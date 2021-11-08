УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Египетский гороскоп по дате рождения для женщин: как число рождения определяет судьбу

8 ноября 2021, 14:47

Что может рассказать о характере женщины число ее рождения - поведает Главред.

Египетский гороскоп по дате рождения
Египетский гороскоп по дате рождения / ua.depositphotos.com/

Про особенности характера женщины, ее желания и стремления может рассказать дата ее рождения. Согласно египетскому гороскопу, в числе рождения может скрываться весьма интересная информация.

Что приготовил представительницам прекрасной половины человечества наступающий год, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Для того, чтобы узнать о человеке больше, достаточно спросить цифру его рождения. В ней могут содержаться важные подробности о женщине, ее жизненная позиция и взгляды на мир.

1

Заметная, яркая личность, которая сразу выделяется из толпы. Рожденная под первым числом девушка безусловный лидер. Она обладает волевым характером, и ничто не может поколебать ее уверенность в собственных силах.

Реклама

2

Женщины "двойки" отличаются эмоциональностью. Они любят общение и умеют заводить крепкую дружбу. Им чужды сплетни, во всем предпочитают прямолинейность и честность.

3

Такие девушки никогда не носят маски, чтобы понравиться окружающим. Отличительная черта их характера – умение оставаться собой при любых обстоятельствах. Они не будут льстить и лицемерить.

4

Дисциплинированность и ответственность обозначает дам, рожденных 4 числа. Они настойчивы в достижении поставленных целей, что делает из них прекрасных управленцев.

5

Изобретательные и талантливые личности. Однако могут отличаться детской наивностью. Это качество характера зачастую приносит девушкам душевные страдания, так как часто сталкиваются с предательством.

6

Женщины "шестерки" не так просто впускают в свою жизнь новых знакомых. Поначалу они относятся к новичкам подозрительно. Однако те, кто придутся им по душе и заслужат доверие, всегда смогут рассчитывать на помощь и поддержку.

7

Рожденные 7 числа могут похвастаться аналитическим складом ума и превосходными лидерскими качествами. Они могут вести людей за собой, однако подвержены перепадам настроения. Перфекционизм – их главная черта характера.

8

Таких женщин очень часто обозначает стремление быть независимыми. Однако это может привести к одиночеству. Они не всегда могут уравновесить себя, прибегая к крайностям, что затрудняет их общение с окружающими.

9

В "девятках" сильно развито чувство сострадания. Они хорошо понимают чувства и потребности других людей. Зачастую такие дамы успешны в гуманитарной сфере и прекрасно умеют работать в команде.

10

Женщины, рожденные 10 числа, отличаются своими высокими интеллектуальными способностями и уверенностью в себе. Они самостоятельны и привыкли рассчитывать на собственные силы. Очень часто дают полезные советы.

Читайте такжеСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году

11

Такие женщины – привыкли все идеализировать. Они мечтательницы с весьма развитой фантазией и даром убеждения. Они обладают особым магнетизмом и весьма привлекательны для противоположного пола.

12

Жизнь таких девушек – это череда взлетов и падений. Она никогда не бывает линейной. Однако трудности не выбивают их из колеи, они с завидным упорством преодолевают жизненные неурядицы. Девиз таких женщин – все или ничего.

13

Трудолюбие и целеустремленность обозначает дам, родившихся 13 числа. В их голове множество интересных планов и идей, которые не терпится воплотить в жизнь. Врожденное обаяние и шарм постоянно привлекают к ним поклонников.

14

Таких женщин очень быстро утомляет рутина. Они постоянно находятся в поиске новых ощущений и эмоций, не представляют свою жизнь без разнообразия. Обладают аналитическим складом ума.

15

Женщины, рожденные 15 числа, больше всего ценят домашний уют. Они стремятся поддерживать гармонию в отношениях с окружающими и это у них неплохо получается. Громким вечеринкам они предпочитают домашние посиделки в кругу близких.

