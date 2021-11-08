Египетский гороскоп по дате рождения для женщин: как число рождения определяет судьбу

Египетский гороскоп по дате рождения / ua.depositphotos.com/

Про особенности характера женщины, ее желания и стремления может рассказать дата ее рождения. Согласно египетскому гороскопу, в числе рождения может скрываться весьма интересная информация.

Что приготовил представительницам прекрасной половины человечества наступающий год, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Для того, чтобы узнать о человеке больше, достаточно спросить цифру его рождения. В ней могут содержаться важные подробности о женщине, ее жизненная позиция и взгляды на мир.

1

Заметная, яркая личность, которая сразу выделяется из толпы. Рожденная под первым числом девушка безусловный лидер. Она обладает волевым характером, и ничто не может поколебать ее уверенность в собственных силах.

Реклама

2

Женщины "двойки" отличаются эмоциональностью. Они любят общение и умеют заводить крепкую дружбу. Им чужды сплетни, во всем предпочитают прямолинейность и честность.

3

Такие девушки никогда не носят маски, чтобы понравиться окружающим. Отличительная черта их характера – умение оставаться собой при любых обстоятельствах. Они не будут льстить и лицемерить.

4

Дисциплинированность и ответственность обозначает дам, рожденных 4 числа. Они настойчивы в достижении поставленных целей, что делает из них прекрасных управленцев.

5

Изобретательные и талантливые личности. Однако могут отличаться детской наивностью. Это качество характера зачастую приносит девушкам душевные страдания, так как часто сталкиваются с предательством.

6

Женщины "шестерки" не так просто впускают в свою жизнь новых знакомых. Поначалу они относятся к новичкам подозрительно. Однако те, кто придутся им по душе и заслужат доверие, всегда смогут рассчитывать на помощь и поддержку.

7

Рожденные 7 числа могут похвастаться аналитическим складом ума и превосходными лидерскими качествами. Они могут вести людей за собой, однако подвержены перепадам настроения. Перфекционизм – их главная черта характера.

8

Таких женщин очень часто обозначает стремление быть независимыми. Однако это может привести к одиночеству. Они не всегда могут уравновесить себя, прибегая к крайностям, что затрудняет их общение с окружающими.

9

В "девятках" сильно развито чувство сострадания. Они хорошо понимают чувства и потребности других людей. Зачастую такие дамы успешны в гуманитарной сфере и прекрасно умеют работать в команде.

10

Женщины, рожденные 10 числа, отличаются своими высокими интеллектуальными способностями и уверенностью в себе. Они самостоятельны и привыкли рассчитывать на собственные силы. Очень часто дают полезные советы.

Читайте такжеСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году

11

Такие женщины – привыкли все идеализировать. Они мечтательницы с весьма развитой фантазией и даром убеждения. Они обладают особым магнетизмом и весьма привлекательны для противоположного пола.

12

Жизнь таких девушек – это череда взлетов и падений. Она никогда не бывает линейной. Однако трудности не выбивают их из колеи, они с завидным упорством преодолевают жизненные неурядицы. Девиз таких женщин – все или ничего.

13

Трудолюбие и целеустремленность обозначает дам, родившихся 13 числа. В их голове множество интересных планов и идей, которые не терпится воплотить в жизнь. Врожденное обаяние и шарм постоянно привлекают к ним поклонников.

14

Таких женщин очень быстро утомляет рутина. Они постоянно находятся в поиске новых ощущений и эмоций, не представляют свою жизнь без разнообразия. Обладают аналитическим складом ума.

15

Женщины, рожденные 15 числа, больше всего ценят домашний уют. Они стремятся поддерживать гармонию в отношениях с окружающими и это у них неплохо получается. Громким вечеринкам они предпочитают домашние посиделки в кругу близких.

16

Такие девушки отличаются активной жизненной позицией. Они любят быть в центре внимания и заводить новые знакомства. Природное обаяние не позволит им заскучать без мужского внимания.

17

Девушки, рожденные 17 числа, могут похвастаться завидным везением. Удача сопутствует им на каждом шагу. Они предпочитают убеждать людей действовать в своих интересах, но делать это честно, не прибегая к манипуляциям.

18

Сострадательные, щедрые, добрые женщины, которые наделены недюжинным терпением. Дружба для них не пустой звук и они всегда готовы прийти на помощь, иногда даже жертвуя собственными интересами.

19

Такие женщины отличаются эмоциональностью. Для них важна романтика и все ее проявления. Легко заводят дружеские отношения, однако чрезвычайная обидчивость может спровоцировать всплеск чувств.

Читайте такжеНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

20

Любовь для этих девушек всегда на первом месте. Им важно чувствовать, что они небезразличны партнеру. Они очень уязвимы и предательство любимого может нанести им непоправимую душевную травму.

21

Рожденные 21 числа – просто ходячие батарейки. Они активные и энергичные и никогда не отказывают в помощи окружающим. Про таких девушек можно сказать, что они успевают везде.

22

Такие девушки очень остро реагируют на небрежное выполнение обязанностей другими. Они во всем ратуют за справедливость и могут раздражаться, если мнение окружающих идет вразрез с их собственным. Могут производить впечатление холодных и отстраненных.

23

Природный магнетизм девушки не позволит ей заскучать в одиночестве. А ее безудержная фантазия способна привнести яркие краски в рутинную жизнь. Зачастую такие женщины реализовывают себя в творчестве.

24

Рожденным 24 числа дана способность руководить и решать сложные вопросы и искать выход из затруднительных ситуаций. Они могут отделить главное от второстепенного и видеть окружающих насквозь. Такие женщины не боятся ответственности и принимают взвешенные решения.

25

Пронзительный ум и способность рационализировать делает таких женщин крепкими орешками. Их сложно ввести в заблуждение и обмануть. Они предпочитают множеству знакомых, пару верных друзей.

26

Амбициозность – основная черта характера этих дам. Они редко признают свои ошибки, обладая высокой самооценкой и большим упрямством. У них чрезвычайно развит дар убеждения.

27

Девушки, рожденные 27 числа, часто ставят интересы близких людей выше своих собственных. Они ценят дружбу и важное значение придают семейным узам. Они готовы прийти на помощь родному человеку в любую минуту.

28

Властные женщины с сильной интуицией и аналитическими способностями. Их советы и вмешательство в личное пространство могут раздражать, однако они не лишены логики и здравого смысла.

29

Женщины, чей день рождения 28 числа, большие идеалистки. В них сильно творческое начало и вера в любовь и добро. На первый взгляд могут казаться наивными, однако это из-за того, что они во всем привыкли искать положительную сторону.

30

Таким дамам очень легко выразить себя. Они доносят свои мысли и чувства окружающим на понятном им языке. Очень часто такие девушки достигают успеха в профессиях, которые требуют общения.

31

Такие женщины с завидным упорством достигают поставленных целей. Острый ум, терпение и находчивость помогают им анализировать различные ситуации и вероятное развитие событий и извлекать из этого максимум пользы.

Рекомендуем почитать: