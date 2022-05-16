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"Идет самый жестокий период войны": астролог назвал даты ожесточенных боев за территории Украины

16 мая 2022, 18:23

Марс – бог войны и оружия, и вероятность применения химоружия в ближайшую неделю очень возрастет, говорит астролог.

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Гороскоп для Украины / pixabay

16 мая в 7 часов 11 минут состоялось полное лунное затмение. Как рассказал астролог Дмитрий Уранус, после этого Украину ждут тревожные последствия.

Это может означать новый виток насилия, убийств, возможна новая эскалация военных действий, написал Уранус в Facebook.

Полное и лунное затмение в Скорпионе будет проявляться на Земле до 30 мая.

"Карта затмения очень тревожна. Солнце в Тельце и Луна в Скорпионе будут одновременно поражены напряженными аспектами Сатурна в Водолее. Задействованы знаки Украины, России и знак смерти и разрушения. Это так называемые аспекты "большой и малой печати сатаны". Такое поражение Луны, в знаке смерти и разрушения, не пройдет даром для людей. Ближайшие две недели будут очень тяжелые для Украины и ее жителей, очень вероятен новый виток насилия и убийств. Возможна серьезная эскалация конфликта", - написал Уранус.

По его словам, в момент полнолуния и затмения Сатурн будет точно кульминировать над Киевом.

"Это знак сильного политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать. Сатурн в карте лунации расположен в Киеве практически на середине неба, но со стороны 9 "дома", что говорит о попытках испортить отношения между властями в Киеве и международным сообществом. Цель врага на ближайшее время - выставить Украину в негативном цвете перед международным сообществом", - пишет Уранус.

Гороскоп для Украины

Также он отмечает, для каких регионов влияние затмения может оказать наиболее негативное влияние.

"Астрокартография показывает напряженные участки на карте. Линии Марса и Сатурна пересекаются в районе острова Змеиный, к западу и юго-западу от Одессы. Там целый пучок пересечений напряженных аспектов Марса, Сатурна, Солнца, Луны, и Нептуна. Я обвел его красным кругом. Однозначно можно сказать, что в этом регионе будет серьезное военное обострение, возможна новая битва за остров Змеиный, или даже попытка высадки десанта на побережье Одесской области к северу от устья Дуная. К этому участку на карте требуется особое внимание, т.к. враг точно задумал активность в этом регионе. Если учесть что сейчас происходит соединение Марса и Нептуна в Рыбах, и аспекты этих планет затрагивают акваторию Черного моря у берегов Одесской области, то в ближайшие 2 недели новые боевые действия на море, и потопление новых кораблей, очень вероятны", - обратил внимание астролог .

Также он отметил, что линия Марса снова проходит по западной Украине, возле Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Черновцов, что говорит о высокой вероятности ракетных ударов по объектам на западе Украине.

"Особую обеспокоенность у меня вызывает Мариуполь, там точно сделают какую-то хитрую и коварную подлость. Это затмение затрагивает столицы Париж, Лондон и Пекин. Создаст какие-то конфликтные и напряженные ситуации. Трудно сказать, что это будет точно, возможно более активное политическое участие в военном конфликте в Украине", - добавил Уранус.

Астролог также обратил внимание на точный аспект соединения Марса и Нептуна в Рыбах (около 18 мая плюс-минус три-четыре дня).

Применение химического оружия

"Марс – бог войны и оружия. Отсюда выходит трактовка о том, что вероятность применения химоружия в ближайшую неделю очень возрастет. Фактически, она станет максимальной за все время с начала войны. Нужно принять все возможные меры, чтобы не допустить такого развития событий", - предупреждает астролог.

После соединения Марса с Нептуном (около 18 мая), Марс пойдет на соединение с Юпитером в Овне (около 29 мая), что может говорить о невероятно высокой интенсивности боевых действий в конце мая и начале июня.

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"Вторая половина мая и начало июня – это будет самый трудный и жестокий период этой войны. Ради достижения своих целей враг пойдет на все, на любые жертвы, любые уловки, коварство и военные преступления. Несмотря на это Украине нужно выстоять, и она выстоит!", - резюмировал Уранус.

Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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