важный документ.

По словам астролога, оккупированные части Донбасса будут возвращены, однако за Крым четко сказать не может.

"Скорее всего, возвращение полуострова состоится документальным путем, а не вооруженным. Я не увидела войны, боев", - добавила она.

По ее словам, после победы Украина должна продолжать держаться в тонусе и накапливать вооружение, поскольку, по предварительным прогнозам, в 2036-2038 годах планета войны будет вновь проходить гороскопом Украины.

Гороскоп для Владимира Зеленского

Астролог отметила, что президента Владимира Зеленского ждет еще один очень трудный год, однако он и с этим справится и даже останется на второй срок - это будет 2026-2027 года.

Анжела Перл отметила, что 2023 и 2024 будут благоприятны для Украины года с точки зрения астрология.

Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.