16

Такие девушки отличаются активной жизненной позицией. Они любят быть в центре внимания и заводить новые знакомства. Природное обаяние не позволит им заскучать без мужского внимания.

17

Девушки, рожденные 17 числа, могут похвастаться завидным везением. Удача сопутствует им на каждом шагу. Они предпочитают убеждать людей действовать в своих интересах, но делать это честно, не прибегая к манипуляциям.

18

Сострадательные, щедрые, добрые женщины, которые наделены недюжинным терпением. Дружба для них не пустой звук и они всегда готовы прийти на помощь, иногда даже жертвуя собственными интересами.

19

Такие женщины отличаются эмоциональностью. Для них важна романтика и все ее проявления. Легко заводят дружеские отношения, однако чрезвычайная обидчивость может спровоцировать всплеск чувств.

Читайте такжеНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

20

Любовь для этих девушек всегда на первом месте. Им важно чувствовать, что они небезразличны партнеру. Они очень уязвимы и предательство любимого может нанести им непоправимую душевную травму.

21

Рожденные 21 числа – просто ходячие батарейки. Они активные и энергичные и никогда не отказывают в помощи окружающим. Про таких девушек можно сказать, что они успевают везде.

22

Такие девушки очень остро реагируют на небрежное выполнение обязанностей другими. Они во всем ратуют за справедливость и могут раздражаться, если мнение окружающих идет вразрез с их собственным. Могут производить впечатление холодных и отстраненных.

23

Природный магнетизм девушки не позволит ей заскучать в одиночестве. А ее безудержная фантазия способна привнести яркие краски в рутинную жизнь. Зачастую такие женщины реализовывают себя в творчестве.

24

Рожденным 24 числа дана способность руководить и решать сложные вопросы и искать выход из затруднительных ситуаций. Они могут отделить главное от второстепенного и видеть окружающих насквозь. Такие женщины не боятся ответственности и принимают взвешенные решения.

25

Пронзительный ум и способность рационализировать делает таких женщин крепкими орешками. Их сложно ввести в заблуждение и обмануть. Они предпочитают множеству знакомых, пару верных друзей.

26

Амбициозность – основная черта характера этих дам. Они редко признают свои ошибки, обладая высокой самооценкой и большим упрямством. У них чрезвычайно развит дар убеждения.

27

Девушки, рожденные 27 числа, часто ставят интересы близких людей выше своих собственных. Они ценят дружбу и важное значение придают семейным узам. Они готовы прийти на помощь родному человеку в любую минуту.

28

Властные женщины с сильной интуицией и аналитическими способностями. Их советы и вмешательство в личное пространство могут раздражать, однако они не лишены логики и здравого смысла.

29

Женщины, чей день рождения 28 числа, большие идеалистки. В них сильно творческое начало и вера в любовь и добро. На первый взгляд могут казаться наивными, однако это из-за того, что они во всем привыкли искать положительную сторону.

30

Таким дамам очень легко выразить себя. Они доносят свои мысли и чувства окружающим на понятном им языке. Очень часто такие девушки достигают успеха в профессиях, которые требуют общения.

31

Такие женщины с завидным упорством достигают поставленных целей. Острый ум, терпение и находчивость помогают им анализировать различные ситуации и вероятное развитие событий и извлекать из этого максимум пользы.

Рекомендуем почитать:

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВрач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой" Галицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохоГалицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохо Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в бедуПриметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в беду Последний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в УкраинеПоследний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в Украине
15:26

Уже четверть украинцев вакцинировались против COVID: Киев – лидер по темпам иммунизации

15:25

Мигранты из Беларуси атаковали границу Польши: войска, полиция и пограничники отбили ударВидео

15:11

Напряженная ситуация на польско-белорусской границе: в ЕС обвиняют ЛукашенкоВидео

15:04

По программе Зеленского полностью отремонтировали дорогу из Черкасс до Киева по левому берегу

15:00

СМИ назвали имя нового главы "Слуги народа"Видео

Реклама
14:57

Убийство спортсмена из-за украинского языка: подробности о погибшем

14:47

Египетский гороскоп по дате рождения для женщин: как число рождения определяет судьбуВидео

