Идет период тяжелых боев: известный астролог назвал месяц окончания войны - гороскоп для Украины

Война в Украине и гороскоп / ua.depositphotos.com

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал точную дату завершения войны в Украине и рассказал, что изменится после победы.

Гордеев рассказал, что ему пишут многие украинцы, которые мечтают вернуться в свои дома, поэтому хотят услышать точную дату завершения войны. И Гордеев уже готов объявить ее.

"Я делаю разные расклады на картах Таро и у каждой выпадает возвращение через 2-3 месяца. Так что могу сказать, что июль-август – это точное завершение войны. Относительно полной победы Украины, к сожалению, это до трех лет. Именно тогда нам полностью вернут Крым, Донецк и Луганск", – заверил экстрасенс, передает Ранок с Украиной.

По словам Гордеева, апрель – последний месяц боев на территории нашей страны, а уже ближе к маю все изменится, и мы перейдем в тихую оборону государства.

"Я уверен, что люди, которые поддерживали путина, совсем скоро предадут его и скажут: "Я всегда был за Украину, меня заставили..." Ведь сейчас весь мир с нами, все страны посылают нам невероятную энергетику. Но скоро мы не просто встанем с колен, мы станем самым желанным кусочком для любого члена Евросоюза. Так что, несмотря на то, сколько мы горя пережили, эта ситуация сыграет стране на пользу", – говорит Макс Гордеев.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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