Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

Восточный гороскоп 2022 / ua.depositphotos.com/

2022 год – пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Это благородное животное принесет удачу активным людям, которые могут идти на риск и не боятся брать на себя ответственность.

О том, что приготовил следующий год для представительниц прекрасного пола, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Китайский Новый год 2022 наступает 1 февраля. Астрологи выделили пять знаков, которым будет сопутствовать удача и везение.

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Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 год рождения)

У Крыс в год Тигра все складывается максимально хорошо. Тем, кто родился в год этого животного, будет сопутствовать успех в любых творческих начинаниях. Даже те, чья работа не предполагает полета фантазии, смогут максимально проявить ее и достичь успеха и финансового процветания. В личной жизни знака будет царить любовь и взаимопонимание. Свободные не должны торопиться и проявлять излишнюю инициативу – ваше счастье само вас найдет.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Для Тигров наступающий 2022 год также будет успешным. Под покровительством стихии Воды, которая означает движение вперед, важно уметь вовремя остановиться и не торопить события. Все важные решения нужно тщательно обдумывать и полагаться на подсказки внутреннего голоса. Интуиция будет особо сильной и поможет принять правильное решение в вопросах любви и бизнеса. В следующем году благоприятно уделить внимание здоровью и распрощаться с вредными привычками.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Энергетика Драконов близка с энергетикой Тигра. Активные и целеустремленные люди смогут бросить вызов своим страхам и комплексам и выиграть поединок. Негатив 2021 года преобразуется в положительную энергетику, которая не будет покидать представителей знака. Фокус внимания Драконов в 2022 году будет смещен на семейные ценности. В первой половине года важно проводить больше времени с близкими, это поспособствует укреплению отношений. Немаловажными аспектами жизни для знака также станут работа и бизнес.

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Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Для Змей 2022 год станет временем больших перемен в жизни. Изменения затронут все сферы. Представителям знака важно доводить начатое до конца и не отступать от своих заветных желаний. Звезды советуют больше общаться с людьми, которые наполнены позитивной энергетикой и избегать пессимистов. Следующий год будет наполнен радостью и счастьем, если вам удастся избежать компании токсичных людей.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 год рождения)

Люди, рожденные в год Свиньи, в полной мере смогут ощутить радость и обрести свободу. Влияние Черного Водяного Тигра усилит интеллектуальные способности и улучшит память. Следующий год для представителей знака – время получения знаний. Используйте каждую возможность для самосовершенствования. В профессиональной деятельности необходимо заниматься поиском более эффективных стратегий, которые помогут достичь максимального результата и приумножить успех.

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