14:42

Лучше, чем свежие фрукты: диетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаВидео

14:34

В Черновцах бешеная белка покусала людей: на городских улицах ввели карантин

14:13

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через УкраинуВидео

14:12

Опасность инфаркта: ученые назвали необычный симптомВидео

14:09

"Сожитель бил мать, она уронила сына": в Днепре грудного младенца привезли врача с переломом черепа

14:05

"После удара лбом, выкатывалась из машины в огне": Лидия Таран едва уцелела в ужасном ДТП

14:00

Гороскоп на завтра для знаков Зодиака: Близнецам – любовный треугольник, Козерогам – денежный бонусВидео

13:47

Голова водителя застряла в лобовом стекле: на Волыни в аварии погибли 3 человекаВидео

13:37

Киевлян оставили без ключевых маршрутов: куда больше не поедут перевозчикиВидео

13:31

Войска Польши переведены в боевую готовность на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

13:23

В Минздраве рассказали, как часто болеют коронавирусом вакцинированные

13:10

Анастасия Приходько раскрыла истинную причину ухода из политики

13:06

4-летний мальчик замерзал, пока его мать валялась под домом: детали ЧП во Львове

Реклама
12:55

Расистский скандал в УПЛ: у ведущего игрока Динамо и сборной Украины могут быть серьезные проблемыВидео

12:47

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября: расставание, служебный роман или счастливые переменыВидео

12:40

Каждый третий – привит от COVID-19: в Украине прогнозируют стремительный рост вакцинацииВидео

12:38

Пандемия СOVID-19 – не предел: Билл Гейтс предупредил о биотерактах и новых угрозахВидео

12:31

У Зеленского предупредили о российском вторжении и объяснили переброску войск РФВидео

12:18

Обслуживание по-киевски: Лесю Никитюк накормили супом со стеклом

12:16

Жизнь на карантине: психолог рассказала, как сделать, чтобы удаленка не превратилась в ад

12:16

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

12:07

Загадочная смерть музейщика из Львова: в полиции раскрыли первые подробности

11:56

В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию: сердце остановили на 5 часов

11:55

В Киеве на Оболони женщина устроила зоопарк в маленькой квартире: фото бедных животных

11:43

Нет прививки – нет работы: украинцев наказывают отстранением за отсутствие вакцинацииВидео

11:35

Новая партия вакцины Pfizer уже в Украине: в Минздраве уточнили количество дозВидео

11:28

В Украину завезли курятину с сальмонеллой: где опасно покупатьВидео

11:22

Чиновники объяснили, почему учителям без прививки не оплатят больничные и не начислят стаж

11:19

Надя Дорофеева показала ужасные гематомы на руках и рассказала об экстренной госпитализации

11:17

Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга народа"

11:08

В Днепре маршрутка влетела в семью с ребёнком: отец избил водителя прямо в кабинеВидео

11:00

Справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от коронавируса: в Минцифре предупредили украинцевВидео

10:58

Новая атака коронавируса: в Украине расширили "красную" зонуВидео

Реклама
10:50

Можно ли перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту: в ПФУ дали ответ

10:31

Отказали в госпитализации и кислородном концентраторе: в Одессе страшной смертью умерла пенсионеркаВидео

10:27

"Необразованная": в Киеве хамоватая посетительница устроила скандал в аптеке из-за маскиВидео

10:11

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровительВидео

10:05

Чемпиона по джиу-джитсу убили ножом в сердце в Киеве: его отец говорит, что конфликт был из-за языка

10:04

"Грустные глаза, поседевшие волосы": в Сети "поймали" Зеленского на первой седине в прическе

09:54

"Операция успешная": Усик инкогнито скупился в супермаркетеВидео

09:54

Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединениеВидео

09:38

Мама Илона Маска вышла в свет в роскошном платье от украинского дизайнераВидео

09:03

Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросахВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять