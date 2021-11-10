Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра

Восточный гороскоп 2022 / ua.depositphotos.com/

Год Тигра начнется 1 февраля 2022 года. Повелитель следующего года Черный Водяной Тигр активный, инициативный и целеустремленный. Он не упустит возможности приукрасить свою жизнь путешествиями и острыми ощущениями. Непокорный и любопытный характер Тигра в 2022 году будет смягчен стихией Воды. Это обещает спокойный год, в котором можно максимально себя проявить.

О том, кому из знаков китайского гороскопа повезет больше всего в наступающем году, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра.

Восточный гороскоп 2022 для Крысы

В 2022 году Крысы смогут добиться небывалых успехов в профессиональной деятельности. Карьера представителей знака резко пойдет вгору. Умение быстро принимать решения и идти на риск поможет увеличить авторитет и добиться желаемого. В личных отношениях также сопутствует удача. Уже в этом году свободные Крысы смогут найти свою любовь.

Восточный гороскоп 2022 для Быка

Быков ждет спокойный, размеренный и даже ленивый год. Они смогут достичь карьерных успехов, но они не будут ошеломляющими. Ближе к концу года представители знака могут столкнуться с трудностями, которые заставят понервничать. Однако вскоре ситуация стабилизируется. В любовной сфере у Быков все хорошо. Не исключается возможность того, что вы встретите спутника жизни.

Восточный гороскоп 2022 для Тигра

Тигр полноправно властвует в 2022 году и чувствует себя на троне вполне уверенно. Они решительны и энергичны, долго не раздумывают и без заминки принимают важные решения. Вы сможете утереть нос своим соперникам и обставить конкурентов, не реагируя на их провокации. Хороший год для того, чтобы менять работу и путешествовать.

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Восточный гороскоп 2022 для Кролика

В год Тигра Кролики смогут осуществить все задуманное. Покровитель наступающего года одарит их силой и выносливостью, которые помогут сметать все преграды на пути к желаемому. Однако представителям знака нужно быть осторожными в финансовых вопросах, повышается риск понести убытки и потерять сбережения. В личных отношениях фокус внимания смещается на семейные ценности. Вам захочется больше времени проводить в кругу родных и близких.

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Восточный гороскоп 2022 для Дракона

Драконов ждет необыкновенное везение во всех сферах жизни. Ваш год будет наполнен удивительными событиями и переменами. Звезды предоставляют шанс значительно улучшить свое материальное благосостояние. Представителей творческих профессий может ожидать признание и популярность. Чтобы не разозлить Тигра, необходимо быть предельно честными с собой и окружающими. В средине года Драконы смогут встретить свою вторую половинку.

Восточный гороскоп 2022 для Змеи

2022 год для Змей станет временем новых возможностей. Наибольших успехов можно достичь в профессиональной деятельности и личной жизни. Для того, чтобы добиться желаемого необходимо вооружиться трудолюбием и упорством. Эти черты характера помогут открыть любую дверь. В любовной сфере жизнь поставит вас перед серьезным выбором. И тут главное не ошибиться.

Восточный гороскоп 2022 для Лошади

В решении вопросов материального характера представителям знака необходимо прислушиваться к интуиции. В новом году внутренний голос – ваш главный советчик. В первой половине года будут благоприятными переезд на новое место жительства или смена места работы. В 2022 году нужно больше времени уделять семейным вопросам. Это поможет укрепить отношения. Свободным стоит ожидать приятных изменений в делах любовных.

Восточный гороскоп 2022 для Козы

Лучший решением следующего года для Коз станет самосовершенствование. Вы можете обучаться чему-то новому или шлифовать ваши профессиональные навыки. С финансами будет все стабильно, особого богатства ждать не стоит, но и отложенные деньги останутся в сохранности. Одиноким представителям знака повезет встретить свою судьбу и даже сыграть свадьбу.

Восточный гороскоп 2022 для Обезьяны

Неожиданный успех свалится на голову Обезьян уже в самом начале года. Представители знака будут иметь поддержку повелителя года Черного Водяного Тигра. Однако успех будет на вашей стороне, если вы сможете решиться на кардинальные изменения. Людям с консервативными взглядами Тигр покажет заманчивые перспективы. Вторая половина года будет удачной для решения финансовых вопросов. В сфере отношений нужно избегать конфликтов с близкими.

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Восточный гороскоп 2022 для Петуха

Петухам в наступающем году нужно четко определиться со своими желаниями и расставить приоритеты. В этом случае их ожидает удачливый во всех сферах период. Год Тигра будет для представителей знака активным и принесет хорошую прибыль. В личных отношениях без особых изменений. Семейным выпадет возможность отправиться на отдых в конце года.

Восточный гороскоп 2022 для Собаки

2022 – станет для Собак временем саморазвития и обучения. В этот период предоставляется возможность бросить вызов своим слабостям и тренировать силу воли. Противостояние соблазнами и искушениям поможет избежать проблем. Тигр благоволит жизнерадостным людям, которые привыкли добиваться поставленных целей. Стоит воздержаться от беспорядочных знакомств и несерьезных отношений.

Восточный гороскоп 2022 для Свиньи

Большие изменения ожидают Свиней практически в каждой сфере жизни. Однако хорошими они будут или плохими, все зависит от того, сколько усилий представители знака готовы приложить к достижению задуманного. Энергичность, трудолюбие и целеустремленность понравятся Тигру. Важно прислушиваться к подсказкам интуиции. В отношениях необходимо контролировать свои эмоции.

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