УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встреча

12 ноября 2021, 04:01

Кого из знаков неделя порадует денежными поступлениями - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

С 15 по 18 ноября - растущая Луна. Благоприятный период для поиска дополнительных источников дохода и занятий творчеством. 19 ноября в день полнолуния и лунного затмения знакам стоит максимально снизить свою активность и провести этот день в спокойствии, избегая конфликтов.

20 и 21 ноября - убывающая Луна. В жизни могут произойти неожиданные события и важные встречи.

О том, кому из знаков можно рассчитывать на решение материальных проблем, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Овен

Не самая лучшая неделя для Овнов. Обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, неожиданные события могут перемешать ваши планы и воплощение задуманного придется перенести. Контролируйте свои слова и эмоции, вы можете неосторожным словом больно задеть дорогих людей.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Телец

На этой неделе Тельцы наведут порядок в вопросах личной жизни. Не исключено признание в любви. Ваш партнер настроен серьезно и ожидает от вас взаимности. В профессиональной деятельности может чувствоваться напряжение между вами и коллегами. Не нужно всеми силами отстаивать собственную правоту, первый шаг поможет избежать ссор на рабочем месте.

Реклама

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Близнецы

Жизненная энергия близнецов на низком уровне. Возможно, вам покажется, что все настроены против вас враждебно, однако это не так. Вам просто нужно уединиться и привести в порядок мысли и чувства. Особенно хорошо это сделать в полнолуние. На этой неделе ваша иммунная система ослаблена, остерегайтесь простуд.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рак

В период растущей Луны Раки превосходно справляются с выполнением текущих задач и с энтузиазмом берутся за новые задачи. Возможно, они покажутся вам сложными, однако не стоит пасовать, ведь это знания в копилку опыта. В личной жизни обойдется без драм и выяснения отношений, вы с партнером на одной волне. Этот период может омрачить лишь проблемы бытового характера.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Лев

Звезды советуют Львам сбавить обороты и позволить себе расслабиться. Растущая Луна – благоприятный период для небольших поездок и отдыха за городом. Ваша жизненная энергия несколько снижена, поэтому не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Это чревато проблемами со здоровьем.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Дева

День полнолуния 19 ноября Девам стоит провести дома. Эти сутки будут сложными и судьба будет подкидывать вам всяческие испытания. Если пройдете этот "экзаман" достойно – впереди вас ждет полоса удачи и везения. На выходных уделите внимание обустройству дома. Благоприятно начинать косметический ремонт или сделать перестановку.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Весы

В этот период представителей знака стихии Воздуха закрутит в водовороте дел и хлопот. Важно отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты. Финансовые вопросы требуют предельной осторожности. Повышается вероятность обмана. Эта неделя хорошее время, чтобы начать накапливать денежные ресурсы.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Скорпион

Если большая часть недели для Скорпионов пройдет ровно и порадует стабильностью, то уже на выходных стоит приготовиться к тому, что вы окажетесь в центре внимания. Не исключены приятные подарки и сюрпризы. Не стоит начинать новые проекты, лучше завершить все начатые дела, не откладывая их в долгий ящик.

Читайте такжеПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Стрелец

Не самая простая неделя для Стрельцов. Ваш близкий человек может раскрыться с другой неожиданной стороны, и вы воспримете это как предательство. Однако не принимайте поспешных решений, руководствуйтесь фактами. Вероятны неожиданные денежные поступления. Будьте внимательны к здоровью, возможно обострение хронических недугов.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Козерог

На этой неделе ваша фантазия и сообразительность работают на максимуме. Ваши неожиданные идеи имеют все шансы воплотиться в жизнь. Записывайте их, чтобы потом проанализировать. С детьми будет довольно хлопотно, однако они будут вашим поводом для гордости. На выходных можно заниматься домом.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Водолей

В этот период Водолеи смогут очаровать окружающих своим обаянием и шармом. Вам будет легко поддерживать общение и убеждать людей. 21 ноября звезды сулят судьбоносную встречу. А вот семейным Водолеям нужно приготовиться к сложностям в личной жизни.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рыбы

На этой неделе финансовые вопросы больше всего будут тревожить Рыб. Вероятно, вы задумаетесь о планировании бюджета, чтобы избежать ненужных трат. Вы поймете, что деньги уходят на вещи, без которых можно обойтись. Не исключены конфликты со своей второй половинкой – ваши взгляды разнятся. Благоприятный период для занятий спортом.

