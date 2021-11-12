Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встреча

Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

С 15 по 18 ноября - растущая Луна. Благоприятный период для поиска дополнительных источников дохода и занятий творчеством. 19 ноября в день полнолуния и лунного затмения знакам стоит максимально снизить свою активность и провести этот день в спокойствии, избегая конфликтов.

20 и 21 ноября - убывающая Луна. В жизни могут произойти неожиданные события и важные встречи.

О том, кому из знаков можно рассчитывать на решение материальных проблем, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Овен

Не самая лучшая неделя для Овнов. Обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, неожиданные события могут перемешать ваши планы и воплощение задуманного придется перенести. Контролируйте свои слова и эмоции, вы можете неосторожным словом больно задеть дорогих людей.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Телец

На этой неделе Тельцы наведут порядок в вопросах личной жизни. Не исключено признание в любви. Ваш партнер настроен серьезно и ожидает от вас взаимности. В профессиональной деятельности может чувствоваться напряжение между вами и коллегами. Не нужно всеми силами отстаивать собственную правоту, первый шаг поможет избежать ссор на рабочем месте.

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Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Близнецы

Жизненная энергия близнецов на низком уровне. Возможно, вам покажется, что все настроены против вас враждебно, однако это не так. Вам просто нужно уединиться и привести в порядок мысли и чувства. Особенно хорошо это сделать в полнолуние. На этой неделе ваша иммунная система ослаблена, остерегайтесь простуд.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рак

В период растущей Луны Раки превосходно справляются с выполнением текущих задач и с энтузиазмом берутся за новые задачи. Возможно, они покажутся вам сложными, однако не стоит пасовать, ведь это знания в копилку опыта. В личной жизни обойдется без драм и выяснения отношений, вы с партнером на одной волне. Этот период может омрачить лишь проблемы бытового характера.

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Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Лев

Звезды советуют Львам сбавить обороты и позволить себе расслабиться. Растущая Луна – благоприятный период для небольших поездок и отдыха за городом. Ваша жизненная энергия несколько снижена, поэтому не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Это чревато проблемами со здоровьем.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Дева

День полнолуния 19 ноября Девам стоит провести дома. Эти сутки будут сложными и судьба будет подкидывать вам всяческие испытания. Если пройдете этот "экзаман" достойно – впереди вас ждет полоса удачи и везения. На выходных уделите внимание обустройству дома. Благоприятно начинать косметический ремонт или сделать перестановку.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Весы

В этот период представителей знака стихии Воздуха закрутит в водовороте дел и хлопот. Важно отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты. Финансовые вопросы требуют предельной осторожности. Повышается вероятность обмана. Эта неделя хорошее время, чтобы начать накапливать денежные ресурсы.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Скорпион

Если большая часть недели для Скорпионов пройдет ровно и порадует стабильностью, то уже на выходных стоит приготовиться к тому, что вы окажетесь в центре внимания. Не исключены приятные подарки и сюрпризы. Не стоит начинать новые проекты, лучше завершить все начатые дела, не откладывая их в долгий ящик.

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Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Стрелец

Не самая простая неделя для Стрельцов. Ваш близкий человек может раскрыться с другой неожиданной стороны, и вы воспримете это как предательство. Однако не принимайте поспешных решений, руководствуйтесь фактами. Вероятны неожиданные денежные поступления. Будьте внимательны к здоровью, возможно обострение хронических недугов.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Козерог

На этой неделе ваша фантазия и сообразительность работают на максимуме. Ваши неожиданные идеи имеют все шансы воплотиться в жизнь. Записывайте их, чтобы потом проанализировать. С детьми будет довольно хлопотно, однако они будут вашим поводом для гордости. На выходных можно заниматься домом.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Водолей

В этот период Водолеи смогут очаровать окружающих своим обаянием и шармом. Вам будет легко поддерживать общение и убеждать людей. 21 ноября звезды сулят судьбоносную встречу. А вот семейным Водолеям нужно приготовиться к сложностям в личной жизни.

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября 2021: Рыбы

На этой неделе финансовые вопросы больше всего будут тревожить Рыб. Вероятно, вы задумаетесь о планировании бюджета, чтобы избежать ненужных трат. Вы поймете, что деньги уходят на вещи, без которых можно обойтись. Не исключены конфликты со своей второй половинкой – ваши взгляды разнятся. Благоприятный период для занятий спортом.

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