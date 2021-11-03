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Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

3 ноября 2021, 16:23

Что положить под елочку в новогоднюю ночь 2022, чтобы подарок стал оберегом и принес успех - расскажет Главред.

Подарки на Новый год 2022 по знакам зодиака
Подарки на Новый год 2022 по знакам зодиака / ua.depositphotos.com/

2022 год уже не за горами и многие начали задумываться, чем бы порадовать своих родных и близких людей в новогоднюю ночь. В свои права вступает Черный Водяной Тигр, и чтобы он принес успех и благополучие дорогим вам людям, нужно правильно выбрать подарки.

О том, что приготовили звезды в наступающем году, читайте в материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Подарки по знакам зодиака на 2022 год

Овен

Представители знака огненной стихии обладают противоречивыми качествами характера. Они одновременно импульсивны и могут быть несколько прижимистыми. Идеальный подарок для этого знака тот, который поможет сгладить его непостоянство. Это может быть кристальная мозаика, большой пазл или практичная вещь, которая будет полезна в быту или на работе.

Телец

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Тельцы – любители оригинальных подарков. Привлечь в жизнь удачу представителям знака помогут символичные украшения. Женщинам подойдут брошка ручной работы или браслет. Мужчинам можно подарить модный предмет одежды или наручные часы. Хорошим подарком для знака земли станет цветочное кашпо или экокуб.

Близнецы

Чтобы примирить мятежную натуру Близнецов, в которой ведут спор два человека, нужно обращать внимание на парные подарки. Это могут быть тапочки, серьги или перчатки. Как вариант – беспроводные наушники. Возлюбленных можно порадовать сменой привычной обстановки – путешествие подойдет идеально. Разнообразие также может привнести билет на концерт любимой группы или громкая кинопремьера.

Рак

Спокойные и настырные Раки порадуются предметам, которые могут привнести в их жилище уют. Новая скатерть, постельное белье, набор посуды или уютный плед – идеальные подарки для представителей знака. Однако нужно не забывать об их стремлении к элегантности. Комплект модных аксессуаров будет как нельзя кстати. Ракам постарше можно выбрать в качестве подарка книги их любимого автора.

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Лев

Повелители зодиакального круга – солнечные Львы – не размениваются на всякие безделушки. Они любят роскошь и качество. Лучшим подарком для них станут золотые украшения. Также они оценят и качественную бижутерию из натуральных камней. Браслет или кулон принесут Львам удачу. Побаловать представителя знака можно и хорошим парфюмом.

Дева

Девы среди всех знаков зодиака отличаются особой домовитостью. Вы не прогадаете с подарком, если это будет что-то для дома: постельное белье, оригинальные диванные подушки, бытовая техника. Также Девам придется по душе и теплый плед или набор качественных канцелярских принадлежностей.

Весы

Этот размеренный знак зодиака предпочитает сохранять баланс во всем. Весы любят практичные подарки, которые пригодятся в домашнем хозяйстве. Если сомневаетесь, что нужно, спросите напрямую. Хорошим подарком также станет красивый кулон, оригинальная статуэтка или брендовая сумочка.

Скорпион

Талисманами, которые принесут удачу Скорпионам в наступающем году, могут стать изделия ручной работы – вязанные свитер, шарф или шапка смогут окутать их невидимой нежностью и чаще вызывать на лице улыбку. Друзей-Скорпионов можно порадовать предметами, которые украсят кухню или предметами интерьера из дерева.

Стрелец

Огненные Стрельцы любят быть на виду и огромное внимание уделяют внешности. Сертификат на массаж или в магазин косметики, несомненно, порадует любителей покрасоваться. Оценят они и практичные подарки – селфи-палка или дорожный чемодан для путешествий вызовут восторг представителей знака.

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Козерог

Козерогов порадуют, как и элегантные дорогие вещицы, так и практичные, но комфортные подарки. Кожаные изделия убивают сразу двух зайцев – красивые и долго прослужат. Представителям знака земли важно чувствовать уют. В этом деле помогут красивый домашний халат или пижама или теплые тапочки.

Водолей

Водолеи – большие любители всего оригинального и необычного. Успех и удачу в 2022 году им могут обеспечить сувениры ручной работы и обереги из натуральных камней. Оценят они также подарочное издание любимой книги или экстравагантную картину уличных художников.

Рыбы

Противоречивый знак зодиака, который обладает большой уверенностью в собственных силах. Усилить это качество поможет необычный аксессуар для смартфона или планшета. Поднимет настроение Рыбам и сертификат на посещение модного места или профессиональная фотосессия.

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
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