Рекомендуем почитать:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог финансовый гороскоп
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотГороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворот В Украине ударит трескучий мороз на Новый год и налетит снегопадВ Украине ударит трескучий мороз на Новый год и налетит снегопад Десятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условиеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие Цены на мед в Украине взлетели до максимальной стоимостиЦены на мед в Украине взлетели до максимальной стоимости Ушла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужаУшла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужа
05:12

Какой творог можно кушать на завтрак: эксперт дала ответ и поделилась полезными рецептами

05:00

От них только полнеют: диетологи назвали самые вредные напитки при похудении

04:52

Ученые нашли лучшее для сердца время сна

04:01

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаВидео

03:50

Список долгожителей: 6 групп продуктов, без которых жизнь будет короче

Реклама
03:25

Эксперт рассказала о волшебной силе орехов и объяснила, нужно ли их обжариватьВидео

02:36

Комаровский поведал, из какой рыбы опасно готовить суши

02:05

Врач рассказала, опасно ли интервальное голодание для тела

01:00

Баланс между удовольствием и пользой: нутрициолог раскрыла 3 секрета при похудении

00:20

Гороскоп на сегодня 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерьВидео

00:12

Приметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11 ноября, четверг
23:58

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человекаВидео

23:26

Газа в Украине на отопительный сезон хватит - ШмыгальВидео

23:23

Сделайте это прямо сейчас: названы три вещи, которые нужно успеть сделать до Нового года 2022Видео

23:22

Чем опасна для тела средиземноморская диета - открытие ученых

23:01

"Легко спутать": академик назвал главные симптомы коронавируса Дельта

22:26

В Киеве на Гидропарке вспыхнуло плавучее кафе

22:24

Местный "мажор": что известно о водителе, который в Харькове на переходе сбил детейВидео

21:58

Роман Цимбалюк. У Путина приравняли Лукашенко к гауляйтерам ДонбассаВидеоблоги

21:39

Сборная Украины по футболу спаслась от поражения в матче с БолгариейВидео

Реклама
21:36

США предупредили о возможном вторжении России в Украину - Bloomberg

21:01

ДТП на "зебре" в Харькове: у подростков сотрясение мозга и ушибы

20:42

Россия поглотит Беларусь и переключится на Украину - Арестович

20:29

Цена на важный для украинцев продукт резко взлетятВидео

20:06

В Минздраве бьют тревогу из-за критической ситуации с кислородом

19:52

Волочкова обзавидуется: ТОП-5 шпагатов от украинских звезд

19:48

В селе возле Львова детей разделили на "коренных" и "приезжих": последним отрезали доступ в детсад

19:34

План Кремля: сначала "замыкаем" газ на СП-2, а потом шантажируем "европейских друзей"мнение

19:34

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

19:00

Саакашвили назвал условие прекращения голодовки

18:54

Модель Белла Хадид в слезах рассказала о своем многолетнем недуге

18:39

В ЕС жестко ответили Лукашенко из-за угрозы перекрыть газ

18:32

Путин пожаловался Меркель на "деструктивную политику" Украины

18:28

Уже у Зеленского: президент рассмотрит петицию о запрете гражданам РФ посещать УкраинуВидео

18:00

Dicentra: купить розы в Киеве - это просто новости компании

17:59

Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

17:24

Потепление после ночных морозов: синоптики порадовали украинцев прогнозом на 12 ноября

16:51

В Харькове Land Cruiser протаранил людей на пешеходном переходеВидео

16:34

Веерные отключения в 21 веке: чего стоит опасаться украинцаммнение

16:31

У Софии Ротару подозревают болезнь ПаркинсонаВидео

Реклама
16:26

"Лечилась дома, пила парацетамол": детали смерти 23-летней беременной девушки во Львове

16:25

В Александрии копы ворвались на урок к учителю-антивакцинаторуВидео

16:24

Исключение Украины из "зеленого" списка ЕС: какие страны остались открытыми для украинцевВидео

15:35

Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами

15:27

Заподозрил в краже, избил и приковал к столбу: в Одесской области хозяин наказал работникаВидео

15:04

65% украинцев не нравится работа Зеленского - результаты опроса

14:59

Владельцам евроблях предлагают "легализовать" авто: как действует нелегальная схема

14:55

Ведущая Танцев со звездами вышла замуж за долларового миллионера - теперь официально

14:30

Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку

14:26

Тело оставили в коридоре и обходили стороной: в больнице Тернополя умер мужчина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять